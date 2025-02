ETV Bharat / entertainment

'Coolie' से पूजा हेगड़े का फर्स्ट लुक आउट, हॉट रेड ड्रेस में रजनीकांत की हीरोइन ने ढाया कहर - POOJA HEGDE FIRST LOOK FROM COOLIE

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Feb 27, 2025, 1:08 PM IST

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक हैं. 'थलाइवा' के इस एक्शन थ्रिलर को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में रजनीकांत, नागार्जुन जैसे बड़े कलाकार शामिल हैं. आज, मेकर्स ने एक नए कलाकार की पहली झलक दिखाई है. जी हां, 27 फरवरी को 'कुली' मेकर्स ने फिल्म से साउथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े का फर्स्ट लुक जारी किया है. पूजा हेगडे़ का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. पूजा हेगड़े का फर्स्ट लुक

पूजा हेगड़े, लोकेश कनगराज निर्देशित कलाकारों में शामिल हो गई हैं. गुरुवार को सन पिक्चर्स ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर 'कुली' से पूजा हेगड़े का फर्स्ट लुक जारी किया है, जिसमें वे लोकेश कनगराज निर्देशित फिल्म में अपनी भूमिका का खुलासा करती नजर आ रही हैं. फर्स्ट लुक जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'हां, आपने सही अनुमान लगाया. कुली के सेट पूजा हेगड़े.'

पोस्टर में पूजा हेगड़े को हॉट रेड कलर के कटआउट गाउन में देखा जा सकता है. खुले बाल और बड़े से इयररिंग्स में पूजा काफी खूबसूरत लग रही हैं. उनके इस लुक की हर कोई तारीफ कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में पूजा हेगड़े किसी स्पेशल सॉन्ग पर परफॉर्म कर सकती हैं. इससे पहले मेकर्स ने रजनीकांत के बर्थडे पर फिल्म से नए गाने चिकिटू का प्रोमो जारी किया था, जिसने फैंस को खुश कर दिया था. प्रोमो शेयर करते हुए मेकर ने कैप्शन में लिखा है, 'साउंड अह येथू, देवा वरार, सेलिब्रेट सुपरस्टार, 'कुली' की चिकिटू वाइब के साथ सुपरस्टार रजनीकांत का बर्थडे सेलिब्रेशन.' 'कुली' की शूटिंग

'कुली' की शूटिंग भारत के कई खूबसूरत शहरों में सूट किया गया है. 'कुली' की शूटिंग हैदराबाद से शुरू हुई. इसके बाद विशाखापट्टनम, जयपुर जैसे शहरों में इसे सूट किया गया है. इस बीच मेकर्स ने फिल्म से कास्ट का ऑफिशियल पोस्टर भी जारी किया है. 'कुली' के बारे में

'कुली' एक एक्शन से भरपूर मनोरंजक फिल्म है जो सोने की तस्करी करने वाले माफिया पर केंद्रित है. रजनीकांत के एक्शन थ्रिलर फिल्म में साउथ सुपरस्टार नागार्जुन, श्रुति हासन, उपेंद्र, सत्यराज, सौबिन शाहिर, संदीप किशन और रेबा मोनिका जॉन जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर खान कैमियो रोल में नजर आएंगे. यह भी पढ़ें: Coolie: रजनीकांत की फैंस को धांसू बर्थडे ट्रीट, Chikitu की कूल वाइब के साथ 'थलाइवा' ने सेलिब्रेट किया जन्मदिन