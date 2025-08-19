ETV Bharat / entertainment

'वॉर 2' के फ्लॉप होते ही जूनियर NTR से अलग हुए ऋतिक रोशन? सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो - HRITHIK ROSHAN UNFOLLOWED JR NTR

क्या 'वॉर 2' स्टार ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर के बीच सबकुछ ठीक है? क्योंकि ऋतिक ने एनटीआर को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 4:22 PM IST

हैदराबाद: 'वॉर 2' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही. अयान मुखर्जी के एक्शन फिल्म में बॉलीवुड के दो बड़े सितारे, ऋतिक रोशन और टॉलीवुड के जूनियर एनटीआर, एक साथ नजर आए. फैंस नार्थ और साउथ की इस जोड़ी को स्क्रीन पर देखने के लिए उत्साहित थे. इस फिल्म का मुकाबला रजनीकांत की कूली से भी हुआ, जिसने बॉक्स ऑफिस पर प्रतिस्पर्धा को और भी रोमांचक बना दिया. इन सब के बीच, जब फैंस ने देखा कि बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक ने जूनियर एनटीआर को अनफॉलो कर दिया है तब दोनों के बीच अनबन की अटकलें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी.

लोगों के बीच अटकलें लगाना और अफवाहें फैलाना आम बात है. लेकिन यहीं अटकलें और अफवाहे बड़ी हस्तियों के बारे में तो ये खबर बड़ी खबर बन जाती है. कुछ ऐसी ही अफवाहे फैल रही बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को लेकर. दरअसल लोगों के हाथ एक ट्वीट लगा, जो खूब चर्चा बटोर रही हैं. यह ट्वीट किसी और का नहीं बल्कि एक्टर-ट्रेड एनालिस्ट केआरके उर्फ कमाल राशिद खान का है.

केआरके का दावा
18 अगस्त को केआरके ने अपने ऑफिशियल एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है, जिसे देख सभी का दिमाग हिला दिया है. केआरके ने यह आरोप लगाया है कि ऋतिक रोशन ने जूनियर एनटीआर को अनफॉलो कर दिया है, क्योंकि 'वॉर 2' एक विनाशकारी फिल्म साबित हुई है.

केआरके ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'बॉलीवुड में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता. सब कुछ सफलता और असफलता पर निर्भर करता है. चूंकि फिल्म 'वॉर 2' एक विनाशकारी साबित हुई है, इसलिए ऋतिक रोशन तेलुगु एक्टर जूनियर एनटीआर के दोस्त नहीं बनाना चाहते. इसलिए ऋतिक ने जूनियर एनटीआर को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया.फेयर इनफ.'

फैंस का रिएक्शन
गपशप के गलियारे में ऋतिक रोशन के 'अनफॉलो' की खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हालांकि, इस बात का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि ऋतिक रोशन ने कभी जूनियर एनटीआर को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया भी था या नहीं. ऋतिक रोशन के फैंस ने अपने स्टार के समर्थन के लिए आगे आए हैं और उन्होंने कहा कि इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि ऋतिक ने कभी देवरा स्टार को सोशल मीडिया पर फॉलो किया था.

'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'वॉर 2' से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर भारी गिरावट ने इसकी संभावनाओं को झटका दिया है. हालांकि यह फिल्म भारत में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू सकती है, लेकिन अपने भारी-भरकम बजट के सामने इसे संघर्ष करना पड़ रहा है. स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हुई इस फिल्म ने दो दिनों में ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. अयान मुखर्जी की निर्देशित फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन हो गए हैं और इन पांच दिनों में फिल्म ने कुल 183.15 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

