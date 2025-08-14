ETV Bharat / entertainment

'कूली' और 'वॉर 2' को लेकर देशभर में जश्न, देखें थिएटर्स के बाहर और अंदर का नजारा, फैंस मना रहे दिवाली - COOLIE AND WAR 2 THEATRE

दोनों फिल्मों को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रैज था, जो पहले थिएटर के बाहर और अब थिएटर के अंदर देखने को मिल रहा है.

Coolie and War 2 Fans Mania
'कूली' और 'वॉर 2' (POSTERs)
Published : August 14, 2025 at 11:07 AM IST

हैदराबाद: इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर दो दमदार फिल्मं कूली और वॉर 2 रिलीज हो चुकी हैं. दोनों ही फिल्में आज 14 अगस्त को रिलीज हो गई हैं. रजनीकांत अपनी एक्शन फिल्म कूली से धमाका कर रहे हैं तो वहीं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 में एक्शन जुगलबंदी देखने को मिल रही है. दोनों फिल्मों को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रैज था, जो पहले थिएटर के बाहर और अब थिएटर के अंदर देखने को मिल रहा है. अब दोनों ही फिल्मों का फैंस का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आइए देखते हैं.

कूली के फैंस का सेलिब्रेशन

फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए लोग रात से ही लाइन में लगे हुए थे और तमिलनाडू में तो जैस रजनी के फैंस का सैलाब आ गया हो. रजनीकांत के फैंस ने पहले तो थिएटर के बाहर जश्न मनाया और फिर थिएटर के अंदर भी उनका जश्न देखने को मिल रहा है. रजनीकांत जेलर के बाद एक बार फिर अपने फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरते दिख रहे हैं. फिल्म को लोकेश कनगराज ने बनाया है और उन्होंने फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और टॉलीवुड स्टार नागार्जुन को भी खास रोल दिए हैं. इसके अलावा कन्नड़ स्टार उपेंद्र भी एक्शन करते दिख रहे हैं. फैंस के जश्न की बात करे तो रजनीकांत का जादू एक बार फिर नजर आ रहा है. फैंस थिएटर में पेपर आतिशबाजी करते दिख रहे हैं.

वॉर 2 के फैंस ने मनाई दिवाली

दूसरी तरफ वॉर 2 को लेकर भी ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैंस में कम सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है. दोनों स्टार के फैंस थिएटर में जमकर सेलिब्रेशन करते देखे जा रहे हैं. वॉर 2 के क्लाइमैक्स सीन को देखने के बाद दर्शकों ने हॉल के अंदर खूब रिबन उड़ाए और जूनियर एनटीआर के फैंस ने गलियों में वॉर 2 का ऐसा जश्न मनाया है, जिससे दिवाली जैसा माहौल बन गया है. बता दें, वॉर 2 को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जो यशराज स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है.

