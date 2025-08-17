हैदराबाद: रजनीकांत की एक्शन फिल्म 'कूली' और बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर 'वॉर 2' के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही हैं. हालांकि, दो दिनों में रजनीकांत की फिल्म ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की फिल्म पर भारी पड़ती दिख रही है. आइए देखें कि 'कूली' और 'वॉर 2' ने तीसरे दिन कितनी कमाई की हैं.
'कूली' और 'वॉर 2' दोनों फिल्में 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज हुईं और रिलीज के बाद से ही इनकी कमाई में गिरावट देखी गई. दोनों फिल्मों ने पहले दिन शानदार कमाई की, लेकिन दूसरे दिन से ही इनकी कमाई में भारी गिरावट आ गई. इस गिरावट के बावजूद रजनीकांत स्टारर इस फिल्म ने ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' पर बढ़त बनाए रखी है.
'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
स्वतंत्रता दिवस से पहले की छुट्टियों में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने जबरदस्त धूम मचाई. सैकनिल्क के मुताबिक, रिलीज के पहले दिन 'वॉर 2' ने 52 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने बड़ी छलांग लगाई. पहले शुक्रवार को, फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखा गया. इसने भारत में सभी भाषाओं की कमाई को मिलाकर 57.35 करोड़ रुपये कमाए.
The wait is over⚡️— Yash Raj Films (@yrf) August 17, 2025
Watch #War2 in cinemas now in Hindi, Telugu and Tamil.
Book your tickets! https://t.co/empQLqfdBZ | https://t.co/7d0OKxPVEg@iHrithik | @tarak9999 | @advani_kiara | #AyanMukerji | #YRFSpyUniverse pic.twitter.com/fdkuP2fFmI
हालांकि, तीसरे दिन, फिल्म का कारोबार धड़ाम से गिर गया. सैकनिल्क मुताबिक, अयान मुखर्जी की निर्देशित फिल्म ने जन्माष्टमी के मौके पर सभी भाषाओं में 33.25 करोड़ रुपये कमाई. तीन दिनों के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'वॉर 2' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 142.6 करोड़ रुपये हो गया है.
ACTION = NEXT-LEVEL 💯 Don’t miss this! #War2 in cinemas now in Hindi, Telugu and Tamil.— Yash Raj Films (@yrf) August 15, 2025
Book your tickets! https://t.co/empQLqeFMr | https://t.co/7d0OKxPnOI @iHrithik | @tarak9999 | @advani_kiara | #AyanMukerji | #YRFSpyUniverse pic.twitter.com/FBJUXXASYj
'वॉर 2' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की एक्शन ड्रामा वॉर 2 ने तीन दिनों में दुनिया भर में लगभग 215 करोड़ रुपये की कमाई की है. हालांकि, तीसरे दिन भारी गिरावट के बाद वीकेंड में फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखने को मिल सकता है.
'कूली' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
रजनीकांत अभिनीत यह फिल्म उनके फैंस की भारी उत्सुकता के साथ रिलीज हुई थी. यह उत्साह पहले दिन ही शानदार कमाई में बदल गया. सैकनिल्क के मुताबिक, रजनीकांत स्टारर ने सभी भाषाओं में 65 करोड़ रुपये की शानदार कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला. हालांकि दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में 15.77 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.
Unstoppable roar in theatres across the world🔥😎#Coolie ruling in theatres worldwide🌟@rajinikanth @Dir_Lokesh @anirudhofficial #AamirKhan @iamnagarjuna @nimmaupendra #SathyaRaj #SoubinShahir @shrutihaasan @hegdepooja @Reba_Monica @monishablessyb @anbariv @girishganges… pic.twitter.com/3WdKGiH9vQ— Sun Pictures (@sunpictures) August 17, 2025
फिल्म ने पहले शुक्रवार को 54.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. गिरावट का सिलसिला तीसरे दिन भी देखने को मिला. जन्माष्टमी के मौके पर कूली ने 29.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ मात्र 38.6 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ भारत में कूली की कुल कमाई 158.35 करोड़ रुपये हो गई है.
#Coolie shatters records with ₹300 Cr+ Gross in just 3 Days - emerges as the FASTEST TAMIL FILM ever to breach this mark !!— Sumit Kadel (@SumitkadeI) August 16, 2025
3-Day WW Estimate: ₹320–325 Cr
The film is a MASSIVE HIT and firmly on course to attain BLOCKBUSTER status. #Rajinikanth
Coolie tops 300 crores worldwide in 3 days, becoming the fastest Tamil film to achieve this milestone.— Sacnilk Entertainment (@SacnilkEntmt) August 17, 2025
Can it surpass #2Point0 and become the biggest Tamil grosser of all-time?#Coolie | #Rajinikanth | #AamirKhan | #Nagarjuna | #LokeshKanagaraj | #ShrutiHaasan | #Upendra |…
'कूली' ने 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा किया पार
ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल के मुताबिक, 'कूली' ने सिर्फ 3 दिनों में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. यह आंकड़ा पार करने वाली अब तक की सबसे तेज तमिल फिल्म बन गई है. 3 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 320-325 करोड़ रुपये कमाए हैं. यह फिल्म एक बड़ी हिट है और ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल करने की ओर अग्रसर है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह 2.0 को पीछे छोड़कर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन पाएगी?