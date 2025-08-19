हैदराबाद: 'कूली' और 'वॉर 2' 14 अगस्त, 2025 को रिलीज हुई और दोनों फिल्मों ने ओपनिंग डे से शानदार कमाई की. हालांकि वॉर 2 पर साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कूली' भारी पड़ती दिखी. ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी जैसी दमदार तिकड़ी और यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स के साथ इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की उम्मीद थी. मगर फिर भी इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस किया. दोनों ने फिल्मों ने वीकेंड पर शानदार कमाई की है. वीकेंड के बाद पहले सोमवार को इन फिल्मों का प्रदर्शन कैसा रहा, आइए एक नजर डालते हैं...

'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5

पहले बात ऋतिक, जूनियर एनटीआर और कियारा की फिल्म 'वॉर 2' की बात करते हैं. वॉर 2 ने ओपनिंग डे पर अच्छा प्रदर्शन किया. सैकनिल्क के मुताबिक, मिली-जुली प्रतिक्रिया के बीच, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 52 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की. दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखने को मिला. फिल्म कूली को पछाड़ते दिए 57.35 करोड़ रुपये की कमाई की. इस तरह अयान मुखर्जी की निर्देशित फिल्म ने दो दिनों में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में सफल रही.

दूसरे दिन की दमदार कमाई के बाद शनिवार को फिल्म के कलेक्शन का ग्राफ धड़ाम से नीचे गिर गया. सैकनिल्क रिपोर्ट के मुताबिक, 42.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ फिल्म ने 33.25 करोड़ रुपये की कमाई. हालांकि उम्मीद थी कि वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. रविवार को फिल्म 3.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ ऋतिक-जूनियर एनटीआर की फिल्म ने 32.15 करोड़ रुपये ही कमा सकी. हालांकि खुशी की बात यह थी वॉर 2 ने इन 4 दिनों में 150 करोड़ी क्लब में शामिल हो गई थी. इसने वीकेंड तक 174.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

शानदार वीकेंड के बाद फिल्म की असली परीक्षा पहले सोमवार को हुई. पहले सोमवार को वॉर की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन 73.87 प्रतिशत की गिरावट के साथ सिंगल डिजिट में कमाई की. फिल्म पहले सोमवार को इसने मात्र 8.5 करोड़ रुपये ही कमाए. इस तरह वॉर 2 ने भारत में 5 दिनों में कुल 183.15 करोड़ रुपये की कमाई की है.

फर्स्ट मंडे टेस्ट में पास हुई 'कूली'?

रजनीकांत की नई फिल्म कूली पहले दिन से ही वॉर 2 को कड़ी टक्कर दे रही है. फिल्म ने पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक, कूली ने 65 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला. हालांकि दूसरे दिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म इस पर भारी पड़ी. रिलीज के दूसरे दिन रजनीकांत की फिल्म ने 54.75 करोड़ रुपये की कमाई. भारी गिरावट के बावजूद फिल्म दो दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में सफल रही.

ओपनिंग डे के बाद फिल्म के कलेक्शन का ग्राफ लगातार गिरा है. लेकिन दूसरे दिन के बाद से यह वॉर 2 को पीछे छोड़ने में कामयाब होती आ रही है. तीसरे दिन फिल्म ने 39.5 करोड़ रुपये कमाए. जबकि वॉर 2 ने 57.35 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. वीकेंड पर फिल्म ने 10.76 प्रतिशत की गिरावट के साथ 35.25 करोड़ रुपये की कमाई की. शानदार वीकेंड खत्म होने के बाद पहले सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में 65.53 प्रतिशत की गिरावट हुई. इसी गिरावट के साथ फिल्म ने 5वें दिन मात्र 12 करोड़ रुपये की कमाई की. इस तरह 'कूली' ने 5 दिनों में भारत में कुल 206.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

'कूली' वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'कूली' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक, सुमित कडेल के मुताबिक, 'कूली' ने सिर्फ 4 दिनों में 404 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. यह तमिल सिनेमा में अब तक की सबसे तेज कमाई है. रजनीकांत और लोकेश कनगराज की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. जल्द ही 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी.