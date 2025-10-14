ETV Bharat / entertainment

DDLJ@30: राज-सिमरन ही नहीं, इन आइकॉनिक रोमांटिक जोड़ी को देख हो जाएगा प्यार, भूल जाएंगे भूख-प्यास

शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' आगामी 20 अक्टूबर को अपने 30 साल पूरे करने जा रही है.

DDLJ 30 Years bollywood Romantic Jodi
शाहरुख खान और काजोल (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 14, 2025 at 2:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: शाहरुख खान और काजोल स्टारर आइकॉनिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' तो 80 और 90 के दशक के तकरीबन भी सिने-प्रेमियों ने देखी होगी. इस फिल्म में शाहरुख का राज और काजोल का सिमरन का रोल प्यार करने वालों के लिए एक दास्तां बन चुका है. फिल्म के डायलॉग 'राज, नाम तो सुना होगा' आज भी शाहरुख के चेहरे की वो बदमाशियां सामने ला देता है, जो उन्होंने अपने लवर वाले किरदार में दिखाई थीं. दरअसल, आगामी 20 अक्टूबर को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अपने 30 साल पूरे करने जा रही है. फिल्म डीडीएलजे 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी और हिंदी सिनेमा के लिए अमर हो चुकी है. फिल्म इससे पहले अपने शानदार 30 साल पूरे करे, बात करेंगे उन 5 आइकॉनिक बॉलीवुड कैरेक्टर की जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला.

राज-सिमरन

शाहरुख खान ने फिल्म दिलावाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज मल्होत्रा नाम एक ऐसे रोमांटिक युवक का किरदार निभाया था, जो सिमरन (काजोल) पर अपनी नटखट और मस्ती भरी बातों से जादू चला देता है. राज और सिमरन यूरोप ट्रिप पर मिलते हैं, जहां से वापस जाने तक राज अपनी बातों में सिमरन को इतना कन्विस कर देता है कि घर पहुंचते ही उसे प्यार का एहसास होने लगता है.

प्रेम-सुमन

साल 1989 में रिलीज हुई सलमान खान की डेब्यू रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म मैंने प्यार किया हिंदी सिनेमा में अमर है. फिल्म की कहानी एक प्रेमी जोड़े प्रेम (सलमान) और सुमन (भाग्यश्री) के प्यार को पाने की मशक्कत पर बेस्ड है. सूरज बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जो सलमान के साथ फिल्म हम आपके हैं कौन कर चुके हैं. फिल्म में सलमान एकदम यंग और हैंडसम लगे हैं और वहीं, भाग्यश्री की खूबसूरती ने दर्शकों के दिलों पर ऐसा जादू चलाया, जो आजतक बरकरार है. रोमांटिक फिल्मों की दुनिया में प्रेम-सुमन की रोमांटिक जोड़ी को भी नहीं भुलाया जा सकता है. इस फिल्म के गाने तो बस पूछो मत. हर गाना दिल में प्यार की एक नई रोशनी जगाता है.

प्रेम-निशा

सलमान खान और माधुरी दीक्षित की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फैमिली ड्रामा फिल्म हम आपके हैं कौन आज भी घर-घर पसंद की जाती है. यह 90 के दशक की फुल ऑफ एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसमें प्रेम (सलमान) और निशा (माधुरी) की रोमांटिक कैमिस्ट्री भी देखने को मिली थी. सलमान और माधुरी की जोड़ी की उनकी यह सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है और इस जोड़ी को आज भी खूब पसंद किया जाता है.

समीर-नंदिनी

सलमान खान ने भी अपने करियर में कई रोमांटिक ड्रामा फिल्में की हैं, जो ब्लॉकबस्टर शामिल हैं. इस लिस्ट में भाईजान की म्यूजिकल लव स्टोरी फिल्म हम दिल दे चुके सनम भी शामिल है, जिसे संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था. फिल्म की कहानी समीर (सलमान खान) और नंदिनी (ऐश्वर्या राय) के छिप-छिपकर प्यार करने के इर्द-गिर्द घूमती है. नंदिनी के घर में संगीत सीखने आए समीर को कब उससे प्यार हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है. फिल्म का क्लाईमैक्स इतना दर्दनाक और पॉजिटिव है कि यह समाज में एक सराहनीय संदेश देता है. भले ही समीर और नंदिनी अपनी प्यार की कहानी को अंजाम नहीं सके, लेकिन दर्शकों पर उनकी छाप हमेशा रहेगी.

आदित्य-गीत

साल 2007 में रिलीज हुई इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म जब वी मेट को कैसे भुलाया जा सकता है. फिल्म में आदित्य (शाहिद कपूर) और गीत (करीना कपूर) की खूबसूरत जोड़ी ने युवकों में प्यार की अलग अलख जलाई थी. फिल्म के फर्स्ट हाफ में करीना ने तो दूसरे हाफ में शाहिद ने फैंस का दिल जीता. आदित्य अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते जब-जब धीरे-धीरे गीत के प्यार में डूबने लगता है तो पता चलता है कि गीत की जिंदगी में कोई और है, लेकिन गीत का बॉयफ्रेंड उससे शादी नहीं रचाता है और गीत अपने टूटे सपनों को समेट एक गुमानी की दुनिया में चली जाती है. वहीं, आदित्य को जब बात पता चलती है तो वह फिर से गीत की दुनियो में सुरों से पिरोने की कोशिश करता है.

ये भी पढ़ें:

DDLJ के 30 साल पूरे होने से पहले बड़े टिकट के दाम, जानें किस थिएटर में अभी तक चल रही फिल्म?

TAGGED:

DDLJ 30 YEARS
RAJ AND SIMRAN
SHAH RUKH KHAN KAJOL
SALMNA KHAN MADHURI
BOLLYWOOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.