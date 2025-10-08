ETV Bharat / entertainment

समीर वानखेड़े के मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को भेजा नोटिस

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े के मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजा है.

Delhi High Court
शाहरुख खान-गौरी/दिल्ली हाईकोर्ट (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े के मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यवाही की है. बुधवार, 8 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व मुंबई क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के दायर की गई मानहानि मुकदमे में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स और अन्य को नोटिस जारी किया है.

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति ने प्रतिवादियों गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर), गूगल एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म्स, आरपीएसजी लाइफस्टाइल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और जॉन डो को मानहानि के मुकदमे में नोटिस जारी किया और उन्हें सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सभी प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति देने को कहा है. मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 10 दिन बाद आने को कहा. इससे पहले, 26 सितंबर को, हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मुकदमे की सुनवाई की थी.

यह मामला न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष आया. समीर वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी और कुछ प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर उपस्थित हुए. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समीर वानखेड़े के वकील से दिल्ली में मुकदमा दायर करने का कारण पूछा था.

वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने तर्क दिया था कि चूंकि यह सीरीज दिल्ली समेत कई शहरों के दर्शकों के लिए थी, और समीर वानखेड़े को निशाना बनाने वाले मीम्स भी राजधानी में वायरल हो रहे थे, इसलिए अधिकार क्षेत्र का निर्धारण किया गया.

हालांकि, कोर्ट ने इस पर आपत्तियां व्यक्त की थीं. न्यायमूर्ति कौरव ने कहा, 'आपका वाद विचार करने जैसा नहीं है. मैं आपका वाद खारिज कर रहा हूं. अगर आपका मामला यह होता कि दिल्ली समेत विभिन्न स्थानों पर आपकी मानहानि की गई और सबसे ज्यादा नुकसान यहीं हुआ, तो भी हम इस पर विचार करते.'

सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 9 का हवाला देते हुए कोर्ट ने बताया कि वादपत्र में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि दिल्ली में दीवानी मुकदमा किस प्रकार चलेगा. सेठी द्वारा वादपत्र में संशोधन के लिए समय मांगे जाने पर, न्यायाधीश ने स्पष्ट किया, 'मैं कोई तारीख नहीं दे रहा हूं. आवेदन सूचीबद्ध होने के बाद रजिस्ट्री तारीख बताएगी.'

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

RED CHILLIES ENTERTAINMENTSAMEER WANKHEDE DEFAMATION CASEDELHI HIGH COURTरेड चिलीज एंटरटेनमेंटRED CHILLIES ENTERTAINMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.