हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर 14 अगस्त, 2025 को रजनीकांत की 'कूली' और ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. साल की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से, दोनों ही फिल्मों ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया और शानदार कमाई की, जिससे ये साल की दो सबसे बड़ी रिलीज बनकर उभरीं. अपने शुरुआती हफ्ते में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद, दोनों फिल्में अब लगातार कमाई के साथ 10वें दिन पूरे कर चुके हैं. आइए जानें 10वें दिन कूली और वॉर 2 ने कितनी कमाई की है.

वीकेंड के बाद से 'कूली' और 'वॉर 2', दोनों की कमाई में गिरावट देखी गई, जिससे कई लोगों की जुबान पर चर्चा शुरू हो गई. तरण आदर्श और रोहित जायसवाल जैसे बॉलीवुड ट्रेड एनालिस्ट ने पहले ही ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अभिनीत 'वॉर 2' को 'वॉशआउट' घोषित कर दिया है. दोनों सितारों की स्टार पावर और प्रचार के बावजूद, फिल्म सोमवार के टेस्ट में भी अच्छी तरह से पास नहीं हो पाई. सप्ताह के दिनों में खराब प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, बड़े पैमाने पर प्रचार और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की अगली कड़ी होने की लोकप्रियता के बावजूद फिल्म टॉप पर पहुंचने में विफल रही.

वर्ल्डवाइड कलेक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'कूली' ने दुनिया भर में 469.95 करोड़ रुपये की कमाई के साथ 'वॉर 2' को पछाड़ दिया है. 'वॉर 2' ने 9 दिनों में दुनिया भर में 342 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10

'कूली', 'वॉर 2' को कड़ी टक्कर दे रही है. वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म ने 10 दिनों में लगभग 214.45 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. 10वें दिन इसने लगभग 6.2 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि यह एक अच्छा आंकड़ा है, लेकिन यह उसी दिन कूली की कमाई से काफी कम है.

2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉर का सीक्वल, वॉर 2, 14 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. छह साल के अंतराल के बाद ऋतिक रोशन ने एजेंट कबीर के रूप में वापसी किया है. एनटीआर जूनियर एजेंट विक्रम के रूप में फ्रैंचाइजी में शामिल हुए है. यह उनका डेब्यू फिल्म है. अनिल कपूर और आशुतोष राणा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

10वें दिन 'कूली' की कमाई

सैकनिल्क के शुरुआती ट्रेड अनुमानों के अनुसार, 'कूली' ने दूसरे शनिवार को लगभग 10 करोड़ रुपये कमाए, जिससे फिल्म का कुल कलेक्शन 245.50 करोड़ रुपये हो गया. यह पहले हफ्ते में 229.65 करोड़ रुपये की शानदार कमाई और नौवें दिन 5.85 करोड़ रुपये की स्थिर कमाई के बाद आया है. वीकेंड में हुई वृद्धि से पता चलता है कि रजनीकांत अभिनीत यह फिल्म आने वाले दिनों में भी अपनी गति बनाए रखेगी.

कूली में रजनीकांत अहम भूमिका में हैं. उनके अलावा फिल्म में सौबिन शाहिर, उपेन्द्र, सत्यराज, श्रुति हासन, रचिता राम, रेबा मोनिका जॉन, जूनियर एमजीआर, कन्ना रवि, मोनिशा ब्लेसी और काली वेंकट भी हैं. आमिर खान कैमियो रोल में नजर आए हैं. इसका निर्माण कलानिधि मारन ने सन पिक्चर्स के तहत किया है.