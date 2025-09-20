ETV Bharat / entertainment

'कल्कि 2898 एडी 2' से OUT होते ही दीपिका पादुकोण ने शुरू की 'किंग' की शूटिंग, शाहरुख खान संग छठी बार करेंगी काम

हैदराबाद: बॉलीवुड स्टार एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को लेकर बीती 19 सितंबर को कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने उनके फिल्म छोड़ने का एलान किया था. दीपिका पादुकोण बीते साल फिल्म कल्कि 2898 एडी में प्रभास के साथ दिखी थीं, लेकिन दीपिका अब फिल्म के दूसरे पार्ट में नजर नहीं आएंगी. इस बीच दीपिका पादुकोण ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और बीती 20 सितंबर की आधी रात को एक पोस्ट जारी कर अपने फैंस को नया तोहफा दिया है.

कहा जा रहा था कि शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग में दीपिका पादुकोण भी होंगी और अब इस बात पर खुद दीपिका पादुकोण ने मुहर लगा दी है. दीपिका ने बीती आधी रात को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात पर मुहर लगा दी है कि वह शाहरुख खान की फिल्म किंग में नजर आएंगी. अब दीपिका पादुकोण के फैंस के चेहरे खिल उठे हैं. अपने इस पोस्ट के कैप्शन में दीपिका ने लिखा है, 'करीब 18 साल पहले 'ओम शांति ओम' की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे जो पहला सबक सिखाया, वह यह था कि फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस और जिन लोगों के साथ आप इसे बना रहे हैं, वे इसकी सक्सेस से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं और तब से मैंने अपने हर फैसले में इस सबक को फॉलो किया है और शायद यही वजह है कि हम फिर से साथ में अपनी छठी फिल्म बना रहे हैं, उन्होंने शाहरुख को टैग करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, "किंग और डे 1'.

बता दें, इससे पहले एक्ट्रेस को एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से अपनी मांग के चलते हाथ धोना पड़ा था. वहीं, दीपिका के फिल्म कल्कि 2898 एडी 2 से जाने के बाद फिल्म के निर्देशक नाग अश्विन ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया था और लिखा था, 'जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या होगा यह आपको तय करना हैं'.

बता दें कि 'किंग' में शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, अभय वर्मा और रानी मुखर्जी और दीपिका पादुकोण के कैमियो भी हैं, जो फिल्म को बहुत खास बनाने वाले हैं.