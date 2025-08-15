ETV Bharat / entertainment

'कूली' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: दुनियाभर में 170 करोड़ की कमाई, बनी कॉलीवुड फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर - COOLIE BOX OFFICE COLLECTION DAY 1

रजनीकांत की नई फिल्म 'कूली' के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ गया है. फिल्म ने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.

Published : August 15, 2025 at 1:17 PM IST

हैदराबाद: सुपरस्टार रजनीकांत की एक्शन से भरपूर फिल्म 'कूली' ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल शुरुआत की. लोकेश कनगराज की निर्देशित फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं.

'कूली' ने अपनी रिलीज से पहले की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए शानदार कमाई की है. शुरुआती के अनुसार, इस फिल्म ने शानदार कमाई के साथ किसी भी तमिल फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की है. तमिलनाडु में, 'कुली' ने लगभग 28-30 करोड़ की कमाई के साथ दबदबा बनाया, जो राज्य में सबसे बड़ी शुरुआत में से एक है.

'कूली' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
सैकनिल्क के मुताबिक, 'कूली' ने भारत में सिनेमाघरों में पहले दिन 65 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई तमिल बेल्ट में की है. 'कूली' ने तमिल भाषा में अकेले 45 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में क्रमशः 15 करोड़, 4.5 करोड़ और 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.

रजनीकांत की पिछली सबसे बड़ी घरेलू ओपनर फिल्म
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की पिछली सबसे बड़ी घरेलू ओपनर फिल्म 2.0 थी. शंकर की निर्देशित और अक्षय कुमार अभिनीत इस साइंस-फिक्शन फिल्म में रजनीकांत ने अपनी दोहरी भूमिकाएं दोहराईं, जिसमें अक्षय कुमार खलनायक और एमी जैक्सन मुख्य भूमिका में थीं.

सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन, 2.0 ने भारत में लगभग 75 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जो उस समय 'बाहुबली 2' के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी. यह फिल्म दुनिया भर में लगभग 700 करोड़ की कमाई के साथ सबसे बड़ी तमिल फिल्म बन गई; हालांकि, अपने हाई बजट के कारण इसे औसत माना जाता है.

'कूली' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने 'कूली' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में बताया है. रमेश बाला ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर 'कूली' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन साझा करते हुए लिखा है, 'सुपरस्टार रजनीकांत की 'कूली' ने दुनिया भर में लगभग 170 करोड़ की कमाई की. विश्व बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन किसी भी कॉलीवुड फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग रिकॉर्ड.'

पहले दिन के आंकड़े 'कूली' को 2025 में भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा ओपनिंग देने वाली फिल्मों में शुमार कर दिया है. आने वाले दिन तय करेंगे कि क्या यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस के विस्तारित सप्ताहांत और उसके बाद भी अपनी गति बनाए रख पाती है.

