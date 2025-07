ETV Bharat / entertainment

विंबलडन फाइनल में उर्वशी रौतेला ने पहनी 14 करोड़ की ड्रेस?, कैरी किया लबूबू डॉल वाला बैग, मिस्ट्री मैन संंग फोटो वायरल - URVASHI RAUTELA

उर्वशी रौतेला ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 14, 2025 at 11:11 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 11:17 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: विंबलडन के दोनों फाइनल (महिला-पुरुष) हो चुके हैं, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स ने रॉयल लुक में एंट्री ली थी. इसमें एक नाम अब बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का भी जुड़ गया है. उर्वशी ने हाल ही में महिला सिंगल विंबलडन फाइनल देखा था और यहां उनके लुक ने लोगों को दिलों को एक पल में धड़का दिया. उर्वशी यहां एक्सपेंसिव व्हाइट रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनकर पुहंची थीं और साथ ही उनके बैग ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. विंबलडन के महिला सिंगल फाइनल से उर्वशी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. उर्वशी ने खुद सोशस मीडिया पर अपनी इन तस्वीरों को शेयर किया है.

उर्वशी के लुक ने खींचा ध्यान यहां सबसे ज्यादा चर्चा उर्वशी के ओवरऑल लुक की हो रही है. इसमें एक्ट्रेस ने क्लासिक अर्मेस लेदर बैग किया था और उस बैग पर चार लबूबू डॉल लटकी हुई थीं और यह डॉल वाला बैग सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उर्वशी की इस ड्रेस की कीमत 14 करोड़ रुपये है. वहीं, उर्वशी की एक तस्वीर एक मिस्ट्रीमैन के साथ भी आई है, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लेकिन यह मिस्ट्री मैन कौन हैं इसका खुलासा नहीं हुआ है. इन तस्वीरों और वीडियो को शेयर कर उर्वशी ने बताया है कि उनकी मुलाकात ग्रेट ब्रिटेन की राजकुमारी रकेट मिडलटन से भी हुई. उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela IG Post) बडे़ मौके नहीं गंवाती है उर्वशी आपको बता दें, उर्वशी इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत करना नहीं भूलती हैं. इससे पहले वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2023 में हुए क्रिकेट वर्ल्डकप फाइनल मुकाबले में भी पहुंची थीं. वहीं, उर्वशी का नाम इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ भी जुड़ चुका है और सोशल मीडिया पर दोनों के बीच कोल्ड वार भी देखने को मिला था. बता दें, उर्वशी आए दिन अपनी नई-नई एक्टिविटिज से चर्चा में रहती हैं. ये भी पढे़ं: टाइटैनिक स्टार ने उर्वशी रौतेला को बुलाया Queen Of Cannes, लोगों ने किया ट्रोल, बोले- क्या उनको पता है कि... - URVASHI RAUTELA

हैदराबाद: विंबलडन के दोनों फाइनल (महिला-पुरुष) हो चुके हैं, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स ने रॉयल लुक में एंट्री ली थी. इसमें एक नाम अब बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का भी जुड़ गया है. उर्वशी ने हाल ही में महिला सिंगल विंबलडन फाइनल देखा था और यहां उनके लुक ने लोगों को दिलों को एक पल में धड़का दिया. उर्वशी यहां एक्सपेंसिव व्हाइट रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनकर पुहंची थीं और साथ ही उनके बैग ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. विंबलडन के महिला सिंगल फाइनल से उर्वशी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. उर्वशी ने खुद सोशस मीडिया पर अपनी इन तस्वीरों को शेयर किया है. उर्वशी के लुक ने खींचा ध्यान यहां सबसे ज्यादा चर्चा उर्वशी के ओवरऑल लुक की हो रही है. इसमें एक्ट्रेस ने क्लासिक अर्मेस लेदर बैग किया था और उस बैग पर चार लबूबू डॉल लटकी हुई थीं और यह डॉल वाला बैग सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उर्वशी की इस ड्रेस की कीमत 14 करोड़ रुपये है. वहीं, उर्वशी की एक तस्वीर एक मिस्ट्रीमैन के साथ भी आई है, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लेकिन यह मिस्ट्री मैन कौन हैं इसका खुलासा नहीं हुआ है. इन तस्वीरों और वीडियो को शेयर कर उर्वशी ने बताया है कि उनकी मुलाकात ग्रेट ब्रिटेन की राजकुमारी रकेट मिडलटन से भी हुई. उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela IG Post) बडे़ मौके नहीं गंवाती है उर्वशी आपको बता दें, उर्वशी इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत करना नहीं भूलती हैं. इससे पहले वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2023 में हुए क्रिकेट वर्ल्डकप फाइनल मुकाबले में भी पहुंची थीं. वहीं, उर्वशी का नाम इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ भी जुड़ चुका है और सोशल मीडिया पर दोनों के बीच कोल्ड वार भी देखने को मिला था. बता दें, उर्वशी आए दिन अपनी नई-नई एक्टिविटिज से चर्चा में रहती हैं. ये भी पढे़ं: टाइटैनिक स्टार ने उर्वशी रौतेला को बुलाया Queen Of Cannes, लोगों ने किया ट्रोल, बोले- क्या उनको पता है कि... - URVASHI RAUTELA

Last Updated : July 14, 2025 at 11:17 AM IST