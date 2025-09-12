ETV Bharat / entertainment

ये है पेरिस में फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म, नेपाल में शूट हुई हैं देव आनंद, 'बिग बी' जैसे सुपरस्टार्स की सुपरहिट फिल्में

नेपाल और पेरिस में जोर-शोर से विरोध हो रहे हैं. आइए आपको उन भारतीय फिल्मों से रूबरू कराते हैं जो यहां शूट हुई हैं.

Hare Rama Hare Krishna to Don
'हरे राम हरे कृष्णा', 'डॉन' (Poster)
हैदराबाद: नेपाल और पेरिस इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. नेपाल में जहां जेनरेशन जेड, जिन्हें हम जेन-जी भी कहते हैं, देश में सोशल मीडिया बैन करने को लेकर सड़क पर उतर आए हैं, वहीं पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की नीतियों के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इन दोनों देशों में लोग सड़कों पर उतार आए हैं और आगजनी कर रहे हैं. ये दोनों देश अपने आवाम के क्रोध का मार झेल रहा है. लेकिन, क्या आपको हैं कि दोनों देशों में भारत की कई ऐसी फिल्में शूट हुई हैं, जो सुपर-डुपर हिट साबित हुई हैं. आइए आपकों उन फिल्मों के बारे में बताते हैं...

नेपाल बीते कुछ दिनों से गहरे संकट से गुजर रहा है. राजधानी समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं. हालात गंभीर हैं, लेकिन नेपाल अपनी खूबसूरत वादियों के लिए भी जाना जाता है, जहां कई भारतीय फिल्में रिलीज हुई हैं.

हरे राम हरे कृष्णा
देव आनंद और जीनत अमान की फिल्म 'हरे राम हरे कृष्णा' बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है. यह फिल्म 1971 रिलीज हुई थी. नेपाल की खूबसूरत घाटियों में फिल्माए गए इस फिल्म के गाने, जैसे 'दम मारो दम', आज भी लोगों के बीच मशहूर है. इस फिल्म के कई सीन काठमांडू की गलियों और मंदिरों में शूट की गई हैं.

'खुदा गवाह'
अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की फिल्म खुदा गवाह (1992) तो आपने शायद देखी ही होगी. इस फिल्म की शूटिंग भी नेपाल में भी हुई थी. नेपाल के हरे-भरे प्राकृतिक सीन और सांस्कृतिक स्थल को फिल्म के लिए शूट किया गया है. यह फिल्म आज भी दर्शकों के बीच एक क्लासिक फिल्म के रूप में जानी जाती है.

'बेबी'
अक्षय कुमार, तापसी पन्नू और अनुपम खेर की थ्रिलर एक्शन फिल्म 'बेबी' (2015) की शूटिंग नेपाल के कई शहरों में किया है, जिसमें काठमांडू भी शामिल हैं, जहां की सड़कें और बाजारों में इस फिल्म के एक्शन सीन शूट किए गए हैं. इसके अलावा काठमांडू में स्थित हयात होटल को भी फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है.

ऊंचाई
2022 में रिलीज हुई ऊंचाई की शूटिंग नेपाल में काठमांडू से लेकर लुकला, नामचे, मनांग और यहां तक कि एवरेस्ट बेस कैंप के पास भी की गई है. यह फिल्म देश के चहल-पहल भरे शहरी जीवन और लुभावने पहाड़ी जीवन को खूबसूरती से दर्शाती है. इससे नेपाल की एक अलग कहानी भी उभर के आती है.

पेरिस में शूट हुईं फिल्में

'संगम'
'संगम' (1964) पहली भारतीय फिल्म थी जिसे विशेष रूप से लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड जैसे स्थानों पर फिल्माया गया था. यह उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी. उस समय तक किसी भी भारतीय फिल्म के लिए यह सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली फिल्म थी.

'ऐ दिल है मुश्किल'
करण जौहर ने 'ऐ दिल है मुश्किल' को हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. वह विदेशी जगहों पर शूटिंग के लिए जाने जाते हैं. फिल्म में पेरिस वाला हिस्सा वाकई मजेदार था क्योंकि हमने अनुष्का को रणबीर कपूर के साथ शिफॉन की साड़ी पहने बर्फ से ढके पहाड़ पर डांस करते हुए देखा. इसके अलावा फिल्म में शहर की नदियों और चैंप डे मार्स, एफिल टॉवर की भी झलक देखने को मिली थी.

'क्वीन'
कंगना रनौत की सुपरहिट फिल्म 'क्वीन' भी पेरिस में शूट की गई है. विकास बहल की यह कॉमेडी ड्रामा एक संग पंजाबी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी शादी कैंसल होने के बाद पेरिस और एम्स्टर्डम की सोलो ट्रिप पर जाती है. इस फिल्म कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस केटेगरी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 61 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

'बेफिक्रे'
रणवीर सिंह और वाणी कपूर अभिनीत बेफिक्रे (2016) एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में है. इसे बड़े पैमाने पर पेरिस में फिल्माया गया था. इसमें पोंट डेस आर्ट्स ब्रिज और मोंटमार्ट्रे जैसे पॉपुलर जगहों के सीन शूट किए गए हैं.

'ये जवानी है दीवानी'
रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण की रोमांटिक फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' की शूटिंग भारत और विदेश के अलग-अलग लोकेशन्स पर हुई है. हमने हिमाचल प्रदेश और कश्मीर समेत उत्तर भारत, राजस्थान में शूट हुआ. इस फिल्म में पेरिस का भी कुछ हिस्सा देखा गया है. फिल्म का गाना 'इलाही' याद है? वह फ्रांस और पेरिस में शूट किया गया था. फिल्म में एफिल टॉवर की भी झलक दिखाई गई थी. गाने में इनका इस्तेमाल बखूबी किया गया था.

'डॉन'
फरहान अख्तर ने भी अपनी एक्शन थ्रिलर फिल्म डॉन (2006) की शूटिंग पेरिस में की थी. उन्होंने फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पेरिस में की थी.

