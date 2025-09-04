ETV Bharat / entertainment

500 करोड़ कमाने के बाद अब OTT पर 'कूली', इस दिन से ऑनलाइन देख सकेंगे रजनीकांत की एक्शन फिल्म - COOLIE OTT RELEASE

कूली में रजनीकांत के साथ-साथ आमिर खान, नागार्जुन, उपेंद्र और पूजा हेगड़े नजर आई थीं.

'कूली' की OTT रिलीज डेट आउट
Published : September 4, 2025 at 3:48 PM IST

हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने आज 4 सितंबर को घोषणा की, कि मेगास्टार रजनीकांत अभिनीत एक्शन और सस्पेंस से भरपूर 'कूली' का विशेष वैश्विक प्रीमियर केवल प्राइम वीडियो पर किया जाएगा. इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि संगीत अनिरुद्ध ने दिया है, फिल्म में नागार्जुन, सौबिन, उपेंद्र, श्रुति हासन, सत्यराज, आमिर खान, रचिता राम और पूजा हेगड़े जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आएंगे.

कूली 11 सितम्बर से प्राइम वीडियो पर तमिल में स्ट्रीम होगी और इसके साथ ही तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में इसके डब उपलब्ध होंगे. यह विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर भारत समेत दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में रिलीज होगी.

विशाखापट्टनम के बंदरगाहों की कठिन पृष्ठभूमि पर आधारित कूली की कहानी देव की है, एक पूर्व कुली, जो हालात से जूझते हुए बागी बन जाता है. अपने सबसे अच्छे दोस्त की संदिग्ध मौत की पड़ताल करते हुए, देव एक खतरनाक तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करता है.

एक गुप्त इलेक्ट्रिक चेयर, दबे हुए सच और संगठन में छिपे गद्दार की खोज देव को धोखे और अधूरी दुश्मनी के खतरनाक खेल में खींच ले जाती है. न्याय के लिए लड़ाई जब देव के अतीत के साये से टकराती है, तो उसकी यात्रा न्याय, वफ़ादारी, अस्तित्व और विद्रोह की एक न रुकने वाली जंग बन जाती है.

धमाकेदार एक्शन, सस्पेंस से भरी कहानी, गहरी भावनाएं और रजनीकांत की क्लासिक स्क्रीन मौजूदगी से सजी 'कूली' न सिर्फ उनकी 50 साल की सिनेमा यात्रा का जश्न है, बल्कि नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए भी एक रोमांचक अनुभव है'.

