हैदराबाद: रजनीकांत की कूली और ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 रिलीज के नौवें दिन में एंटर कर चुकी है. बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्में रेंग रही है और ज्यादा खास कमाई हो नहीं है. वर्किंग डे में तो दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हो रहा है. वहीं, वीकेंड पर फिल्मों की कमाई में कुछ उछाल आता है. फिल्म वॉर 2 और कूली अपनी रिलीज के आठ दिन पूरे कर चुकी हैं. वॉर 2 भारत में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन रजनीकांत की कूली से अभी भी आगे चल रही है.

कूली की 8वें दिन की कमाई?

रजनीकांत, आमिर खान, नागार्जुन और उपेंद्र स्टारर फिल्म कूली की कमाई में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई. कूली ने सातवें दिन 7.5 करोड़ रुपये और आठवे दिन 6.25 करोड़ रुपये का कमाए हैं. भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 229.75 करोड़ रुपये का हो गया है. वहीं, फिल्म कूली वर्ल्डवाइड कलेक्शन में 450 करोड़ रुपये की तरफ बढ़ रही है. बता दें, कूली ने 65 करोड़ रुपये से खाता खोला था.

वॉर 2 की कमाई

दूसरी तरफ वॉर 2 ने 52 करोड़ रुपये से खाता खोला था और वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये कमा चुकी है. अब वॉर 2 ने आठवें 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है जबकि सातवें दिन फिल्म ने 5.75 करोड़ रुपये कमाए थे. वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर कूली के आगे धीमी रफ्तार से कमा रही है. वॉर 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 204.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

कूली और वॉर 2 अपने दूसरे हफ्ते के करीब भी नहीं पहुंची हैं और दोनों की कमाई सिंगल डिजिट में पहुंच चुकी है, जबकि भारी-भरकम बजट में बनी फिल्में उम्मीद से ज्यादा नहीं कमा पा रही हैं. बीती 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई वॉर 2 और कूली अपने पहले ही वीकेंड के बाद से बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ी हैं.