समीर वानखेड़े के मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को भेजा नोटिस

नई दिल्ली: 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े के मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यवाही की है. बुधवार, 8 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व मुंबई क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के दायर की गई मानहानि मुकदमे में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स और अन्य को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति ने प्रतिवादियों गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर), गूगल एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म्स, आरपीएसजी लाइफस्टाइल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और जॉन डो को मानहानि के मुकदमे में नोटिस जारी किया और उन्हें सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सभी प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति देने को कहा है. मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 10 दिन बाद आने को कहा. इससे पहले, 26 सितंबर को, हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मुकदमे की सुनवाई की थी.