'कूली' बनी 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली फास्टेस्ट तमिल फिल्म, 200 करोड़ी क्लब में शामिल ऋतिक-Jr NTR का एक्शन ड्रामा - COOLIE VS WAR 2 BOX OFFICE DAY 3

रजनीकांत की 'कूली' ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, 'वॉर 2' भी 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है.

Published : August 17, 2025 at 1:49 PM IST

हैदराबाद: रजनीकांत की एक्शन फिल्म 'कूली' और बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर 'वॉर 2' के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही हैं. हालांकि, दो दिनों में रजनीकांत की फिल्म ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की फिल्म पर भारी पड़ती दिख रही है. आइए देखें कि 'कूली' और 'वॉर 2' ने तीसरे दिन कितनी कमाई की हैं.

'कूली' और 'वॉर 2' दोनों फिल्में 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज हुईं और रिलीज के बाद से ही इनकी कमाई में गिरावट देखी गई. दोनों फिल्मों ने पहले दिन शानदार कमाई की, लेकिन दूसरे दिन से ही इनकी कमाई में भारी गिरावट आ गई. इस गिरावट के बावजूद रजनीकांत स्टारर इस फिल्म ने ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' पर बढ़त बनाए रखी है.

'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
स्वतंत्रता दिवस से पहले की छुट्टियों में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने जबरदस्त धूम मचाई. सैकनिल्क के मुताबिक, रिलीज के पहले दिन 'वॉर 2' ने 52 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने बड़ी छलांग लगाई. पहले शुक्रवार को, फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखा गया. इसने भारत में सभी भाषाओं की कमाई को मिलाकर 57.35 करोड़ रुपये कमाए.

हालांकि, तीसरे दिन, फिल्म का कारोबार धड़ाम से गिर गया. सैकनिल्क मुताबिक, अयान मुखर्जी की निर्देशित फिल्म ने जन्माष्टमी के मौके पर सभी भाषाओं में 33.25 करोड़ रुपये कमाई. तीन दिनों के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'वॉर 2' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 142.6 करोड़ रुपये हो गया है.

'वॉर 2' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की एक्शन ड्रामा वॉर 2 ने तीन दिनों में दुनिया भर में लगभग 215 करोड़ रुपये की कमाई की है. हालांकि, तीसरे दिन भारी गिरावट के बाद वीकेंड में फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखने को मिल सकता है.

'कूली' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
रजनीकांत अभिनीत यह फिल्म उनके फैंस की भारी उत्सुकता के साथ रिलीज हुई थी. यह उत्साह पहले दिन ही शानदार कमाई में बदल गया. सैकनिल्क के मुताबिक, रजनीकांत स्टारर ने सभी भाषाओं में 65 करोड़ रुपये की शानदार कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला. हालांकि दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में 15.77 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

फिल्म ने पहले शुक्रवार को 54.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. गिरावट का सिलसिला तीसरे दिन भी देखने को मिला. जन्माष्टमी के मौके पर कूली ने 29.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ मात्र 38.6 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ भारत में कूली की कुल कमाई 158.35 करोड़ रुपये हो गई है.

'कूली' ने 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा किया पार
ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल के मुताबिक, 'कूली' ने सिर्फ 3 दिनों में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. यह आंकड़ा पार करने वाली अब तक की सबसे तेज तमिल फिल्म बन गई है. 3 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 320-325 करोड़ रुपये कमाए हैं. यह फिल्म एक बड़ी हिट है और ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने की ओर अग्रसर है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह 2.0 को पीछे छोड़कर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन पाएगी?

