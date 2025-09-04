ETV Bharat / entertainment

दीपिका पादुकोण के नाम एक और उपलब्धि, बनीं 2025 LVMH प्राइज की पहली इंडियन ज्यूरी मेंबर - DEEPIKA PADUKONE

दीपिका पादुकोण ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर फिर बढ़ाया भारत का मान, बनीं 2025 LVMH प्राइज़ की पहली भारतीय ज्यूरी मेंबर

Deepika Padukone
दीपिका पादुकोण (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2025 at 10:52 AM IST

3 Min Read

हैदराबाद: दीपिका पादुकोण आज भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सुपरस्टार मानी जाती हैं. उनकी फिल्मों की लिस्ट खुद ही उनकी कामयाबी और ग्लोबल अपील की गवाही देती है. करियर में लगातार ब्लॉकबस्टर और हज़ार-हज़ार करोड़ की कमाई करने वाली फिल्मों के साथ, दीपिका ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच भारतीय सिनेमा का ग्लोबल चेहरा बन चुकी हैं.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने योगदान की वजह उन्हें एक बदलाव लाने वाली पर्सनेलिटी के रूप में जाना जाता है. दीपिका सिर्फ अपनी ऑन स्क्रीन सफलता से ही नहीं, बल्कि फैशन और लग्ज़री की दुनिया में भी भारत की पहचान को नया आयाम दे चुकी हैं. उन्होंने कई ग्लोबल ब्रांड्स के लिए भारत के दरवाज़े खोले हैं और आज वे दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल नामों की ब्रांड एंबेसडर हैं। इस तरह से ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म्स पर दीपिका भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं.

2022 में दीपिका पादुकोण ने ग्लोबल लग्जरी फैशन हाउसेस जैसे लुई वीटॉन और कार्टियर द्वारा साइन किए जाने पर इतिहास रच दिया था. दीपिका इस तरह से देश की पहली भारतीय बनीं जिन्हें साइन किया, जिससे दूसरे इंडियन स्टार्स को भी आने वाले सालों में इस ट्रेंड में शामिल होने का मौका मिला.

अब, दीपिका ने अपने अनोखे सफर में एक और उपलब्धि जोड़ा है. उन्हें 2025 LVMH प्राइज के फाइनल के लिए लुई वीटॉन की एंबेसडर और ज्यूरी मेंबर घोषित किया गया है, और इस तरह से वह इस प्लेटफॉर्म पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं. दीपिका पिछले साल, नैटली पोर्टमैन 2024 LVMH प्राइज फॉर यंग फैशन डिजाइनर्स की स्पेशल ज्यूरी में शामिल हुई थीं, जहां उन्होंने स्वीडिश डिजाइनर एलेन होडकवा लार्सन को मेन प्राइज़ प्रेजेंट किया था.

ब्रांड ने इसका ऐलान करते हुए लिखा है, 'दीपिका पादुकोण फॉर लुई वीटॉन: 2025 LVMH प्राइज ज्यूरी मेंबर हमें यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि आइकॉनिक दीपिका पादुकोण इस साल के LVMH प्राइज़ फाइनल की ज्यूरी मेंबर के रूप में शामिल हुई हैं, अपनी दीवाना कर देने वाली परफॉर्मेंस और ग्लोबल प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली दीपिका दुनिया भर के दर्शकों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रेरित करती हैं'.

फिल्मों की बात करें तो, दीपिका पादुकोण के पास आने वाले समय में कई जबरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं. वह डायरेक्टर एटली के साथ फिल्म AA22XA6 में काम करने जा रही हैं, जिसमें उनका ऑपोजिट अल्लू अर्जुन नजर आएंगे.

इस तरह ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़े कोलैबोरेश में से एक मानी जा रही है. उनके पास अपनी ब्लॉकबस्टर हिट ब्लॉकबस्टर कल्कि 2898 AD का सबसे ज्यादा इंतेज़ार किया जाने वाला सीक्वल भी है, जिसमें वो प्रभास के साथ नजर आने वाली हैं.

फैंस बेसब्री से दीपिका का सिल्वर स्क्रीन पर जादू देखने के लिए तैयार हैं. वहीं, दूसरी तरफ वह ग्लोबल ब्रांड्स के साथ फैशन की दुनिया में अपना जादू बिखेर रही हैं.

