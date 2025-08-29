ETV Bharat / entertainment

'डू यू वाना पार्टनर' का ट्रेलर रिलीज, बीयर का बिजनेस करने चलीं तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी, जानें कहां फसीं ? - DO YOU WANNA PARTNER TRAILER

डू यू वाना पार्टनर का प्रीमियर भारत सहित दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 12 सितंबर को होगा.

Do You Wanna Partner trailer
'डू यू वाना पार्टनर' का ट्रेलर रिलीज (Posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 29, 2025 at 5:12 PM IST

4 Min Read

हैदराबाद: भारत का सबसे पसंदीदा मनोरंजन मंच, प्राइम वीडियो ने आज अपनी आगामी हिंदी ओरिजिनल कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ डू यू वाना पार्टनर का ट्रेलर जारी किया. यह सीरीज़ धर्मैटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित है, जिसके निर्माता करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्व मेहता हैं, जबकि शोमेन मिश्रा और अर्चित कुमार एग्जीक्यूटिव प्रोडूसर हैं. इस सीरीज़ का निर्देशन कॉलिन डी’कुन्हा और अर्चित कुमार ने किया है. पटकथा नंदिनी गुप्ता, आर्ष वोरा और मिथुन गांगोपाध्याय ने लिखी है, जबकि इसकी रचना मिथुन गांगोपाध्याय और निशांत नायक ने की है.

इसमें मुख्य भूमिकाओं में तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी नज़र आएंगी, इनके साथ ही जावेद जाफ़री, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, नीरज काबी, सूफ़ी मोतीवाला और रणविजय सिंहा भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे. डू यू वाना पार्टनर का प्रीमियर भारत सहित दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 12 सितंबर को विशेष रूप से केवल प्राइम वीडियो पर किया जाएगा.

कैसा है ट्रेलर?

डू यू वाना पार्टनर का ट्रेलर एक जोशीली धुन के साथ शुरू होता है, जो हमें दो जिगरी दोस्तों शिखा (तमन्ना भाटिया) और अनाहिता (डायना पेंटी) की जिंदगी की झलक दिखाता है. ये दोनों दोस्त अपना खुद का क्राफ्ट बीयर ब्रांड लॉन्च करने के एक दमदार आइडिया के साथ स्टार्ट-अप की दुनिया में कदम रखती हैं. इसके बाद शुरू होती है एक मजेदार और हाई-एनर्जी सफर, जिसमें बीयर के दिग्गजों, माफिया और ऐसे-ऐसे ‘जुगाड़’ सामने आते हैं, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी.

लेकिन सवाल यह है, क्या वे यह धारणा तोड़ पाएंगी कि महिलाएं बीयर नहीं बना सकतीं? क्या वे अपने खुद के बुने हुए जाल से निकल पाएंगी? या उनका सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाएगा? डू यू वाना पार्टनर उन गहराई भरे, भावनात्मक रूप से जटिल, फिर भी मजेदार शोज में से एक है, जिनका मैं हिस्सा रही हूं, जो बात इसे सचमुच विशेष बनाती है, वह यह है कि यह महिला मित्रता और बहनचारे की भावना का जश्न मनाती है, बिना इसे स्त्री-पुरुष के टकराव की कहानी बनाए,

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने कहा, यह दोस्ती, संघर्ष और सबसे अजीबोगरीब विचारों को हक़ीक़त में बदलने के साहस का जश्न है. मेरे लिए शिखा का किरदार निभाना और इस शानदार कलाकारों व टीम के साथ काम करना एक बदलाव लाने वाला अनुभव रहा है'.

'जब मैंने पहली बार डू यू वाना पार्टनर की कहानी सुनी, तो मुझे दोनों मुख्य महिला किरदारों के बीच की सच्ची केमिस्ट्री ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया , ऐसा कुछ जो हमें स्क्रीन पर बहुत कम और इतनी गहराई से देखने को मिलता है. यह शो सिर्फ उद्यमिता की यात्रा को ही नहीं दिखाता, बल्कि सहयोग और महिला दोस्ती के जादू को भी बहुत ख़ूबसूरती से पेश करता है, जिससे यह बेहद प्रासंगिक बन जाता है,.

अभिनेत्री डायना पेंटी ने कहा, अनाहिता का किरदार निभाना एक ऐसी महिला जो अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरे धैर्य और हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है, अपनी सबसे अच्छी दोस्त का साथ निभाती है और उद्यमिता की राह में आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना करती है, मेरे लिए रोमांचक और सशक्त अनुभव रहा है, यह सीरीज वास्तव में प्रेम और जुनून से बनी है, जिसे एक शानदार कलाकारों और क्रू ने जीवंत किया है, मुझे इंतज़ार है कि दुनिया भर के दर्शक इस कहानी को देखें, जो सिर्फ व्यावसायिक साझेदारी ही नहीं बल्कि दोस्ती के अटूट बंधन का भी उत्सव मनाती है'.

