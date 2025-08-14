हैदराबाद : इस स्वतंत्रता दिवस बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की कूली और ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की स्पाई यूनिवर्स फिल्म वॉर 2 आमने सामने हैं. दोनों फिल्मों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन एडवांस बुकिंग के आंकड़ों ने गेम एक तरफा कर दिया है. कूली ने यशराज स्पाई घराने की फिल्म वॉर 2 को प्री-सेल और भारत में एडवांस बुकिंग में बहुत पीछे छोड़ दिया है. आज दोनों फिल्में सिनेमाघरों में चल पड़ी है और आइए जानते हैं लोगों को कौनसी फिल्म ज्यादा पसंद आ रही है.
कूली का एक्स रिव्यू
रजनीकांत, आमिर खान, नागार्जुन और श्रृति हासन स्टारर फिल्म कूली एडवांस बुकिंग में कमाई कर पहले ही छप्पर फाड़ चुकी है. अब फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्म कूली को लेकर दर्शक एक्स अकाउंट पर अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, रजनीकांत की फिल्म कूली का फर्स्ट हाफ शानदार है, चिकितू सॉन्ग ने तो आग लगा दी है, नागार्जुन का काम जबरदस्त है'.
#Coolie 1st half - Superb 👌 Interval Block with great surprise &vintage song KingPin 👑 investigative portions are OK thus far however #SuperstarRajinikanth aura & emotional scene works thus far#Monica song 👌 😍 #PoojaHegde 💃#Coolie #rajinikanth𓃵 #Thalaivar #CoolieReview pic.twitter.com/4aXCIj4RAf— 🎊🎉 Runner 🎊🎉 (@ThookiSollu) August 14, 2025
#Coolie Review— Swayam Kumar Das (@KumarSwayam3) August 14, 2025
1st HALF
Mass Sambhavam🔥#SuperstarRajinikanth looks terrific👍
Supporting Cast like #AkkineniNagarjuna are superb👌#Anirudh understood the assignment🔥
Screenplay & Direction👏
Interval bang💯#CoolieReview #CoolieFDFS #ShrutiHaasan #LokeshKanagaraj pic.twitter.com/xChOzOMbJ4
#COOLIE Very Good First Half 🥵🥵🥵🔥🔥🔥🔥— IndianCinemaLover (@Vishwa0911) August 14, 2025
BLOCKBUSTER BANG interval FOR #CoolieThePowerHouse 🔥🔥🔥🔥#Rajinikanth intro 🔥🔥🔥
Anirudh music , songs and bgm 🔥
gripping drama, full-on fan service#Nagarjuna , #AmirKhan , #ShrutiHaasan good performances#CoolieReview https://t.co/rOOwObMkse
First Half - OK— 𝐒𝐔𝐑𝐈𝐘𝐀𝕏🦸🏼♂️ (@TSuriya247) August 14, 2025
Energetic Superstar, Stylish Nagarjuna, Performer Shruthi. Anirudh Maja. 4 songs. Scenes r Kinda Disconnected. Interval Block & Vintage Song Pakka🕺🏻#Coolie#CoolieFDFS
#coolie first half report— cinemaphile🎥 (@sriramgadde1) August 14, 2025
Its a pretty good first half with vintage thalaiver scenes and chikithu song on screen was 🔥🔥🔥
Soubin is the show stellar of first half..
Nagarjuna was good….
एक और लिखता है, एनर्जेटिक सुपरस्टार, स्टाइलिश, नागार्जुन, सभी ने जबरदस्त काम किया है और म्यूजिक भी दमदार है. कईयों ने फिल्म कूली के फर्स्ट हाफ को शानदार बताया है, आमिर खान और रजनीकांत की जोड़ी को भी दमदार कह रहे है.
वॉर 2 एक्स रिव्यू
दूसरी तरफ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर स्पाई एक्शन फिल्म वॉर 2 दर्शकों को कैसी लग रही आइए जानते हैं. यशराज स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म वॉर 2 में मास एक्शन देखने को मिल रहा है. पहली बार है, जब ऋतिक और जूनियर एनटीआर एक साथ पर्दे पर नजर आ रहे हैं.
Mental mass tiger @tarak9999 🐯 #War2 pic.twitter.com/y5moGT2jpF— Chennai Murug🅰️🅰️n (@ChennaiMurugAAn) August 14, 2025
Climax still hunting in my mind 🥲😭— Shiva🚩 (@RebelionShiva) August 14, 2025
Lead actors champesaru acting 👌🏻👌🏻👌🏻
Ah finishing ithe rampage ra ayan ga 🔥👌🏻
Raise your collar tigers .#War2 #JrNTR pic.twitter.com/6UNRy5hE7p
Best Part of the Movie 🥵💫#SuperCup#CoolieDisaster#War2 #War2Review pic.twitter.com/1PZYcKbKxF— pk kotwal (@pkkotwal278775) August 14, 2025
#War2Review: TERRIBLE! #War2 is full torture. Only loud music and slo-mo entries,that's it. Weak story, poor VFX & predictable twists. #HrithikRoshan's performance is flat; #JrNTR is fine.— MASS (@Freak4Salman) August 14, 2025
#War2 isn't just the worst film in the SpyUni, but it's the worst action film in recent… pic.twitter.com/RG8Au85zjr
I’m just left speechless, what a movie #War2 never a dull moment, full action packed until the end. @iHrithik couldn’t take my eyes off you. #HrithikRoshan— K k k Kiran (@kkkKiran0) August 14, 2025
#JrNTR enjoyed seeing him in his role.
Must watch movie in theatre.
Blockbuster loading 💥💥💥💥 pic.twitter.com/rcBRFdCMYS
इस पर एक एक्स यूजर ने लिखा है, फिल्म वॉर 2 अच्छी है, फिल्म में पिछली यूनिवर्स फिल्मों से अलग एक्शन देखने को मिल रहा है. इस पर एक एक्स यूजर ने लिखा है, फिल्म वॉर 2 अच्छी है, फिल्म में पिछली यूनिवर्स फिल्मों से अलग एक्शन देखने को मिल रहा है. एक ने लिखा है, मैं स्पीचलेस हूं, क्या फिल्म है, एक बार को भी बोर नहीं हुआ, एंड तक एक्शन फिल्म है, ऋतिक को देखने के बाद मैं पलक तक नहीं झपक सका, ब्लॉकबस्टर लॉडिंग.
एक ने लिखा है, वॉर 2 का क्लाईमैक्स मेरे माइंड में छप गया है, दोनों एक्टर्स की दमदार एक्टिंग हैं, मजा आ गया. दूसरी यूजर लिखता है, मास टाइगर फिल्म,
सच बता रहा हूं, वॉर 2 एक मस्त एक्शन फिल्म है, इसमें नॉन स्टॉप एक्शन है और स्क्रीन से आंखें हटने का नाम नहीं लेती है .
