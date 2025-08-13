हैदराबाद: लोकेश कनगराज की 'कूली' और वाईआरएफ की 'वॉर 2' स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हो रही है. दोनों फिल्में पहले दिन के एडवांस बुकिंग के लिए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं. कूली साउथ इंडिया भारत और विदेशी बाजारों में धूम मचा रही है, जबकि वॉर 2 हिंदी पट्टी में छाई हुई है.

सुपरस्टार रजनीकांत की 'कूली' और एनटीआर-ऋतिक की फिल्म 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस पर पैन इंडिया स्तर पर टक्कर लेने के लिए तैयार हैं. दोनों डब फिल्मों के बड़े बैनर तले बनने के कारण, तेलुगु राज्यों में भी इसका क्रेज ज्यादा है. दिलचस्प बात यह है कि प्री-सेल्स भी दर्शकों की उम्मीदों के अनुरूप है.

ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल के मुताबिक, 'कूली' की दुनिया भर में एडवांस बुकिंग 85 करोड़ रुपये से हो गई है. वहीं, वॉर 2 की एडवांस बुकिंग भी 21.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इस तरह 'कूली' पहले दिन के लिए 100 करोड़ रुपये की कमाई का संकेत दे रही है, जो एक रिकॉर्ड-तोड़ वैश्विक शुरुआत के लिए मंच तैयार करती है. बिक्री कल ही जोरदार तरीके से शुरू हुई है और आज का दिन पहले दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए अहम होगा.

भारत में कूली और वॉर 2 की एडवांस बुकिंग की बात करें तो भारत में रजनीकांत की फिल्म ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की फिल्म पर भारी पड़ती दिख रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, 13 अगस्त दोपहर 1 बजे तक कूली ने 13,14,231 टिकट बेचे हैं. ब्लॉक्ड सीटों के साथ रजनीकांत की फिल्म की कमाई 37.31 करोड़ तक पहुंच गई है.

वहीं बात करें अयान मुखर्जी की एक्शन ड्रामा वॉर की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, 13 अगस्त दोपहर 1 बजे तक वॉर 2 ने 4,25,404 टिकट बेचे हैं. इस तरह एडवांस बुकिंग से फिल्म का कलेक्शन 21.88 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

कुल मिलाकर कूली बॉक्स ऑफिस पर अजेय लग रही है. हालांकि वॉर 2 अभी प्रचार के मामले में थोड़ी पीछे है. कुली के कई तरह से आगे हैं. चाहे फिर वह निर्देशक लोकेश की जबरदस्त निर्देशन हों या फिर रजनीकांत का अभिनय, या नागार्जुन की मौजूदगी हो, अनिरुद्ध का संगीत हो, या फिर इसकी मल्टी-स्टार कास्ट, फिल्म का क्रेज स्वाभाविक रूप से चरम पर है. दूसरी ओर, वॉर 2 मुख्य रूप से एनटीआर के क्रेज और ऋतिक की मौजूदगी के कारण ध्यान आकर्षित कर रही है. फिर भी अगर शुरुआती प्रशंसा सही दिशा में जाती है, तो दोनों फिल्में दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो सकती हैं.