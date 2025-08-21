ETV Bharat / entertainment

'कूली' का फिर पलड़ा भारी, 7वें दिन भी कमाई में पीछे छूटी ऋतिक रोशन-जूनियर NTR की फिल्म - COOLIE AND WAR 2 BOX OFFICE

कूली ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये तो वॉर 2 ने 300 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है.

हैदराबाद: रजनीकांत की कूली और ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर अपनी रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर चुकी हैं. दोनों फिल्में बीती 14 अगस्त को रिलीज हुई थी.कूली ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये तो वॉर 2 ने 300 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. कूली और वॉर 2 ने एक-दूजे से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर में कितनी कमाई कर ली है आइए जानते हैं और साथ ही जानेंगे कि कौनसी फिल्म 7वें दिन ज्यादा कमाई कर बैठी.

कूली की 7वें दिन की कमाई?

रजनीकांत, आमिर खान, नागार्जुन और उपेंद्र स्टारर फिल्म कूली की कमाई में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई. कूली ने छठे दिन के मुकाबले 20 फीसदी कम कमाई की. कूली ने सातवें दिन 6.50 करोड़ रुपये और छठे दिन 9.5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 222.5 करोड़ रुपये का हो गया है. वहीं, फिल्म कूली वर्ल्डवाइड कलेक्शन में 450 करोड़ रुपये की तरफ बढ़ रही है.

बता दें, कूली ने 65 करोड़ रुपये से खाता खोला था. सातवें दिन कूली के लिए थिएटर में 11.69 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज किया गया. इसमें सुबह के शो में 5 फीसदी, इवनिंग और नाइट शो में 17 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज किया गया. बता दें, चार दिनों में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली कूली पहली तमिल फिल्म बन गई है.

वॉर 2 की कमाई

दूसरी तरफ वॉर 2 ने 52 करोड़ रुपये से खाता खोला था और वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये कमा चुकी है, इसमें 260 करोड़ रुपये भारत में और 60.5 करोड़ रुपये ओवरसीज से कमाए हैं. वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर कूली के आगे धीमी रफ्तार से कमा रही है. वॉर 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 5.59 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. वहीं, फिल्म ने छठे दिन 9 करोड़ रुपये कमाए थे और सातवें दिन फिल्म की कमाई कूली से ज्यादा 37 फीसदी गिरी.