ये भी पढे़ं:

ऐश्वर्य ठाकरे की फिल्म निशानची का 'झूले झूले पालना' गाना रिलीज, जानें कब आएगी फिल्म - JHULE JHULE PAALNA SONG

हैदराबाद: भारत का सबसे पसंदीदा मनोरंजन मंच, प्राइम वीडियो ने आज अपनी आगामी हिंदी ओरिजिनल कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ डू यू वाना पार्टनर का ट्रेलर जारी किया. यह सीरीज़ धर्मैटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित है, जिसके निर्माता करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्व मेहता हैं, जबकि शोमेन मिश्रा और अर्चित कुमार एग्जीक्यूटिव प्रोडूसर हैं. इस सीरीज़ का निर्देशन कॉलिन डी’कुन्हा और अर्चित कुमार ने किया है. पटकथा नंदिनी गुप्ता, आर्ष वोरा और मिथुन गांगोपाध्याय ने लिखी है, जबकि इसकी रचना मिथुन गांगोपाध्याय और निशांत नायक ने की है.

इसमें मुख्य भूमिकाओं में तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी नज़र आएंगी, इनके साथ ही जावेद जाफ़री, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, नीरज काबी, सूफ़ी मोतीवाला और रणविजय सिंहा भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे. डू यू वाना पार्टनर का प्रीमियर भारत सहित दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 12 सितंबर को विशेष रूप से केवल प्राइम वीडियो पर किया जाएगा.

कैसा है ट्रेलर?

डू यू वाना पार्टनर का ट्रेलर एक जोशीली धुन के साथ शुरू होता है, जो हमें दो जिगरी दोस्तों शिखा (तमन्ना भाटिया) और अनाहिता (डायना पेंटी) की जिंदगी की झलक दिखाता है. ये दोनों दोस्त अपना खुद का क्राफ्ट बीयर ब्रांड लॉन्च करने के एक दमदार आइडिया के साथ स्टार्ट-अप की दुनिया में कदम रखती हैं. इसके बाद शुरू होती है एक मजेदार और हाई-एनर्जी सफर, जिसमें बीयर के दिग्गजों, माफिया और ऐसे-ऐसे ‘जुगाड़’ सामने आते हैं, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी.

लेकिन सवाल यह है, क्या वे यह धारणा तोड़ पाएंगी कि महिलाएं बीयर नहीं बना सकतीं? क्या वे अपने खुद के बुने हुए जाल से निकल पाएंगी? या उनका सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाएगा? डू यू वाना पार्टनर उन गहराई भरे, भावनात्मक रूप से जटिल, फिर भी मजेदार शोज में से एक है, जिनका मैं हिस्सा रही हूं, जो बात इसे सचमुच विशेष बनाती है, वह यह है कि यह महिला मित्रता और बहनचारे की भावना का जश्न मनाती है, बिना इसे स्त्री-पुरुष के टकराव की कहानी बनाए,

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने कहा, यह दोस्ती, संघर्ष और सबसे अजीबोगरीब विचारों को हक़ीक़त में बदलने के साहस का जश्न है. मेरे लिए शिखा का किरदार निभाना और इस शानदार कलाकारों व टीम के साथ काम करना एक बदलाव लाने वाला अनुभव रहा है'.

'जब मैंने पहली बार डू यू वाना पार्टनर की कहानी सुनी, तो मुझे दोनों मुख्य महिला किरदारों के बीच की सच्ची केमिस्ट्री ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया , ऐसा कुछ जो हमें स्क्रीन पर बहुत कम और इतनी गहराई से देखने को मिलता है. यह शो सिर्फ उद्यमिता की यात्रा को ही नहीं दिखाता, बल्कि सहयोग और महिला दोस्ती के जादू को भी बहुत ख़ूबसूरती से पेश करता है, जिससे यह बेहद प्रासंगिक बन जाता है,.

अभिनेत्री डायना पेंटी ने कहा, अनाहिता का किरदार निभाना एक ऐसी महिला जो अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरे धैर्य और हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है, अपनी सबसे अच्छी दोस्त का साथ निभाती है और उद्यमिता की राह में आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना करती है, मेरे लिए रोमांचक और सशक्त अनुभव रहा है, यह सीरीज वास्तव में प्रेम और जुनून से बनी है, जिसे एक शानदार कलाकारों और क्रू ने जीवंत किया है, मुझे इंतज़ार है कि दुनिया भर के दर्शक इस कहानी को देखें, जो सिर्फ व्यावसायिक साझेदारी ही नहीं बल्कि दोस्ती के अटूट बंधन का भी उत्सव मनाती है'.

ये भी पढे़ं:

ऐश्वर्य ठाकरे की फिल्म निशानची का 'झूले झूले पालना' गाना रिलीज, जानें कब आएगी फिल्म - JHULE JHULE PAALNA SONG

For All Latest Updates

TAGGED:

DO YOU WANNA PARTNER TRAILER OUTTAMANNAAH BHATIA AND DIANA PENTYDO YOU WANNA PARTNERडू यू वाना पार्टनर ट्रेलरDO YOU WANNA PARTNER TRAILER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.