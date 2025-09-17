'120 बहादुर' में मेजर शैतान सिंह के रोल के लिए फरहान अख्तर को क्यों चुना?, डायरेक्टर ने किया खुलासा
120 बहादुर, 1962 में रेजांग ला की लड़ाई के दौरान डटे रहने वाले 120 भारतीय सैनिकों की अविश्वसनीय सच्ची कहानी पर आधारित है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 10:50 AM IST
हैदराबाद: फरहान अख्तर की आगामी युद्ध बेस्ड '120 बहादुर' रेजांग ला की लड़ाई की अनकही गाथा को उजागर करने जा रही है. 1962 के भारत-चीन युद्ध की सर्दियों के बीच, यह फिल्म बहादुरी के एक असाधारण अध्याय को जीवंत करेगी, जहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 वीर सैनिकों ने कई बाधाओं के बावजूद डटे रहकर, पूरे साहस के साथ इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, जहां फरहान अख्तर फिल्म में मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाते दिखेंगे. वहीं निर्देशक रजनीश 'रजी' घई ने बताया कि उन्होंने इस भूमिका के लिए फरहान को क्यों चुना?
फरहान के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए, निर्देशक रजनीश घई ने कहा, 'मेरे लिए, यह उनकी ईमानदारी थी, चाहे वह भाग मिल्खा भाग हो या उनके द्वारा निभाई गई अन्य भूमिकाएं, हर अभिनय में उनकी ईमानदारी है जिसकी मैं हमेशा से प्रशंसा करता रहा हूं, जब उन्होंने हां कहा, तो मैं बेहद खुश हुआ, रजनीश का यह भी मानना है कि यह ईमानदारी फरहान के सभी कामों में झलकती है और मेजर शैतान सिंह के किरदार को निभाने के लिए यह बेहद जरूरी थी, हालांकि दोनों पहले भी विज्ञापनों में साथ काम कर चुके हैं, रजनीश कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट टपूरी तरह से अलग स्तर का था.
रजनीश ने फरहान की इस बात के लिए भी प्रशंसा की कि उन्होंने अपने निर्देशन के अनुभव को कभी भी एक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका के आड़े नहीं आने दिया. उन्होंने कहा, 'खुद एक फिल्म निर्माता होने के नाते, फरहान समझते हैं कि इस तरह की कहानी को गढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर भी, उन्होंने सेट पर एक बार भी निर्देशक की भूमिका नहीं निभाई, अगर उनके पास कोई सुझाव होता, तो वे हमेशा कहते, 'रेजी, अगर मुझे इजाजत हो तो...'. ऐसी विनम्रता और सम्मान दुर्लभ है'.
रजनीश घई द्वारा निर्देशित और रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमित चंद्रा के ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज द्वारा निर्मित यह फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जो 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.