ये भी पढ़ें:

'चेन्नई एक्सप्रेस' के 12 साल पूरे, 'मीनाम्मा' बनीं दीपिका पादुकोण का ये सबसे यादगार रोल, फैंस को भी आया था पसंद - CHENNAI EXPRESS

हैदराबाद: दीपिका पादुकोण आज भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सुपरस्टार मानी जाती हैं. उनकी फिल्मों की लिस्ट खुद ही उनकी कामयाबी और ग्लोबल अपील की गवाही देती है. करियर में लगातार ब्लॉकबस्टर और हज़ार-हज़ार करोड़ की कमाई करने वाली फिल्मों के साथ, दीपिका ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच भारतीय सिनेमा का ग्लोबल चेहरा बन चुकी हैं.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने योगदान की वजह उन्हें एक बदलाव लाने वाली पर्सनेलिटी के रूप में जाना जाता है. दीपिका सिर्फ अपनी ऑन स्क्रीन सफलता से ही नहीं, बल्कि फैशन और लग्ज़री की दुनिया में भी भारत की पहचान को नया आयाम दे चुकी हैं. उन्होंने कई ग्लोबल ब्रांड्स के लिए भारत के दरवाज़े खोले हैं और आज वे दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल नामों की ब्रांड एंबेसडर हैं। इस तरह से ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म्स पर दीपिका भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं.

2022 में दीपिका पादुकोण ने ग्लोबल लग्जरी फैशन हाउसेस जैसे लुई वीटॉन और कार्टियर द्वारा साइन किए जाने पर इतिहास रच दिया था. दीपिका इस तरह से देश की पहली भारतीय बनीं जिन्हें साइन किया, जिससे दूसरे इंडियन स्टार्स को भी आने वाले सालों में इस ट्रेंड में शामिल होने का मौका मिला.

अब, दीपिका ने अपने अनोखे सफर में एक और उपलब्धि जोड़ा है. उन्हें 2025 LVMH प्राइज के फाइनल के लिए लुई वीटॉन की एंबेसडर और ज्यूरी मेंबर घोषित किया गया है, और इस तरह से वह इस प्लेटफॉर्म पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं. दीपिका पिछले साल, नैटली पोर्टमैन 2024 LVMH प्राइज फॉर यंग फैशन डिजाइनर्स की स्पेशल ज्यूरी में शामिल हुई थीं, जहां उन्होंने स्वीडिश डिजाइनर एलेन होडकवा लार्सन को मेन प्राइज़ प्रेजेंट किया था.

ब्रांड ने इसका ऐलान करते हुए लिखा है, 'दीपिका पादुकोण फॉर लुई वीटॉन: 2025 LVMH प्राइज ज्यूरी मेंबर हमें यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि आइकॉनिक दीपिका पादुकोण इस साल के LVMH प्राइज़ फाइनल की ज्यूरी मेंबर के रूप में शामिल हुई हैं, अपनी दीवाना कर देने वाली परफॉर्मेंस और ग्लोबल प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली दीपिका दुनिया भर के दर्शकों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रेरित करती हैं'.

फिल्मों की बात करें तो, दीपिका पादुकोण के पास आने वाले समय में कई जबरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं. वह डायरेक्टर एटली के साथ फिल्म AA22XA6 में काम करने जा रही हैं, जिसमें उनका ऑपोजिट अल्लू अर्जुन नजर आएंगे.

इस तरह ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़े कोलैबोरेश में से एक मानी जा रही है. उनके पास अपनी ब्लॉकबस्टर हिट ब्लॉकबस्टर कल्कि 2898 AD का सबसे ज्यादा इंतेज़ार किया जाने वाला सीक्वल भी है, जिसमें वो प्रभास के साथ नजर आने वाली हैं.

फैंस बेसब्री से दीपिका का सिल्वर स्क्रीन पर जादू देखने के लिए तैयार हैं. वहीं, दूसरी तरफ वह ग्लोबल ब्रांड्स के साथ फैशन की दुनिया में अपना जादू बिखेर रही हैं.

ये भी पढ़ें:

'चेन्नई एक्सप्रेस' के 12 साल पूरे, 'मीनाम्मा' बनीं दीपिका पादुकोण का ये सबसे यादगार रोल, फैंस को भी आया था पसंद - CHENNAI EXPRESS

For All Latest Updates

TAGGED:

दीपिका पादुकोणDEEPIKA LOUIS VUITTON PRIZE 2025LOUIS VUITTON PRIZE 2025DEEPIKA PADUKONE NEWSDEEPIKA PADUKONE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.