रजनीकांत की 'कूली' का एडवांस बुकिंग में बोलबाला, ऋतिक-जूनियर NTR की 'वॉर 2' से की 4 गुना कमाई - WAR 2 VS COOLIE USA ADVANCE BOOKING

एडवांस बुकिंग में रजनीकांत की कूली ऋतिक रोशन- जूनियर NTR की वॉर 2 से बहुत आगे जा चुकी है.

Coolie vs War 2 USA Advance Booking
कूली बनाम वॉर 2 एडवांस बुकिंग (Posters)
Published : August 9, 2025 at 5:06 PM IST

हैदराबाद: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म वॉर 2 और रजनीकांत की एक्शन ड्रामा फिल्म कूली रिलीज होने जा रही है. दोनों के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला होने वाला है. दोनों की भारत में एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है, लेकिन कूली की केरल और तमिलनाडु में एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है. दूसरी तरफ ओवरसीज में दोनों ही फिल्में एडवांस बुकिंग में जमकर कमा रही है, लेकिन कूली का पलड़ा भारी पड़ रहा है. आइए जानते हैं, वॉर-2 और कूली की ओवरसीज में प्री-सेल्स में कमाई का आंकड़ा कितना पहुंच गया है.

कूली से होगा वॉर 2 का कड़ा मुकाबला

बता दें, वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की एक्शन फिल्म कूली से होगा. कूली के निर्देशक लोकेश कनगराज है, जो मास्टर, विक्रम और लियो जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं. यह पहली बार है, जब लोकेश ने थलाइवा सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म बनाई है. ऐसे में फिल्म कूली को लेकर देशभर में क्रेज है और केरल में एडवांस बुकिंग में फिल्म इतिहास रच चुकी है और तमिलनाडु में भी फिल्म मोटा पैसा कमा रही है. कूली की नेशनवाइड एडवांस बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है.

वॉर 2 और कूली USA प्री-सेल्स

नॉर्थ अमेरिका में प्री-सेल्स में वॉर 2 ने 500 हजार डॉलर कमा लिए हैं. इसमें हिंदी में 87 हजार डॉलर और तेलुगू वर्जन में 232 हजार डॉलर की कमाई की है. पानीपूरी के एक्स पोस्ट के मुताबिक, फिल्म ने अभी तक 12,406 टिकट सेल कर दिए हैं. वहीं, रजनीकांत की कूली की बात करें तो फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में 56800 टिकट सेल कर 1.42 बिलियन डॉलर की कमाई कर ली है. इसमें तेलूगु भाषा में 300 हजार डॉलर और तमिल में 1.12 मिलियन डॉलर की कमाई की है. अभी फिल्म की रिलीज में 5 दिन बाकी है. यूएस के अलावा कूली ने खाड़ी देश के सथा-साथ सिंगापुर, मलेशिया और यूके में तगड़ी एडवांस बुकिंग की है. कूली का ओवरसीज प्री कलेक्शन 4 मिलियन डॉलर (34 करोड़ रुपये) का हो गया है. गौरतलब है कि ओवरसीज में एडवांस बुकिंग में सबसे ज्यादा प्री-सेल्स में कमाई का आंकड़ा (66 करोड़ रुपये) लियो का है.

कूली एडवांस बुकिंग (केरल- तमिलनाडु)

बता दें, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर वॉर 2 का मुकाबला रजनीकांत की फिल्म कूली से हैं, जो केरल में एडवांस बुकिंग में इतिहास रच चुकी है. कूली ने बीती 8 अगस्त की रात 10.30 बजे तक एडवांस बुकिंग में 4.10 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. तमिल नाडू में 2.5 घंटे में 2.80 करोड़ रुपये, और आधीरा तक 3.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. कूली का तमिल और केरल को मिलकर एडवांस बुकिंग में कमाई का आंकड़ा 8.50 करोड़ रुपये हो गया है. बता दें, अभी कूल की नेशनल लेवल पर एडवांस बुकिंग का एलान नहीं हुआ है.

