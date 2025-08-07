हैदराबाद: शिवकार्तिकेयन पहली बार मशहूर फिल्ममेकर ए.आर. मुरुगदॉस के साथ धमाकेदार एक्शन थ्रिलर दिल मद्रासी में नज़र आने वाले हैं. इस बड़े ऐलान ने फैंस में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. यह फिल्म अमरन के पावरहाउस परफॉर्मर और कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर्स दे चुके मास्टर स्टोरीटेलर का शानदार संगम होगी. श्री लक्ष्मी मूवीज़ के बैनर तले बन रही यह फिल्म हाई-ऑक्टेन सिनेमा का मज़ा देने का वादा करती है और बॉक्स ऑफिस पर गूंजदार धमाका करने की पूरी तैयारी में है. बढ़ते इंतज़ार के बीच, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ से सिर्फ़ 30 दिन पहले धमाकेदार नया पोस्टर जारी कर काउंटडाउन की शुरुआत कर दी है.
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर दिल मद्रासी का दमदार नया पोस्टर शेयर करते हुए ऐलान किया कि फिल्म अब रिलीज़ से सिर्फ़ 30 दिन दूर है. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन देते हुए लिखा बस गुस्सा, बस बुराई. रहम बिल्कुल नहीं.#DilMadharaasi सिनेमाघरों में 5 सितंबर से, बस 30 दिन बाकी,
जब शिवकार्तिकेयन और ए.आर. मुरुगदॉस पहली बार साथ आ रहे हों, तो दर्शकों को पता है कि कुछ बड़ा होने वाला है. यही वजह है कि ये फिल्म देखने लायक और इंतज़ार के लायक है.
फिल्म के टाइटल की झलक ने ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह जगा दिया है. शिवकार्तिकेयन इस बार एक दमदार एक्शन अवतार में नज़र आएंगे, जिसे देखने के लिए फैंस बेताब हैं. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी सुदीप एलामोन ने संभाली है, जबकि म्यूजिक का जादू बिखेरेंगे अनिरुद्ध रविचंदर, ‘वाय थिस कोलावेरी दी’ से म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री करने वाले अनिरुद्ध ने पिछले कुछ सालों में बेस्ट, विक्रम, जेलर, जवान, लियो, इंडियन 2 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का संगीत दिया है।
ए.आर. मुरुगदॉस एक मशहूर डायरेक्टर हैं, जो खास तौर पर सामाजिक मुद्दों पर बनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गजनी, हॉलिडे: अ सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी, कथ्थी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं.
अनिरुद्ध रविचंदर एक मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र और प्लेबैक सिंगर हैं. वह ज़्यादातर तमिल सिनेमा में काम करते हैं, लेकिन तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी उनका योगदान रहा है.
दिल मद्रासी, जिसे ए.आर. मुरुगदॉस ने डायरेक्ट किया है और श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने प्रोड्यूस किया है, में दमदार स्टारकास्ट नज़र आएगी. फिल्म में रुक्मिणी वसंत के साथ पावरहाउस परफ़ॉर्मर विद्युत जामवाल, बिजू मेनन, शबीर और विक्रांत शामिल हैं.
फिल्म की एडिटिंग श्रीकर प्रसाद ने की है, जबकि एक्शन कोरियोग्राफी केविन और धिलीप मास्टर्स ने संभाली है. दिल मद्रासी 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.