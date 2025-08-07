Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

काउंटडाउन शुरू! 30 दिन बाद आएगी शिवकार्तिकेयन स्टारर ए.आर. मुरुगदॉस की एक्शन धमाका 'दिल मद्रासी' - SIVAKARTHIKEYAN

मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ से सिर्फ़ 30 दिन पहले धमाकेदार नया पोस्टर जारी कर काउंटडाउन की शुरुआत कर दी है

Sivakarthikeyan
शिवकार्तिकेयन (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2025 at 12:12 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 12:51 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: शिवकार्तिकेयन पहली बार मशहूर फिल्ममेकर ए.आर. मुरुगदॉस के साथ धमाकेदार एक्शन थ्रिलर दिल मद्रासी में नज़र आने वाले हैं. इस बड़े ऐलान ने फैंस में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. यह फिल्म अमरन के पावरहाउस परफॉर्मर और कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर्स दे चुके मास्टर स्टोरीटेलर का शानदार संगम होगी. श्री लक्ष्मी मूवीज़ के बैनर तले बन रही यह फिल्म हाई-ऑक्टेन सिनेमा का मज़ा देने का वादा करती है और बॉक्स ऑफिस पर गूंजदार धमाका करने की पूरी तैयारी में है. बढ़ते इंतज़ार के बीच, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ से सिर्फ़ 30 दिन पहले धमाकेदार नया पोस्टर जारी कर काउंटडाउन की शुरुआत कर दी है.

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर दिल मद्रासी का दमदार नया पोस्टर शेयर करते हुए ऐलान किया कि फिल्म अब रिलीज़ से सिर्फ़ 30 दिन दूर है. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन देते हुए लिखा बस गुस्सा, बस बुराई. रहम बिल्कुल नहीं.#DilMadharaasi सिनेमाघरों में 5 सितंबर से, बस 30 दिन बाकी,

जब शिवकार्तिकेयन और ए.आर. मुरुगदॉस पहली बार साथ आ रहे हों, तो दर्शकों को पता है कि कुछ बड़ा होने वाला है. यही वजह है कि ये फिल्म देखने लायक और इंतज़ार के लायक है.

फिल्म के टाइटल की झलक ने ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह जगा दिया है. शिवकार्तिकेयन इस बार एक दमदार एक्शन अवतार में नज़र आएंगे, जिसे देखने के लिए फैंस बेताब हैं. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी सुदीप एलामोन ने संभाली है, जबकि म्यूजिक का जादू बिखेरेंगे अनिरुद्ध रविचंदर, ‘वाय थिस कोलावेरी दी’ से म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री करने वाले अनिरुद्ध ने पिछले कुछ सालों में बेस्ट, विक्रम, जेलर, जवान, लियो, इंडियन 2 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का संगीत दिया है।

ए.आर. मुरुगदॉस एक मशहूर डायरेक्टर हैं, जो खास तौर पर सामाजिक मुद्दों पर बनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गजनी, हॉलिडे: अ सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी, कथ्थी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं.

अनिरुद्ध रविचंदर एक मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र और प्लेबैक सिंगर हैं. वह ज़्यादातर तमिल सिनेमा में काम करते हैं, लेकिन तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी उनका योगदान रहा है.

दिल मद्रासी, जिसे ए.आर. मुरुगदॉस ने डायरेक्ट किया है और श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने प्रोड्यूस किया है, में दमदार स्टारकास्ट नज़र आएगी. फिल्म में रुक्मिणी वसंत के साथ पावरहाउस परफ़ॉर्मर विद्युत जामवाल, बिजू मेनन, शबीर और विक्रांत शामिल हैं.

