Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

'कूली' बनाम 'वॉर 2' एडवांस बुकिंग: ऋतिक- जूनियर NTR की स्पाई ड्रामा पर भारी पड़ेगा रजनीकांत का एक्शन?, देखें आंकड़े - COOLIE VS WAR 2 ADVANCE BOOKING

'कूली' और 'वॉर 2' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. आइए नजर डालें इनकी एडवांस बुकिंग पर...

Coolie vs war 2
'कूली' बनाम 'वॉर 2' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2025 at 12:48 PM IST

4 Min Read

हैदराबाद: साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस क्लैश में से एक 'कुली' बनाम 'वॉर 2' के लिए मंच तैयार है. ये दोनों फिल्में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फैंस इसके थिएटिकल रिलीज के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल ने स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली इस धमाकेदार फिल्मों की एडवांस बुकिंग के बारे में अपडेट दिया है.

यशराज फिल्म्स की धमाकेदार स्पाई एक्शन थ्रिलर 'वॉर 2'में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, और दर्शक भारत में इसकी एडवांस बुकिंग कब शुरू होगी, इसका इंतजार कर रहे हैं. विदेशी बाजारों में इसकी प्री-सेल शुरू हो चुकी है और अब तक अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है.

ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल ने अपने इंस्टाग्राम पर 'कूली' और 'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग के बारे में अपडेट साझा किया है. सुमित कडेल के मुताबिक, 'कूली' धमाकेदार शुरुआत कर रही है. प्री-सेल्स में 25 करोड़ रुपये से ज्यादा (6 दिन बचे हैं) के साथ, फिल्म पहले दिन (प्रीमियर सहित) विदेशों में 70-80 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर रही है.

सुमित कडेल ने बताया, 'दुनिया भर में पहले दिन की कुल कमाई अब कम से कम 130-140 करोड़ रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है. वॉर 2 को कुली के ओवरसीज कलेक्शन की बराबरी करने के लिए, इसे अकेले भारत में 90 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग करनी होगी. (वॉर 2 की रिलीज से 6 दिन पहले विदेश में प्री-सेल का कारोबार 5 करोड़ रुपये है) फिलहाल, रुझान साफ है. रजनीकांत अभिनीत यह फिल्म पहले दिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अभिनीत फिल्म पर भारी पड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है.'

'कूली' की प्री-सेल
सैकनिल्क के मुताबिक, लोकेश कनगराज की निर्देशित 'कूली' की प्री-सेल केरल में शुरू हो चुकी है. केरल में फिल्म की लगभग 1 लाख टिकटें बिक चुकी हैं, जिनकी कुल कमाई 1 करोड़ से ज्यादा है और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है. फिलहाल, फिल्म बीएमएस पर प्रति घंटे 50 हजार टिकटें बेच रही है. एक बार जब ऑल-इंडिया बुकिंग शुरू हो जाएगी, तो उम्मीद है कि कूली प्रति घंटे 100 हजार से अधिक टिकटें बेचेगी. शुरुआती प्रतिक्रिया से पता चलता है कि फिल्म केरल में सबसे बड़ी ओपनिंग ले सकती है.

सन पिक्चर्स की निर्मित, कूली में रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में नागार्जुन, श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज जैसे सितारों से सजी कलाकारों की टोली भी है. आमिर खान का एक स्पेशल कैमियो भी है. संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है. यह फिल्म 14 अगस्त को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जो तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में उपलब्ध होगी.

'वॉर 2' की ऑल इंडिया प्री-सेल
सैकनिल्क के ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 'वॉर 2' की ऑल इंडिया प्री-सेल रिलीज की तारीख से चार दिन पहले, रविवार, 10 अगस्त को शुरू होगी, जबकि कुछ सिनेमाघरों में बुकिंग एक दिन पहले शुरू हो सकती है. ब्लॉकबस्टर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा, यह फिल्म 14 अगस्त को एक भव्य रिलीज के लिए तैयार है और बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की कूली के साथ साल की सबसे बड़ी टक्कर में से एक होगी.

