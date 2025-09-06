ETV Bharat / entertainment

'धमाल 4' की शूटिंग खत्म, अजय देवगन समेत लीड स्टार कास्ट का फर्स्ट लुक आउट, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

धमाल 4 का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और फिल्म ईद 2026 के मौके पर रिलीज होने जा रही है .

'धमाल 4' की शूटिंग खत्म
Dhamaal 4 (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 6, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: अजय देवगन ने हाल ही में मुंबई में अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म धमाल 4 की शूटिंग पूरी की थी और अब नए अंदाज में फिल्म का एलान किया है. मेकर्स ने आज 6 सितंबर को फिल्म धमाल 4 की स्टार कास्ट के फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर शूटिंग के खत्म होने और रिलीज डेट के बारे में जानकारी दी है.फिल्म में अजय देवगन के साथ-साथ अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमाय, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख और अंजलि दिनेश आनंद अहम रोल में नजर आने वाले हैं.

वहीं, पोस्टर से शरद केलकर और विजय पटकर गायब हैं. मुंबई में शूटिंग के अलावा फिल्म का पहला सेट मलशेज घाट पर लगा था. बता दें, फिल्म को एक थीम दी गई है और इनके किरदार को 'मास्टर्स ऑफ मिसचीफ एंड लाफ्टर' का टैग दिया गया है. सभी स्टार्स अपने फर्स्ट लुक में शॉकिंग नजर आ रहे हैं.

अपने पिछली किश्तों की तरह धमाल 4 भी ड्रामा, एक्शन, भगदड़ और कॉमेडी का मिक्सअप है. फिल्म का पहला पार्ट धमाल साल 2007 में आया था और जिसे दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था. इस फिल्म को दर्शक आज भी नहीं भूले हैं.

कब रिलीज होगी धमाल 4?

फिल्म के पहले पार्ट में अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी और संजय दत्त अहम रोल में थे. फिल्म का सीक्वल डबल धमाल 2011 में आया. पहली फिल्म की स्टाकास्ट के साथ फिल्म में कंगना रनौत और मल्लिका शेरावत भी एंट्री हुई थी.

वहीं, टोटल धमाल में अजय के साथ अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, ईशा गुप्ता और बोमन ईरानी नजर आए थे. गुलशन कुमार और टी-सीरीज की पेशकश को फिल्म देवगन फिल्म्स, टी-सीरीज फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन के साथ मिलकर बनाया गया है. धमाल 4 का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और फिल्म ईद 2026 के मौके पर रिलीज होने जा रही है .

ये भी पढ़ें:

'धमाल 4' की रिलीज डेट आउट, अजय-रितेश-अरशद की तिकड़ी फिर मचाएगी धमाल

For All Latest Updates

TAGGED:

DHAMAAL 4 FIRST LOOKDHAMAAL 4 AJAY DEVGNAJAY DEVGNधमाल 4DHAMAAL 4

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.