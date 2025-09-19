ETV Bharat / entertainment

क्या विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' ने अपने बजट से दोगुनी कीमत में लॉक की OTT डील?

यह फिल्म देशभर में चर्चा का विषय बनने के बाद, अब पश्चिम बंगाल में शुरुआती बैन से बाहर निकल कर आखिरकार रिलीज हो चुकी है.

The Bengal Files lock an OTT
द बंगाल फाइल्स (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: विवेक रंजन अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसे इंडियन सिनेमा की सबसे बोल्ड फिल्मों में से एक माना जा रहा है. इस फिल्म की कहानी आज और बीते कल के बीच में सफर करती है, जिसमें 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की दिल दहला देने वाली सच्चाई की झलक दिखाई गई है.

यह फिल्म देशभर में चर्चा का विषय बनने के बाद, अब पश्चिम बंगाल में शुरुआती बैन से बाहर निकल कर आखिरकार रिलीज हो चुकी है. ऐसे में अब सुनने में आ रहा है कि फिल्म के ओटीटी राइट्स को उसके बजट से भी ज्यादा प्राइस में बेचा गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'द बंगाल फाइल्स थिएटर्स में शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, इसी बीच खबर है कि इसके ओटीटी राइट्स जी5 को ₹70 करोड़ से ज्यादा की डील में बेचे गए हैं, जो फिल्म के बजट से दोगुने हैं.

फिल्म के बजट की तुलना में ओटीटी के लिए हासिल हुई कीमत काफी ज्यादा मानी जा रही है. हालांकि, सही आंकड़े के बारे में अभी पुष्टि होनी बाकी है. द बंगाल फाइल्स की कहानी और निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है, जबकि इसके निर्माता अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं.

इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. यह फिल्म तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन्स द्वारा प्रस्तुत की गई है और विवेक की फाइल्स ट्रिलॉजी का हिस्सा है, जिसमें द कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल्स शामिल हैं.

यह फिल्म 5 सितंबर 2025 से सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.

