दीपिका पादुकोण ने वर्किंग आवर्स डिबेट पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात, हंसल मेहता ने बॉलीवुड को लताड़ा
वर्किंग आवर्स डिबेट पर दीपिका पादुकोण की राय ने सभी को किया प्रभावित, कही सराहनीय बात
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 11, 2025 at 1:41 PM IST
हैदराबाद: वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर दीपिका पादुकोण ने मध्य प्रदेश का दौरा किया, जहाँ उन्होंने अपने फाउंडेशन लिव लव लाफ के 10 साल पूरे होने का खास जश्न मनाया। यह फाउंडेशन देशभर में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता और समर्थन देने में खास भूमिका निभा रहा है.
एक्टर जो पिछले दस साल से मेटल हेल्थ के लिए मज़बूत आवाज़ रही हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने सफर और फाउंडेशन के असर के बारे में बात की. यह दौरा सिर्फ फाउंडेशन की सफलता का जश्न नहीं था, बल्कि देश में मेंटल हेल्थ को लेकर बनी झिझक को खत्म करने के लिए उनके समर्पण को दोहराने जैसा था.
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी लगा कि जो उन्हें सही लगता है, उसकी मांग करने के लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, तो दीपिका ने बहुत सोच-समझकर जवाब दिया, ऐसा जवाब जो उनकी सादगी और ईमानदारी दोनों को दर्शाता है.
'मैंने ये कई लेवल्स पर किया है, मेरे लिए ये नई बात नहीं है, मुझे लगता है कि पैमेंट जैसी चीज़ों के मामले में भी मुझे जो कुछ भी मिला, उससे निपटना पड़ा, मुझे नहीं पता इसे क्या कहूं, लेकिन मैं हमेशा अपनी लड़ाइयाँ चुपचाप लड़ती हूं, और किसी अजीब वजह से कभी-कभी ये सार्वजनिक हो जाती हैं, जो मेरे तरीके की बात नहीं है और न ही मैं ऐसे पली-बढ़ी हूं, लेकिन हाँ, अपनी लड़ाइयाँ लड़ना और इसे चुपचाप और गरिमा के साथ करना ही मेरा तरीका हैं.
उनके शब्दों ने न सिर्फ उनके सफर को बयान किया, बल्कि इंडस्ट्री में हो रही बातों पर भी रोशनी डाली, जहां बराबरी, इंसाफ और सम्मान की चर्चा होती है. अपनी पहचान के मुताबिक, दीपिका आज भी अपने हर मकसद को बेहद सादगी, हिम्मत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ा रही हैं, भले ही वो पर्दे पर हो या उसके बाहर हो.
In our line of work, a 12-hour day is politely called a “shift.” The truth is, between the chaos of shoots, the endless commute, hurried meals and barely a few hours of broken sleep, there’s little left of us. Where does our mental health or physical well-being fit into this…— Hansal Mehta (@mehtahansal) October 10, 2025
I believe balance is essential. Work, rest, family, friends, and time for oneself are not indulgences - they’re integral to both health and to the quality of work we create. The normalisation of 12-hour working days feels exploitative. It should be the exception, not the…— Hansal Mehta (@mehtahansal) October 10, 2025
हंसल मेहता का बॉलीवुड पर प्रहार
फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता ने कहा, हमारे काम में, 12 घंटे के दिन को शालीनता से 'शिफ्ट' कहा जाता है, सच तो यह है कि शूटिंग की आपाधापी, अंतहीन आवागमन, जल्दी-जल्दी खाना और बमुश्किल कुछ घंटों की नींद के बीच, हममें बहुत कम समय बचता है, इस समीकरण में हमारा मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक तंदुरुस्ती कहां फिट बैठती है? वीकेंड तो कभी-कभार ही वीकेंड होता है, ब्रेक को तुच्छ समझा जाता है, कहीं न कहीं, थकान सामान्य हो गई और आराम एक विशेषाधिकार बन गया, कभी-कभी मैं सोचता हूं, क्या इसे वाकई एक उद्योग कहा जा सकता है अगर यह अपने लोगों को लगातार थकाकर चलता है?
फिल्म निर्माता ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर, जो आमतौर पर एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में या सेट पर छोटे-मोटे काम करते हैं, इस तरह के मॉडल में सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं. फिल्म निर्माता ने आगे कहा, 'सबसे ज़्यादा प्रभावित वे लोग हैं जिनके पास सबसे कम शक्ति है - दिहाड़ी मजदूर, वे हमेशा सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में जीते हैं जिन्हें हम कहीं और अमानवीय कहेंगे, टेलीविजन पर तो स्थिति और भी बदतर है और अब ओटीटी और फ़िल्में भी इसी ढर्रे पर आ गई हैं.
