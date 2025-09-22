ETV Bharat / entertainment

जापान में छाई 'देवरा', जूनियर NTR की फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड, पार्ट 2 से पहले किया धमाका

देवरा 2 की शूटिंग 2026 में शुरू होने वाली है. क्रिएटिव टीम पहली फिल्म की सफलता की नींव पर आगे बढ़ने की तैयारी में है.

Devara Part 1 in Japan
जापान में छाई 'देवरा' (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 7:15 PM IST

हैदराबाद: एनटीआर ने एक बार फिर अपनी 'जनता के आदमी' वाली छवि को न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक मंच पर भी साबित कर दिया है. हालांकि 'देवारा' एक घरेलू ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन जापान में इसकी जबरदस्त सफलता ने भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मानक स्थापित किया है. क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म ने अपने पहले दो दिनों में 11.1 मिलियन येन की भारी कमाई की और कुल मिलाकर लगभग 50 मिलियन येन (जापानी येन) का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे यह देश में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई. इस अभूतपूर्व प्रदर्शन ने फिल्म प्रेमियों और उद्योग विश्लेषकों, दोनों का ध्यान खींचा, जिसने दक्षिण भारतीय सिनेमा के लिए बढ़ती रुचि को उजागर किया.

यह अविश्वसनीय उपलब्धि एनटीआर की सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है. शक्तिशाली भावनाएं, मनोरंजक एक्शन दृश्य और उनकी आकर्षक उपस्थिति ने जापानी दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया, जो उत्कृष्ट कहानी कहने और दमदार ऑन-स्क्रीन अभिनय के प्रशंसक हैं. देवारा ने एक ऊर्जावान सिनेमाई अनुभव प्रदान किया जिसने दर्शकों को शुरुआती दृश्य से ही मंत्रमुग्ध कर दिया, यह साबित करते हुए कि लुभावने एक्शन के साथ एक सम्मोहक कथा सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर सकती है.

इस फिल्म को असल में अलग बनाता है एनटीआर का मुख्य किरदार का किरदार. उनका अभिनय दमदार और बेहद बारीक था, जिसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया जिसने उन्हें आज भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक बना दिया है.

भावनाओं को व्यक्त करने और जटिल एक्शन सीन को समान सहजता से निभाने की उनकी क्षमता ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया और एक वैश्विक स्टार के रूप में उनकी पहचान को और मज़बूत किया.

अब, जब पहली किस्त ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है, तो सबकी निगाहें भविष्य पर टिकी हैं. देवरा 2 की शूटिंग 2026 की शुरुआत में शुरू होने वाली है, और क्रिएटिव टीम पहली फिल्म की अपार सफलता की नींव पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है.

देवरा का प्रचार करते हुए, एनटीआर ने संकेत दिया था कि पहला भाग एक बड़ी कहानी का केवल आधा हिस्सा है, जिससे पता चलता है कि अगला अध्याय और भी अविश्वसनीय होगा.

एनटीआर के प्रभाव के लगातार बढ़ते प्रभाव के साथ, सीक्वल पहले से ही एक और भी बड़ी सनसनी बनने की ओर अग्रसर है, जो एक और भी भव्य तमाशा पेश करता है जो एक बार फिर दुनिया भर के दर्शकों को रोमांचित करेगा.