फिल्म की एडिटिंग श्रीकर प्रसाद ने की है, जबकि एक्शन कोरियोग्राफी केविन और धिलीप मास्टर्स ने संभाली है. दिल मद्रासी 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

ये भी पढ़ें:

'सिकंदर' के डायरेक्टर की नई फिल्म, शिवकार्तिकेयन के बर्थडे पर टाइटल संग एक्टर का फर्स्ट लुक आउट - DIL MADHARASI

हैदराबाद: शिवकार्तिकेयन पहली बार मशहूर फिल्ममेकर ए.आर. मुरुगदॉस के साथ धमाकेदार एक्शन थ्रिलर दिल मद्रासी में नज़र आने वाले हैं. इस बड़े ऐलान ने फैंस में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. यह फिल्म अमरन के पावरहाउस परफॉर्मर और कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर्स दे चुके मास्टर स्टोरीटेलर का शानदार संगम होगी. श्री लक्ष्मी मूवीज़ के बैनर तले बन रही यह फिल्म हाई-ऑक्टेन सिनेमा का मज़ा देने का वादा करती है और बॉक्स ऑफिस पर गूंजदार धमाका करने की पूरी तैयारी में है. बढ़ते इंतज़ार के बीच, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ से सिर्फ़ 30 दिन पहले धमाकेदार नया पोस्टर जारी कर काउंटडाउन की शुरुआत कर दी है.

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर दिल मद्रासी का दमदार नया पोस्टर शेयर करते हुए ऐलान किया कि फिल्म अब रिलीज़ से सिर्फ़ 30 दिन दूर है. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन देते हुए लिखा बस गुस्सा, बस बुराई. रहम बिल्कुल नहीं.#DilMadharaasi सिनेमाघरों में 5 सितंबर से, बस 30 दिन बाकी,

जब शिवकार्तिकेयन और ए.आर. मुरुगदॉस पहली बार साथ आ रहे हों, तो दर्शकों को पता है कि कुछ बड़ा होने वाला है. यही वजह है कि ये फिल्म देखने लायक और इंतज़ार के लायक है.

फिल्म के टाइटल की झलक ने ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह जगा दिया है. शिवकार्तिकेयन इस बार एक दमदार एक्शन अवतार में नज़र आएंगे, जिसे देखने के लिए फैंस बेताब हैं. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी सुदीप एलामोन ने संभाली है, जबकि म्यूजिक का जादू बिखेरेंगे अनिरुद्ध रविचंदर, ‘वाय थिस कोलावेरी दी’ से म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री करने वाले अनिरुद्ध ने पिछले कुछ सालों में बेस्ट, विक्रम, जेलर, जवान, लियो, इंडियन 2 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का संगीत दिया है।

ए.आर. मुरुगदॉस एक मशहूर डायरेक्टर हैं, जो खास तौर पर सामाजिक मुद्दों पर बनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गजनी, हॉलिडे: अ सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी, कथ्थी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं.

अनिरुद्ध रविचंदर एक मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र और प्लेबैक सिंगर हैं. वह ज़्यादातर तमिल सिनेमा में काम करते हैं, लेकिन तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी उनका योगदान रहा है.

दिल मद्रासी, जिसे ए.आर. मुरुगदॉस ने डायरेक्ट किया है और श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने प्रोड्यूस किया है, में दमदार स्टारकास्ट नज़र आएगी. फिल्म में रुक्मिणी वसंत के साथ पावरहाउस परफ़ॉर्मर विद्युत जामवाल, बिजू मेनन, शबीर और विक्रांत शामिल हैं.

फिल्म की एडिटिंग श्रीकर प्रसाद ने की है, जबकि एक्शन कोरियोग्राफी केविन और धिलीप मास्टर्स ने संभाली है. दिल मद्रासी 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

ये भी पढ़ें:

'सिकंदर' के डायरेक्टर की नई फिल्म, शिवकार्तिकेयन के बर्थडे पर टाइटल संग एक्टर का फर्स्ट लुक आउट - DIL MADHARASI

Last Updated : August 7, 2025 at 12:51 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DIL MADRASIDIL MADRASI RELEASEA R MURUGADOSSDIL MADRASI RELEASE DATESIVAKARTHIKEYAN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड में भारी बारिश से मचा हाहाकार, रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां

बाजार की आज सपाट शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले

ट्रंप के टैरिफ बम का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 265 और निफ्टी 70 अंक टूटा

जानलेवा कचरे से जूझ रहे हैं युगांडा के लोग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.