'कूली' ने 'वॉर 2' से 9 गुना ज्यादा बेचे टिकट, जानें कितनी हुई रजनीकांत और ऋतिक-जूनियर NTR की फिल्मों की एडवांस बुकिंग - COOLIE VS WAR 2 ADVANCE BOOKING

'कूली' और 'वॉर 2' को रिलीज होने में चंद दिन बचे हैं. आइए जानें दोनों फिल्मों ने अबतक कितनी टिकटे बेच चुकी हैं.

Coolie vs War 2
'कूली' और 'वॉर 2' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2025 at 8:01 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: स्वतंत्रता दिवस पर बॉक्स ऑफिस पर 'कूली' और 'वॉर 2' के बीच जबरदस्त क्लैश होने वाली है. रजनीकांत की 'कूली' 14 अगस्त को ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अभिनीत फिल्म के साथ सिनेमाघरों में टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है. दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है.

'कूली' सिनेमा प्रेमियों की पहली पसंद बनकर उभरी है. कम स्क्रीन्स के बावजूद, रजनीकांत फिल्म ने सभी भाषाओं में अच्छी पकड़ बनाए रखी है. दूसरी ओर, ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की मुख्य भूमिका के बावजूद, 'वॉर 2' अच्छा कारोबार नहीं कर पा रही है. हालांकिं, तमिल स्क्रीन्स पर 'कूली' का दबदबा रहने की उम्मीद है, लेकिन जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की दमदार उपस्थिति के चलते इसके तेलुगु और हिंदी वर्जन पर प्रभाव पड़ सकता है.

'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग
अयान मुखर्जी की निर्देशित और ऋतिक रोशन और जूनियर जूनियर एनटीआर अभिनीत 'वॉर 2' ने अब तक लगभग 90,000 से ज्यादा टिकट बेचे हैं. सैकनिल्क के अनुसार, 11 अगस्त शाम 7 बजे तक 'वॉर 2' ने पहले दिन के लिए 91,327 टिकटें बेचे हैं. इस तरह 'वॉर 2' ने ब्लॉक्ड सीटों के साथ 7.14 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग कर ली है.

2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'वॉर' का सीक्वल, 'वॉर 2', 14 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसमें छह साल के अंतराल के बाद ऋतिक रोशन एजेंट कबीर के रूप में वापसी कर रहे हैं. जबकि, जूनियर एनटीआर एजेंट विक्रम के रूप में इस फ्रैंचाइजी में शामिल होंगे. फिल्म में कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और आशुतोष राणा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे.

'कूली' की ए़डवांस बुकिंग
केश कनगराज की निर्देशित और रजनीकांत अभिनीत 'कूली' ने भारत में एडवांस बुकिंग के माध्यम से अलग-अलग भाषाओं में लगभग 7 लाख से ज्यादा टिकट बेचे हैं. सैकनिल्क के अनुसार, 11 अगस्त शाम 7 बजे तक कूली ने पहले दिन के लिए 7,85,820 टिकटें बेची हैं. इसी के साथ फिल्म ने 14.19 करोड़ रुपये (ब्लॉक्ड सीटों को छोड़कर) की एडवांस बुकिंग दर्ज की. अगर ब्लॉक्ड सीटों को जोड़ा जाए तो इसने 22.5 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग कर ली है.

'कूली' की कहानी देवा पर केंद्रित है, जो एक पहले सोने का तस्कर होता है और अब कूली का काम कर रहा है. वह पुरानी सुनहरी घड़ियों में छिपी चोरी की तकनीक से अपने पुराने गिरोह को पुनर्जीवित करके अपना गौरव वापस पाने की कोशिश करता है, जिसके परिणामस्वरूप परिणाम सामने आते हैं.

फिल्म में रजनीकांत के साथ श्रुति हासन, सत्यराज, रचिता राम समेत कई कलाकार शामिल हैं. आमिर खान एक कैमियो की भूमिका में नजर आएंगे. इसका निर्माण कलानिधि मारन ने सन पिक्चर्स के तहत किया है.

'कूली' बनाम 'वॉर 2'
तमिल सिनेमा में सुपरस्टार रजनीकांत का जलवा बेमिसाल है. 'कूली' एडवांस बुकिंग में लगभग 9 गुना के साथ सबसे आगे चल रही है. वहीं, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' ने अब तक केवल 7.14 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की है.

