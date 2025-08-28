ETV Bharat / entertainment

'कूली' ने किया 500 करोड़ का आंकड़ा पार, बनी 2025 की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म, जानें 'वॉर 2' का क्या है हाल? - COOLIE BOX OFFICE COLLECTION DAY 14

कूली 500 करोड़ रुपये कमाने वाली टॉप 25 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है.

'कूली' ने किया 500 करोड़ का आंकड़ा पार (POSTERS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025 at 12:07 PM IST

हैदराबाद: बीती 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की एक्शन फिल्म कूली और ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म वॉर 2 रिलीज हुई थी. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपने 14 दिन पूरे कर चुकी है और वॉर 2 अभी भी कमाई में कूली से पीछे चल रही है. वॉर 2 के यशराज स्पाई यूनिवर्स की सबसे लो परफॉर्मर कहा जा रहा है. अब कूली ने बॉक्स ऑफिस पर करिश्मा कर दिखाया है. कूली ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं. इन 14 दिनों में वॉर 2 और कूली का कलेक्शन कहां तक पहुंच गया है.

कूली ने किया 500 करोड़ का आंकड़ा पार

कूली आज 28 अगस्त को अपने 15वें दिन की रिलीज में चल रही है. फिल्म ने 14वें दिन भारत में 5.56 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार भारत में कूली का कुल कलेक्शन 269.82 करोड़ रुपये हो चुका है और सुमित कडेल के मुताबिक कूली ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये आंकड़ा पार कर लिया है. अब कूली भारत में 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने की कोशिश करेगी.

विदेशों में बजा डंका

रजनीकांत और लोकेश कनगराज की फिल्म ने यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में अपनी धाक जमाई है. कूली ने ओवरसीज में 21 मिलियन डॉलर (182 करोड़ रुपये) कमाए हैं, जिससे फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 501 करोड़ रुपये हो गया है. कूली साल 2025 में तीसरी 500 करोड़ी फिल्म बन गई है. इससे पहले छावा और सैयारा ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल

कूली ने इससे पहले मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेलवन पार्ट 1 की कमाई (488 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड तोड़ा था. कूली के सामने अब साल की दो सबसे बड़ी फिल्में सैयारा, छावा का रिकॉर्ड है. वहीं, टॉप 20 में एंटर करने के लिए कूली को सैयारा (568 करोड़), पद्मावत (585 करोड़ रुपये) और संजू (588 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ना होगा. कूली 500 करोड़ रुपये कमाने वाली टॉप 25 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. वहीं, साउथ सिनेमा में सबसे कमाऊ टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में जा पहुंची है.

वॉर 2 का क्या हाल है?

सैकनिल्क के अनुसार, वॉर 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 14वें दिन 2.55 करोड़ रुपये (कूली से कम) कलेक्शन किया है. भारत में वॉर 2 का कुल कलेक्शन 229.84 करोड़ रुपये हो गया है. 14वें दिन फिल्म वॉर 2 की कमाई 7.27 फीसदी गिरी.

