'कूली' ने रचा इतिहास, नॉर्थ अमेरिका प्री-सेल में आंकड़ा 2 मिलियन के पार, ऐसा करने वाली बनी पहली तमिल फिल्म - COOLIE NORTH AMERICA PREMIERES

रजनीकांत ने अपनी फिल्म कूली से नॉर्थ अमेरिका प्री-सेल्स में ऐसा इतिहास रचा है, जो आज तक कोई तमिल नहीं कर पाई है.

Coolie creates history
रजनीकांत कूली (POSTERS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2025 at 11:42 AM IST

4 Min Read

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने इस स्वतंत्रता दिवस अपनी नई एक्शन फिल्म कूली से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाई से बड़ा धमाका करने जा रही है. कूली एडवांस बुकिंग में धड़ल्ले से टिकट सेल कर बंपर कमाई कर रही है. नॉर्थ अमेरिका प्री-सेल्स, ओवरसीज बुकिंग और भारत में कूली ने एडवांस बुकिंग में तगड़ी कमाई कर रही है. अब कूली ने नॉर्थ अमेरिका प्री-सेल्स में टिकट सेल कर इतिहास रच दिया है. कूली नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है. आइए जानते हैं कूली का नॉर्थ अमेरिका प्री-सेल्स में आंकड़ा कहां तक पहुंचा है और भारत में एडवांस बुकिंग में कितना कलेक्शन हो गया है.

नॉर्थ अमेरिका प्री-सेल्स

नॉर्थ अमेरिका में कूली ओपनिंग डे पर बंपर कमाई करने वाली है. फिल्म के मेकर्स सन पिक्चर्स ने कूली की नॉर्थ अमेरिका प्री-सेल्स का आज 12 अगस्त को ताजा आंकड़ा शेयर किया है. कूली नॉर्थ अमेरिका में प्री-सेल में अब तक 2 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अभी फिल्म की रिलीज में दो दिन बाकी है. ऐसा करके कूली नॉर्थ अमेरिका में प्री-सेल में 2 मिलियन का आंकड़ा पार करने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई है.

इन फिल्मों को पछाड़ा

कूली से रजनीकांत ने अपनी फिल्म कबाली (2016) की प्री-सेल्स 1.93 मिलियन के रिकॉर्ड के साथ-साथ लियो (2 मिलियन), जेलर (1.19 मिलियन), द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (1.19 मिलियन) और वेटैय्यन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

कूली की नॉर्थ अमेरिका प्री-सेल्स के 3 मिलियन तक पहुंचने के आसार है. वहीं, ओवरसीज की बात करें तो जर्मनी में 10 हजार टिकट अब तक बिक चुके हैं, जब मलेशिया में डिस्ट्रीब्यूटर टीजीवी सिनेमाज के मुताबिक, 370 में से 244 फास्ट फिलिंग हुई है, जो अबतक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है.

भारत में कूली की एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क के अनुसार, कूली एडवांस बुकिंग में छप्पर फाड़ कमाई कर रही है. कूली ने भारत में अभी तक 7388 शोज के लिए 9,11,730 टिकट सेल कर दिये हैं और जिससे उसने 19,68,39,205 रुपये कमा लिए हैं. इसमें तमिल में 5997 शोज के लिए 879973 टिकट सेल कर 188994099.43 रुपये, हिंदी में 1151 शोज के लिए 18639 टिकट सेल कर 4868635 रुपये, तेलुगू में 174 शोज के लिए 11845 टिकट सेल कर 2702531 रुपये और कन्नड़ में 66 शोज के लिए 273940 रुपये कमा लिए हैं. ब्लॉक सीट के साथ यह आंकड़ा 26,28,05,848 रुपये कमा लिए हैं.

वॉर 2 की बात करें तो हिंदी पट्टी में वॉर 2 का शोर है. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने अपने फैंस के लिए जबरदस्त माहौल बना दिया है. बुकमाईशो में पर फिल्म ने 1 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस क दिया है. इसी के साथ फिल्म आदिपुरुष (1.1 मिलियन) के ग्रुप में शामिल हो गई है. वॉर 2 ऐसा करने वाली दूसरी बॉलीवु़ड फिल्म बन गई है. वहीं, कमल हासन की फिल्म विक्रम (2.3 मिलियन इंटरेस्ट) के साथ इंडियन सिनेमा की 14वीं फिल्म बन गई है.

भारत में वॉर 2 की डे 1 के लिए एडवांस बुकिंग की कमाई का आंकड़ा 4.20 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. वॉर ने भारत में 1,28,893 टिकट सेल कर दिए हैं. वहीं, ब्लॉक सीट के साथ यह आंकड़ा 8.65 करोड़ रुपये जा पहुंचा हैं. विदेशों में, खासकर अमेरिका में, वॉर 2 की प्रीमियर एडवांस बिक्री 696 स्थानों और 1,852 शो से $470,392 तक पहुंच गई है, जबकि उत्तरी अमेरिका में कुल एडवांस $520,000 है. हालांकि यह आँकड़ा ठोस है, लेकिन ट्रेड सूत्रों का कहना है कि $1 मिलियन के प्रीमियर के आंकड़े को चुनौती देने के लिए इसे और भी ज़्यादा प्रयास करने होंगे.

