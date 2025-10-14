ETV Bharat / entertainment

DDLJ@30: राज-सिमरन ही नहीं, इन आइकॉनिक रोमांटिक जोड़ी को देख हो जाएगा प्यार, भूल जाएंगे भूख-प्यास

शाहरुख खान और काजोल ( IANS )

हैदराबाद: शाहरुख खान और काजोल स्टारर आइकॉनिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' तो 80 और 90 के दशक के तकरीबन भी सिने-प्रेमियों ने देखी होगी. इस फिल्म में शाहरुख का राज और काजोल का सिमरन का रोल प्यार करने वालों के लिए एक दास्तां बन चुका है. फिल्म के डायलॉग 'राज, नाम तो सुना होगा' आज भी शाहरुख के चेहरे की वो बदमाशियां सामने ला देता है, जो उन्होंने अपने लवर वाले किरदार में दिखाई थीं. दरअसल, आगामी 20 अक्टूबर को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अपने 30 साल पूरे करने जा रही है. फिल्म डीडीएलजे 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी और हिंदी सिनेमा के लिए अमर हो चुकी है. फिल्म इससे पहले अपने शानदार 30 साल पूरे करे, बात करेंगे उन 5 आइकॉनिक बॉलीवुड कैरेक्टर की जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला. राज-सिमरन शाहरुख खान ने फिल्म दिलावाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज मल्होत्रा नाम एक ऐसे रोमांटिक युवक का किरदार निभाया था, जो सिमरन (काजोल) पर अपनी नटखट और मस्ती भरी बातों से जादू चला देता है. राज और सिमरन यूरोप ट्रिप पर मिलते हैं, जहां से वापस जाने तक राज अपनी बातों में सिमरन को इतना कन्विस कर देता है कि घर पहुंचते ही उसे प्यार का एहसास होने लगता है. प्रेम-सुमन साल 1989 में रिलीज हुई सलमान खान की डेब्यू रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म मैंने प्यार किया हिंदी सिनेमा में अमर है. फिल्म की कहानी एक प्रेमी जोड़े प्रेम (सलमान) और सुमन (भाग्यश्री) के प्यार को पाने की मशक्कत पर बेस्ड है. सूरज बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जो सलमान के साथ फिल्म हम आपके हैं कौन कर चुके हैं. फिल्म में सलमान एकदम यंग और हैंडसम लगे हैं और वहीं, भाग्यश्री की खूबसूरती ने दर्शकों के दिलों पर ऐसा जादू चलाया, जो आजतक बरकरार है. रोमांटिक फिल्मों की दुनिया में प्रेम-सुमन की रोमांटिक जोड़ी को भी नहीं भुलाया जा सकता है. इस फिल्म के गाने तो बस पूछो मत. हर गाना दिल में प्यार की एक नई रोशनी जगाता है.