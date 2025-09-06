'धमाल 4' की शूटिंग खत्म, अजय देवगन समेत लीड स्टार कास्ट का फर्स्ट लुक आउट, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

ETV Bharat / entertainment

हैदराबाद: अजय देवगन ने हाल ही में मुंबई में अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म धमाल 4 की शूटिंग पूरी की थी और अब नए अंदाज में फिल्म का एलान किया है. मेकर्स ने आज 6 सितंबर को फिल्म धमाल 4 की स्टार कास्ट के फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर शूटिंग के खत्म होने और रिलीज डेट के बारे में जानकारी दी है.फिल्म में अजय देवगन के साथ-साथ अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमाय, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख और अंजलि दिनेश आनंद अहम रोल में नजर आने वाले हैं.

वहीं, पोस्टर से शरद केलकर और विजय पटकर गायब हैं. मुंबई में शूटिंग के अलावा फिल्म का पहला सेट मलशेज घाट पर लगा था. बता दें, फिल्म को एक थीम दी गई है और इनके किरदार को 'मास्टर्स ऑफ मिसचीफ एंड लाफ्टर' का टैग दिया गया है. सभी स्टार्स अपने फर्स्ट लुक में शॉकिंग नजर आ रहे हैं.

अपने पिछली किश्तों की तरह धमाल 4 भी ड्रामा, एक्शन, भगदड़ और कॉमेडी का मिक्सअप है. फिल्म का पहला पार्ट धमाल साल 2007 में आया था और जिसे दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था. इस फिल्म को दर्शक आज भी नहीं भूले हैं.