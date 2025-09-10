ETV Bharat / entertainment

दीपिका पादुकोण ने बेटी के पहले बर्थडे पर घर पर बनाया केक, फोटो देख दुआ के पापा रणवीर सिंह का आया ये रिएक्शन

दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर बनाए गए केक की एक तस्वीर साझा की. उन्होंने ने अपनी बेटी दुआ पादुकोण सिंह के इस खास दिन को खास बनाते हुए अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह तस्वीर पोस्ट की. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'मेरा लव लैंग्वेज? अपनी बेटी के पहले जन्मदिन के लिए केक बना रही हूं.'

मुंबई: बॉलावुड के बेस्ट कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 8 सितंबर को अपनी बेटी दुआ का पहला जन्मदिन मनाया. कपल ने पिछले साल 8 सितंबर को अपनी नन्ही परी का स्वागत किया था. अपनी लाडली बेटी के पहले जन्मदिन पर दीपिका ने घर पर ही केक बनाया. इसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा की है. तस्वीर साझा करते ही रणवीर सिंह ने अपनी स्टार वाइफ दीपिका पादुकोण के लिए सबसे प्यारी प्रतिक्रिया दी है.

केक एक सफेद स्टैंड पर रखा था, जिसके ऊपर एक सुनहरी मोमबत्ती रखी थी. एक टुकड़ा पहले से ही काटा हुआ था और केक के चारों ओर हल्के रंग के फूल लगे थे और बैकग्राउंड में एक जलती हुई मोमबत्ती थी. इस तस्वीर ने सेलेब्स और फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने दुआ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं.

रणवीर सिंह का रिएक्शन

अपनी बेटी दुआ के पहले जन्मदिन पर केक बनाने वाली स्टार वाइफ दीपिका पर प्यार लुटाने से एक्टर रणवीर सिंह खुद को रोक नहीं पाए. एक्टर ने दीपिका की पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए उन्हें 'सबसे अच्छी मम्मा' कहा. बिपाशा बसु ने भी कमेंट किया, 'हैप्पी फर्स्ट दुआ एंड बेबी ममा एंड पापा.' फिल्म निर्माता करण जौहर ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे दुआ'.

2018 में एक हुए थे दीपिका और रणवीर

दीपिका और रणवीर ने 2018 में शादी के बंधन में बंधे. तब से, उन्होंने अक्सर अपने जीवन की छोटी झलकियां एक साथ साझा की हैं. कपल 8 सितंबर, 2024 को अपनी बेटी का स्वागत किया. पिछली दिवाली पर, इस जोड़े ने एक नोट के साथ अपने चाहने वालों को खुशखबरी दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'दुआ यानी प्रार्थना. क्योंकि वह हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है. हमारे दिल प्यार और कृतज्ञता से भरे हैं.'