जापान में छाई 'देवरा', जूनियर NTR की फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड, पार्ट 2 से पहले किया धमाका

हैदराबाद: एनटीआर ने एक बार फिर अपनी 'जनता के आदमी' वाली छवि को न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक मंच पर भी साबित कर दिया है. हालांकि 'देवारा' एक घरेलू ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन जापान में इसकी जबरदस्त सफलता ने भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मानक स्थापित किया है. क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म ने अपने पहले दो दिनों में 11.1 मिलियन येन की भारी कमाई की और कुल मिलाकर लगभग 50 मिलियन येन (जापानी येन) का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे यह देश में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई. इस अभूतपूर्व प्रदर्शन ने फिल्म प्रेमियों और उद्योग विश्लेषकों, दोनों का ध्यान खींचा, जिसने दक्षिण भारतीय सिनेमा के लिए बढ़ती रुचि को उजागर किया.

यह अविश्वसनीय उपलब्धि एनटीआर की सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है. शक्तिशाली भावनाएं, मनोरंजक एक्शन दृश्य और उनकी आकर्षक उपस्थिति ने जापानी दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया, जो उत्कृष्ट कहानी कहने और दमदार ऑन-स्क्रीन अभिनय के प्रशंसक हैं. देवारा ने एक ऊर्जावान सिनेमाई अनुभव प्रदान किया जिसने दर्शकों को शुरुआती दृश्य से ही मंत्रमुग्ध कर दिया, यह साबित करते हुए कि लुभावने एक्शन के साथ एक सम्मोहक कथा सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर सकती है.

इस फिल्म को असल में अलग बनाता है एनटीआर का मुख्य किरदार का किरदार. उनका अभिनय दमदार और बेहद बारीक था, जिसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया जिसने उन्हें आज भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक बना दिया है.