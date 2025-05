ETV Bharat / entertainment

77 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसे देख रो पड़े थे सत्यजीत रे, फिर लिया डायरेक्टर बनने का फैसला, क्या आपने देखी ये मूवी? - SATYAJIT RAY

सत्यजीत रे बर्थ एनिवर्सरी ( ETV Bharat/Film Poster )

Published : May 2, 2025 at 2:21 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 2:52 PM IST

हैदराबाद: इंडियन सिनेमा के जादूगर सत्यजीत रे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका करिश्माई सिनेमा आज भी भारतीय सिनेमा की शान है. आज 2 मई को इस ऑस्कर विनर डायरेक्टर की पुण्यतिथि है. सत्यतीज रे का निधन 23 अप्रैल 1992 को कोलकाता में हुआ था. भारत रत्न, दादा साहब फाल्के अवार्ड और 36 नेशनल फिल्म अवार्ड अपने नाम करने वाले इस जादूई डायरेक्टर ने भारतीय सिनेमा को विश्वपटल पर बड़ी पहचान दिलाई है. उनकी 33वीं पुण्यतिथि पर जानेंगे आखिर उनके अंदर सिनेमा करने का जुनून कैसे और क्यों आया था. गौरतलब है कि अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए थे. इस फिल्म को देख बने थे डायरेक्टर बता दें, भारतीय सिनेमा से पहला ऑस्कर जीतने वाले सत्यजीत रे ही हैं और अपने काम से उन्होंने 36 नेशनल फिल्म अवार्ड अपने नाम किए, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें फिल्म बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? दरअसल, साल 1950 में अपनी लंदन यात्रा के दौरान उन्होंने बाप-बेटे और जिंदगी के संघर्ष पर बेस्ड फिल्म 'बाइसिकल थीव्स' (1948) देखी थी, जिससे वह बहुत प्रभावित हुए थे. बाइसिकल थीव्स में कोई बड़ा सितारा नहीं था, लेकिन इसकी कहानी ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था. यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसे देखने के बाद किसी की भी आंख में आंसू आ सकते हैं. इस फिल्म को देखने के बाद सत्यजीत रे ने 'पाथेर पांचाली' को बनाने का सपना देखा था. पाथेर पांचाली उनकी पहली और ड्रीम फिल्म थी, जिसकी कहानी भी इस फिल्म से मिलती जुलती है. हालांकि इस फिल्म को बनाने के लिए उनके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन जुनून बेहिसाब भरा था. ऐसे किया पाथेर पांचाली का निर्माण पाथेर पांचाली का निर्माण करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के गहने तक बेच डाले थे. पाथेर पांचाली भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी. साल 1955 में रिलीज हुई इस फिल्म को खुद सत्यजीत ने डायरेक्ट किया था और इसका स्क्रीनप्ले भी खुद लिखा था. फिल्म में रवि शंकर का संगीत था और फिल्म इंग्लिश और बंगाली भाषा में बनी थी. पाथेर पांचाली का अर्थ 'पथ का गीत' (या कहे जिंदगी में आने वाले सुख-दुख, संघर्ष और जिम्मेदारियों में फंसा मजबूर इंसान) होता है. सत्यजीत रे सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थे, उन्होंने खगम और इंडिगो जैसी अलौकिक हॉरर कहानियों को गढ़ा और फिर उन्हें सिनेमा का जादूगर मान लिया गया. ये भी पढे़ं : 'मुझे उम्मीद है सरकार जवाब देगी', पहलगाम अटैक पर जावेद अख्तर की पाक को दो टूक, बोले- अब वक्त आ गया है - JAVED AKHTAR

Last Updated : May 2, 2025 at 2:52 PM IST