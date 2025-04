ETV Bharat / entertainment

WATCH: दिशा पटानी के घर के नीचे गंदगी में पड़ी मिली बच्ची, एक्ट्रेस की बहन ने किया रेस्क्यू, जानें फिर क्या हुआ - DISHA PATANI

दिशा पटानी ( ANI )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 21, 2025 at 8:00 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 10:50 AM IST 3 Min Read

बरेली: धरती पर सिर्फ इंसान ही हैं जो अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं, दयालु हो सकते हैं और इंसानियत के नाते समाज के बारे में सोच सकते हैं. लेकिन कई बार इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है जब कोई अपनी ही बच्ची को लेकर लापरवाह रहे और फिर किसी खंडहर में रोती हुई मिले. कुछ ऐसा ही हुआ बरेली में. एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर के पास एक खंडहर में एक बच्ची मिली जिसे उनकी बहन खुशबू पटानी ने रेस्क्यू किया. दिशा की बहन ने किया बच्ची का रेसक्यू दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने रविवार को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्हें बरेली में अपने घर के पीछे एक छोटी बच्ची को बचाते हुए देखा जा सकता है. एक्ट्रेस बड़ी बहन एक पूर्व भारतीय सेना अधिकारी हैं. उन्होंने लड़की को दिलासा देने की कोशिश की और फिर उसे बाहर ले गईं. खुशबू ने वीडियो में आगे बताया कि किसी ने छोटी बच्ची को उनके घर के पीछे छोड़ दिया था, और वह वहां गंदगी में पड़ी मिली. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में अपने फॉलोअर्स से यह भी वादा किया कि वह लड़की की अच्छी परवरिश और उसके पैरेंट्स ढूंढने में मदद करेंगी. जिसके बाद वे उस बच्ची को पुलिस के हवाले कर देती हैं.

अपनी पोस्ट के कैप्शन में खुशबू ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अधिकारियों को टैग किया और सभी से बालिकाओं पर अत्याचार न करने का आग्रह किया. उन्होंने कैप्शन लिखा, 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोई. मुझे उम्मीद है कि अधिकारी उसका ध्यान रखेंगे. कृपया हमारे देश में बालिकाओं को बचाएं, यह सब कब तक चलेगा'. माता-पिता के हवाले किया इसके बाद खुशबू ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि बच्ची के माता पिता मिल गए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें बच्ची के माता पिता लापरवाह नजर आए यहां तक कि पिता तो बच्ची को देखने तक नहीं आए. उन्होंने बताया कि एक आदमी ने रेलवे स्टेशन से इस बच्ची को उठाया है और उसके पैरेंट्स बहुत लापरवाह है. मैं बहुत दुखी हूं यार कि कैसे कोई अपनी बच्ची के लिए इतना लापरवाह हो सकता हैं'. आखिर में बच्ची अपनी मां से मिलकर बहुत खुश हुई और कमेंट सेक्शन में नेटिजन्स ने खुशबू के इस काम की सराहना की. खुशबू और दिशा अपने परिवार के साथ बरेली में पली-बढ़ी हैं. खुशबू सेना में चली गईं, जबकि दिशा मॉडलिंग में गईं और फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई. दोनों बहनों को अक्सर साथ-साथ घूमते हुए देखा जा सकता है. यह भी पढ़ें: IPL 2025 का हुआ धमाकेदार आगाज, किंग खान, दिशा पटानी और श्रेया घोषाल ने बिखेरा जलवा - IPL 2025 OPENING CEREMONY