इस फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है और यशराज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा ने इसका निर्माण किया है. इस फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर के साथ कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ आशुतोष राणा और अनिल कपूर भी हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज होगी.

यह भी पढ़ें:

हैदराबाद: साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस क्लैश में से एक 'कुली' बनाम 'वॉर 2' के लिए मंच तैयार है. ये दोनों फिल्में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फैंस इसके थिएटिकल रिलीज के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल ने स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली इस धमाकेदार फिल्मों की एडवांस बुकिंग के बारे में अपडेट दिया है.

यशराज फिल्म्स की धमाकेदार स्पाई एक्शन थ्रिलर 'वॉर 2'में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, और दर्शक भारत में इसकी एडवांस बुकिंग कब शुरू होगी, इसका इंतजार कर रहे हैं. विदेशी बाजारों में इसकी प्री-सेल शुरू हो चुकी है और अब तक अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है.

ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल ने अपने इंस्टाग्राम पर 'कूली' और 'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग के बारे में अपडेट साझा किया है. सुमित कडेल के मुताबिक, 'कूली' धमाकेदार शुरुआत कर रही है. प्री-सेल्स में 25 करोड़ रुपये से ज्यादा (6 दिन बचे हैं) के साथ, फिल्म पहले दिन (प्रीमियर सहित) विदेशों में 70-80 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर रही है.

सुमित कडेल ने बताया, 'दुनिया भर में पहले दिन की कुल कमाई अब कम से कम 130-140 करोड़ रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है. वॉर 2 को कुली के ओवरसीज कलेक्शन की बराबरी करने के लिए, इसे अकेले भारत में 90 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग करनी होगी. (वॉर 2 की रिलीज से 6 दिन पहले विदेश में प्री-सेल का कारोबार 5 करोड़ रुपये है) फिलहाल, रुझान साफ है. रजनीकांत अभिनीत यह फिल्म पहले दिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अभिनीत फिल्म पर भारी पड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है.'

'कूली' की प्री-सेल
सैकनिल्क के मुताबिक, लोकेश कनगराज की निर्देशित 'कूली' की प्री-सेल केरल में शुरू हो चुकी है. केरल में फिल्म की लगभग 1 लाख टिकटें बिक चुकी हैं, जिनकी कुल कमाई 1 करोड़ से ज्यादा है और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है. फिलहाल, फिल्म बीएमएस पर प्रति घंटे 50 हजार टिकटें बेच रही है. एक बार जब ऑल-इंडिया बुकिंग शुरू हो जाएगी, तो उम्मीद है कि कूली प्रति घंटे 100 हजार से अधिक टिकटें बेचेगी. शुरुआती प्रतिक्रिया से पता चलता है कि फिल्म केरल में सबसे बड़ी ओपनिंग ले सकती है.

सन पिक्चर्स की निर्मित, कूली में रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में नागार्जुन, श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज जैसे सितारों से सजी कलाकारों की टोली भी है. आमिर खान का एक स्पेशल कैमियो भी है. संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है. यह फिल्म 14 अगस्त को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जो तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में उपलब्ध होगी.

'वॉर 2' की ऑल इंडिया प्री-सेल
सैकनिल्क के ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 'वॉर 2' की ऑल इंडिया प्री-सेल रिलीज की तारीख से चार दिन पहले, रविवार, 10 अगस्त को शुरू होगी, जबकि कुछ सिनेमाघरों में बुकिंग एक दिन पहले शुरू हो सकती है. ब्लॉकबस्टर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा, यह फिल्म 14 अगस्त को एक भव्य रिलीज के लिए तैयार है और बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की कूली के साथ साल की सबसे बड़ी टक्कर में से एक होगी.

इस फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है और यशराज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा ने इसका निर्माण किया है. इस फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर के साथ कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ आशुतोष राणा और अनिल कपूर भी हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज होगी.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

WAR 2 VS COOLIEWAR2 VS COOLIE ADVANCE BOOKINGकूली वॉर 2 एडवांस बुकिंगRAJINIKANTH VS HRITHIK JR NTRCOOLIE VS WAR 2 ADVANCE BOOKING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.