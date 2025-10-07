ETV Bharat / entertainment

'कांतारा: चैप्टर 1' देख हिला ये इंडियन क्रिकेटर, बोला- ऋषभ शेट्टी आपने दोबारा करिश्मा कर दिखाया

होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

Kantara chapter 1
'कांतारा: चैप्टर 1' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 7, 2025 at 4:27 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: केएल राहुल कांतारा के सबसे बड़े और जबरदस्त फैन रहे हैं, जिन्होंने अपनी आईपीएल जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ फिल्म का मशहूर सीन भी फिर से रीक्रिएट किया. दुनियाभर में लंबे इंतजार के बाद, होम्बले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की कांतारा: चैप्टर 1, जो कांतारा: ए लीजेंड का प्रीक्वल है, पिछले हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म के ट्रेलर और गानों ने पहले ही इंटरनेट पर धमाल मचा दिया था, लेकिन रिलीज के बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गई. दुनियाभर के दर्शक और समीक्षकों ने इसकी दमदार कहानी, शानदार परफॉर्मेंस और लाजवाब विजुअल्स की तारीफ करनी जारी रखा है.

सेलिब्रिटीज और मशहूर फिल्ममेकर भी इस फिल्म की तारीफों में शामिल हो गए हैं. भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल, जो कर्नाटक के मंगलौर से हैं, पहले भी कह चुके हैं कि वो कांतारा के बड़े फैन हैं. हाल ही में उन्होंने फिल्म देखी और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि ये फिल्म कर्नाटक के लोगों की आस्थाओं को खूबसूरती से दिखाती है.

Cricketer K L Rahul
कांतारा: चैप्टर 1 (Cricketer K L Rahul IG Post)

फिल्म का मोशन टाइटल शेयर करते हुए केएल राहुल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, “अभी कांतारा देखी, एक बार फिर @rishabshettyofficial ने जो जादू रचा है, उसने दिल जीत लिया, पूरी तरह दिल से बनी फिल्म, जो मंगलुरु के लोगों और उनकी आस्था को खूबसूरती से दिखाती है'.

ये पहली बार नहीं है जब केएल राहुल ने कांतारा के लिए अपना प्यार दिखाया हो. इस साल के एक आईपीएल मैच में, जब वे चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेल रहे थे, तब अपनी टीम की जीत के बाद उन्होंने कांतारा स्टाइल में सेलिब्रेट किया. मैच को विनिंग सिक्स से खत्म करने के बाद राहुल ने पिच पर एक गोला बनाया और बीच में अपनी बैट को जोर से गाड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म में ऋषभ शेट्टी तलवार के साथ करते हैं.

मैच के बाद राहुल ने बताया कि उनका यह सेलिब्रेशन उनकी पसंदीदा फिल्म कांतारा से लिया गया था. उन्होंने कहा कि यह उनके स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम, के साथ उनके जुड़ाव को दिखाता है और यह बताता है कि वहां मैदान को उनके जैसा कोई नहीं समझता और संभाल नहीं सकता.

उन्होंने कहा, 'यह मेरे लिए एक खास जगह है, यह सेलिब्रेशन मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक, कांतारा, से लिया गया है, बस यह छोटा सा याद दिलाना है कि यह मैदान, यह जगह, मेरा घर है और यहीं मैं बड़ा हुआ हूं, और यह मेरा है.

होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मेकर्स ने 'कांताराः चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं.

यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो चुकी है. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी.

फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.

TAGGED:

KANTARA CHAPTER 1 K L RAHULCRICKETER K L RAHULकेएल राहुल कांतारा चैप्टर 1KANTARA CHAPTER 1 RELEASEKANTARA CHAPTER 1

