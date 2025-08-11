हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और उनकी फैमिली की पर्सनल लाइफ एक बार फिर चर्चा में है. आमिर खान के परिवार ने फैमिली मेंबर फैसल खान के दुर्व्यवहार के आरोपों पर मीडिया से सहानुभूति दिखाने का आग्रह किया है. फैसल खान ने एक्टर और उनकी फैमिली पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया है. ऐसे में एक्टर और उनकी फैमिली ने पत्रकारों से कहा कि वे किसी उनके निजी मामले को 'अश्लील, भड़काऊ और आहत करने वाली गपशप' बनाकर पेश ना करें.

आमिर खान फैमिली स्टेटमेंट

बयान पर आमिर, जीनत ताहिर हुसैन, जुनैद खान, रीना दत्ता, फरहत दत्ता, राजीव दत्ता, किरण राव, संतोष हेगड़े, सहर हेगड़े, मंसूर खान, नुजहत खान, इमरान खान, टीना फोंसेका, जैन मैरी खान और पाब्लो खान के हस्ताक्षर थे. फैमिली स्टेटमेंट में फैसल के अपनी मां जीनत, बहन निखत और भाई आमिर के बारे में की गई टिप्पणियों पर चिंता जाहिर कर लिखा है, 'हम मीडिया से सहानुभूति दिखाने और किसी निजी मामले को अश्लील, भड़काऊ और आहत करने वाली गपशप में बदलने से बचने का अनुरोध करते हैं.

फैमिली ने आगे कहा, 'हम फैसल के मां जीनत ताहिर हुसैन, बहन निखत हेगड़े और अपने भाई आमिर के बारे में दिए गए आहत करने वाले और भ्रामक बयान से हैरान हैं, क्योंकि यह पहली बार नहीं है, जब उन्होंने इन घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया है, इसलिए हमें लगता है कि अपने इरादे स्पष्ट करना और एक परिवार के रूप में अपनी एकजुटता की पुष्टि करना जरूरी है'.

बता दें, हाल ही में, फैसल ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि आमिर ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि आमिर ने उन्हें एक साल तक घर में बंद रखा, दवा दीं और उन्होंने दावा किया कि उन्हें सिजोफ्रेनिया है. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले मरीजों के साथ एक सामान्य वार्ड में 20 दिनों तक भर्ती रखा गया था.

आमिर खान की फैमिली ने स्पष्ट किया कि फैसल के संबंध में सभी निर्णय मिलकर लिए गए थे, यह साझा करना महत्वपूर्ण है कि फैसल के संबंध में हर फैसला परिवार ने सामूहिक रूप से, कई चिकित्सा पेशेवरों के परामर्श से लिया है और यह प्रेम, करुणा और उसकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भलाई के लिए था. इस कारण से, हमने अपने परिवार के लिए इस दर्दनाक और कठिन दौर पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से परहेज किया है'.

इससे पहले, आमिर की बेटी इरा खान ने भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि उनके परिवार में मानसिक समस्याएं आम हैं और वह क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रही हैं. इसके बाद इरा ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए अगस्तु फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसके सलाहकार बोर्ड में आमिर और उनकी मां रीना दत्ता भी शामिल थीं. वह अपने पिता को इस फाउंडेशन को शुरू करने का श्रेय देती हैं, जब तक कि उन्हें खुद और धन नहीं मिल गया.

फैसल की बात करें, फैजल (58) को 2000 में आमिर खान और ट्विंकल खन्ना के साथ आई फिल्म 'मेला' के लिए जाना जाता है. उन्होंने 2003 में 'बॉर्डर हिंदुस्तान का' और 'बस्ती' में भी काम किया. फिलहाल आमिर खान आगामी 14 अगस्त को रजनीकांत की फिल्म कूली में नजर आएंगे.