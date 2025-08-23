हैदराबाद: शिवकार्तिकेयन पहली बार मशहूर निर्देशक एआर मुरुगादॉस के साथ आए हैं एक्शन थ्रिलर फिल्म दिल मद्रासी में. इस खबर ने फैंस में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है, जहां अमरन के दमदार कलाकार और भारतीय सिनेमा के ब्लॉकबस्टर निर्माता पहली बार एक साथ दिखाई देंगे. श्री लक्ष्मी मूवीज के बैनर तले बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है. अब, इस हाइप को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने सेट से शिवकार्तिकेयन और एआर मुरुगादॉस की एक मजेदार BTS झलक भी शेयर की है.

जहां मेकर्स ने फिल्म से जुड़े मजेदार अपडेट्स के साथ दर्शकों को जोड़े रखा है, अब वे इसके ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च के लिए तैयार हैं. जी हां, दिल मद्रासी के ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है. 24 अगस्त को होने वाले इस ग्रैंड इवेंट में फिल्म की कास्ट, क्रू और फैंस की मौजूदगी में एक बड़ी सेलिब्रेशन होने वाली है.

मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर जाकर ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च की तारीख 24 अगस्त का ऐलान किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है. तैयार हो जाइए एक स्टार-स्टडेड शाम के लिए, ऑडियो और ट्रेलर लॉन्च इवेंट 24 अगस्त को, 5 सितंबर को वर्ल्डवाइड ग्रैंड रिलीज.

इसके अलावा, दिल मद्रासी में दर्शकों को एक जबरदस्त सिनेमाई अनुभव मिलने वाला है क्योंकि शिवकार्तिकेयन और डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस पहली बार साथ काम कर रहे हैं. इससे यह फिल्म बिना किसी शक एक बड़ी और इंतेज़ार करने लायक फिल्म बन जाती है.

फिल्म के टाइटल की छोटी सी झलक पहले ही दर्शकों में खुशी और उत्साह भर चुकी है और इस फिल्म में जो मजेदार और बड़ा अनुभव मिलने वाला है, उसकी उम्मीद बढ़ा दी है. शिवकार्तिकेयन को एक जबरदस्त एक्शन अवतार में देखा जाएगा, जिससे फैंस बहुत उत्साहित हैं.

फिल्म की शूटिंग सुदीप एलेमोन संभाल रहे हैं, और म्यूजिक से अनिरुद्ध रविचंदर ने इसे और भी शानदार बनाया है. अनिरुद्ध ने अपने करियर की शुरुआत वाय दिस कोलावेरी दी से की थी और फिर बीस्ट, विक्रम, जेलर, जवान, लियो, इंडियन 2 जैसी हिट फिल्मों का म्यूजिक दिया.

एआर मुरुगादॉस एक मशहूर निर्देशक हैं और उन्हें खासकर सामाजिक मुद्दों पर आधारित एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है. उन्होंने गजनी, हॉलिडे: ए सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी, कत्थी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं.

अनिरुद्ध रविचंदर एक बहुत ही जाने माने संगीतकार और प्लेबैक सिंगर हैं, जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं, साथ ही तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी.

‘दिल मद्रासी’, जिसे एआर मुरुगादॉस निर्देशित और श्री लक्ष्मी मूवीज ने प्रोड्यूस किया है, में स्टार-कास्ट और दमदार एक्टिंग देखने को मिलेगी. इसमें रुक्मिणी वासंथ के साथ विद्युत जम्वाल, बिजू मेनन, शबीर और विक्रांत जैसे पावरफुल कलाकार शामिल हैं.

फिल्म का एडिटिंग श्रीकर प्रसाद ने किया है और केविन और धिलिप मास्टर्स ने एक्शन क्रिएशन की कमान संभाली है। ‘दिल मद्रासी’ 5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी.