हैदराबाद: इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर दो दमदार फिल्मं कूली और वॉर 2 रिलीज हो चुकी हैं. दोनों ही फिल्में आज 14 अगस्त को रिलीज हो गई हैं. रजनीकांत अपनी एक्शन फिल्म कूली से धमाका कर रहे हैं तो वहीं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 में एक्शन जुगलबंदी देखने को मिल रही है. दोनों फिल्मों को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रैज था, जो पहले थिएटर के बाहर और अब थिएटर के अंदर देखने को मिल रहा है. अब दोनों ही फिल्मों का फैंस का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आइए देखते हैं.
Whole Theatre Is Vibing #Monica Song, Ohhh My Goddd Pure Goosebumpssss 🥵🥶💥 #Coolie #CoolieReview #Rajinikanth #LokeshKanagaraj #PoojaHegde #CoolieFDFS pic.twitter.com/vg8z6Ypouk— UDay✘ (@PROUDAYZ) August 13, 2025
Fans all shouting to escape the theatre 😔🚶#Cooliepic.twitter.com/vGdmifVgpl— ᴹʳ𝐇𝐚𝐫𝐢 kυƚƚყ 🦁 (@HariVjSam) August 14, 2025
#Coolie Theatre Response 🔥pic.twitter.com/r5SY9ECCWK— Mani (@Mani74261081) August 3, 2025
ST : #Coolie— ⋆𝒜𝒷𝒽𝒾 ⋆ (@NimmaAbhiii) August 14, 2025
📍 Anjan Theatre pic.twitter.com/CFO59SPtE2
ShowTime #Coolie— Aditya Binu (@aditya_binu) August 14, 2025
🎥❤️
@ Abhilash Theatre Kottayam,
HOUSEFULLL 🔥🧨 pic.twitter.com/DRmHjaByVg
Our Fans Fort VALLUVAR Cinemas Is Getting Ready To Welcome Our Superstar Rajinikanth 🤩💥— Valluvar Theatre (@Valluvartheatre) August 13, 2025
Grab Your Tickets Soon 🧨 & Get Ready For The Grand Celebration Tomorrow 🥳#Coolie #CoolieFromAug14 #CoolieBookings #CoolieFDFS pic.twitter.com/9pKZ6YVlLA
#WATCH | Tamil Nadu | Fans of Superstar Rajinikanth gather outside a theatre in Chennai to watch the first day-first show of his new movie 'Coolie'. pic.twitter.com/RTQeCAusFl— ANI (@ANI) August 14, 2025
कूली के फैंस का सेलिब्रेशन
फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए लोग रात से ही लाइन में लगे हुए थे और तमिलनाडू में तो जैस रजनी के फैंस का सैलाब आ गया हो. रजनीकांत के फैंस ने पहले तो थिएटर के बाहर जश्न मनाया और फिर थिएटर के अंदर भी उनका जश्न देखने को मिल रहा है. रजनीकांत जेलर के बाद एक बार फिर अपने फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरते दिख रहे हैं. फिल्म को लोकेश कनगराज ने बनाया है और उन्होंने फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और टॉलीवुड स्टार नागार्जुन को भी खास रोल दिए हैं. इसके अलावा कन्नड़ स्टार उपेंद्र भी एक्शन करते दिख रहे हैं. फैंस के जश्न की बात करे तो रजनीकांत का जादू एक बार फिर नजर आ रहा है. फैंस थिएटर में पेपर आतिशबाजी करते दिख रहे हैं.
Bangalore sandhya theatre war 2 celebration on 🔥🔥🔥 bomma block buster tiger Babu agamanam JAIN NTR❤️🔥🥵🥵#War2Celebrations #sandyatheater#Bangalore pic.twitter.com/jNRxSH5KM2— GOUSE9999 (@ShaikMa35348327) August 14, 2025
War 2 ka energy level = Theatre me festival vibes! 🎉✨ #War2Reviewpic.twitter.com/sYzikAdCM3— Janvi fulkar (@JanviFulkar) August 14, 2025
Massive Celebrations at #Adoni For #War2 By @tarak9999 Fans🔥..#War2Celebrations #war2review #War2OnAug14 pic.twitter.com/q8EswV75dt— ADONI CINE WORLD (@AdoniCineWorld) August 13, 2025
Vishwanath TheatreのWAR2カットアウト‼️余りの大きさ＆迫力に我を忘れて大声を出しまくってしまいました😆最高‼️@karthiksai9999 Thank you so much for letting me go there! I was totally overwhelmed!!#War2Celebrations #War2 #NTR #JrNTR #WAR2TriptoHYD pic.twitter.com/vrLb9oQFbs— ちいこ Chiiko (@KO19830520) August 13, 2025
Japan NTR Fans At Viswanath Theatre Kukatpally For War 2 Movie#ManOfMassesNTR #War2 pic.twitter.com/C7RR5GYdiH— Trollex (@Trollex_1975) August 13, 2025
वॉर 2 के फैंस ने मनाई दिवाली
दूसरी तरफ वॉर 2 को लेकर भी ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैंस में कम सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है. दोनों स्टार के फैंस थिएटर में जमकर सेलिब्रेशन करते देखे जा रहे हैं. वॉर 2 के क्लाइमैक्स सीन को देखने के बाद दर्शकों ने हॉल के अंदर खूब रिबन उड़ाए और जूनियर एनटीआर के फैंस ने गलियों में वॉर 2 का ऐसा जश्न मनाया है, जिससे दिवाली जैसा माहौल बन गया है. बता दें, वॉर 2 को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जो यशराज स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है.