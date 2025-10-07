COAS प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किए गए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता मोहनलाल
मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को COAS प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किए गए हैं. मोहनलाल ने इस खास पल को सोशल मीडिया पर साझा किया है.
नई दिल्ली: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को कुछ दिन पहले ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. वहीं, अब उन्हें एक और सम्मान से नवाजा गया है. सेना प्रमुख ने मंगलवार, 7 अक्टूबर को मलयालम सुपरस्टार और 'दादा साहब फाल्के पुरस्कार' से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल (ऑनररी) मोहनलाल को समाज में उनके योगदान और सशस्त्र बलों के साथ उनके निरंतर जुड़ाव के लिए सम्मानित किया.
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लेफ्टिनेंट कर्नल (ऑनररी) मोहनलाल को उनकी सेवा भावना, परोपकार और वर्दी के प्रति अटूट सम्मान के सम्मान में सेना प्रमुख प्रशस्ति पत्र प्रदान किया.
भारतीय सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर मोहनलाल के साथ कुछ तस्वीरें साझा की हैं. इस पल को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मशहूर एक्टर और 'दादा साहब फाल्के पुरस्कार' से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल (ऑनररी) मोहनलाल को भारतीय सेना की राष्ट्र निर्माण पहलों और मानवीय सहायता प्रयासों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और निरंतर समर्थन के लिए सम्मानित किया'.
महानिदेशालय ने आगे लिखा है, 'लेफ्टिनेंट कर्नल (ऑनररी) मोहनलाल सशस्त्र बलों के एक दृढ़ समर्थक रहे हैं, वे सैनिकों के सम्मान से जुड़े कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देते रहे हैं, युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते रहे हैं और मानवीय कार्यों में सेना की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाते रहे हैं. उनका यह जुड़ाव सशस्त्र बलों और उनके किए गए संरक्षित नागरिकों के बीच गहरे बंधन को दर्शाता है. सेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना में एकजुट.'
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात के बाद, मोहनलाल ने मीडिया से बात की और कहा, 'सेना प्रमुख से प्रशंसा प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि और सम्मान की बात है. दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इसका एक कारण है. इसलिए, हमारी बैठक अच्छी रही और हमने एक छोटा सा लंच भी किया. यह सेना बिरादरी की ओर से एक बड़ा सम्मान है.'
वहीं, मोहनलाल ने इस पल के लिए सेना प्रमुख का आभार व्यक्त किया है. मोहनलाल ने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, 'आज, मुझे थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीवीएसएम, एवीएसएम के सेना मुख्यालय में बुलाए जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां सात सेना कमांडरों की उपस्थिति में मुझे सीओएएस प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया.'
उन्होंने आगे लिखा है, 'लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में यह सम्मान प्राप्त करना अत्यंत गौरव और कृतज्ञता का क्षण है. मैं इस सम्मान और उनके अटूट सहयोग के लिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी और पूरे भारतीय सेना और प्रादेशिक सेना की अपनी मूल इकाई का दिल से आभार व्यक्त करता हूं.'
मई 2009 में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के ऑनररी पद से सम्मानित, मोहनलाल भारतीय सेना से गहराई से जुड़े रहे हैं. अगस्त 2024 में वायनाड प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत कार्यों में उनके स्वैच्छिक योगदान के दौरान उनका समर्पण स्पष्ट रूप से दिखाई दिया था.