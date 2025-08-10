हैदराबाद: स्वतंत्रता दिवस पर बॉक्स ऑफिस पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दो बड़ी फिल्में 'कूली'और 'वॉर 2'रिलीज होने वाली है. दोनों के बीच होने वाली टक्कर साल की सबसे बड़ी सिनेमाई लड़ाइयों में से एक होने वाली है, लेकिन शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए, ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की फिल्म के लिए रजनीकांत की स्टार पावर को मात देना मुश्किल लग रहा है. यह बॉक्स ऑफिस टक्कर स्पष्ट रूप से सुपरस्टार रजनीकांत पर हावी है.

'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग आज से शुरू

यशराज फिल्म्स एक बार फिर से दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए कमर कस लिए हैं. मेकर्स ने आज, 10 अगस्त से वॉर 2 की एडवांस बुकिंग के टिकट काउंटर खोल दिया है. मेकर्स ने एक प्रोमो के साथ इसका एलान किया है.

मेकर्स ने इंस्टाग्राम हैंडल पर 'वॉर 2' का नया प्रोमो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और कैप्शन में लिखा है, 'क्या आप 14 अगस्त से सिनेमाघरों में द कार्नेज देखने के लिए तैयार हैं? अभी वॉर 2 के टिकट बुक करें और हमें आपको एक ऐसा अनुभव देने दें जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे. दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज हो रही है.'

सैकनिल्क के मुताबिक, रविवार से हिंदी में 'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है. 11 अगस्त को फिल्म के तेलुगु और तमिल वर्जन के लिए टिकट काउंटर खुलेगा. तेलुगु राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में, टिकट की कीमतें बढ़ाने की अनुमति मिलने के बाद, हिंदी बेल्ट की बुकिंग 11 अगस्त से शुरू होगी.

'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक 10403 टिकटों की बिक्री से 37.92 लाख रुपये की ग्रॉस कलेक्शन किया है. हिंदी 2डी प्रारूप में 34,85,627 रुपये के साथ सबसे आगे है, इसके बाद तमिल और तेलुगु वर्डज का स्थान है, जिन्होंने क्रमशः134525.14 रुपये और 84380 रुपये का योगदान दिया है.

हिंदी आईमैक्स 2डी प्रारूप ने केवल 97 टिकटों से 87,3690 रुपये कमाए हैं, जो मजबूत प्रीमियम मांग को दर्शाता है. ब्लॉक सीटों के साथ ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की फिल्म ने 1.33 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है.

अयान मुखर्जी की निर्देशित फिल्म 'वॉर 2' 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'वॉर' का सीक्वल है. यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की परस्पर जुड़ी कहानी को आगे बढ़ा रहा है. एजेंट विक्रम की भूमिका में ऋतिक रोशन वापसी कर रहे हैं. इस बार वह कबीर की भूमिका में जूनियर एनटीआर से पंगा लेंगे. वॉर 2 एक जबरदस् एक्शन थ्रिलर का वादा करती है, जहां दो खतरनाक एजेंट चूहे-बिल्ली के एक जबरदस्त खेल में आमने-सामने होते हैं. फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी हैं.

'कूली' की एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, कूली ने 10 अगस्त दोपहर 12 बजे तक भारत भर में 5,01,956 टिकटों की बिक्री से 10.42 करोड़ रुपये की ग्रॉस माई करते हुए भारी बढ़त हासिल की है. फिल्म के तमिल वर्जन ने अकेले 498304 टिकटों के साथ 10 करोड़ रुपये से अधिक की शानदार कमाई की, जिसमें साउथ में रजनीकांत की बेजोड़ लोकप्रियता को दर्शाता है.

हिंदी ने 3012 टिकटों के साथ लगभग 583491 रुपये की कमाई की, जबकि तेलुगु और कन्नड़ वर्जन ने क्रमशः 148702 रुपये और 42,150 रुपये की कमाई की. ब्लॉक सीटों के साथ कूली ने 16.53 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

लोकेश कनगराज की निर्देशित 'कूली' में रजनीकांत एक साहसी और उम्रदराज सोने के तस्कर देवा के रूप में वापसी कर रहे हैं. पुरानी सुनहरी घड़ियों में छिपी चोरी की गई तकनीक का इस्तेमाल करके, वह अपने पुराने माफिया गिरोह को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं, जिससे अनजाने में अपराध, लालच और अराजकता का एक नया दौर शुरू हो जाता है.

'कूली' में रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में नागार्जुन, श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज जैसे सितारों से सजी कलाकारों की टोली भी है. आमिर खान का एक स्पेशल कैमियो भी है. यह फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

'कूली' बनाम 'वॉर 2'

'कूली' की रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग और 'वॉर 2' की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब सभी की निगाहें 14 अगस्त पर टिकी हैं कि क्या ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर और रजनीकांत की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी.