'वॉर 2' से फिर आगे निकली 'कूली', 200 करोड़ से इतनी दूर ऋतिक-जूनियर NTR की फिल्म, हुआ इतना कलेक्शन - COOLIE AND WAR 2 BOX OFFICE

रजनीकांत की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रेस में वॉर 2 से एक बार फिर आगे बढ़ गई है.

Coolie And War 2 Box Office
'कूली', और 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस (Etv Bharat)
Published : August 20, 2025 at 10:21 AM IST

हैदराबाद: वॉर 2 और कूली आज 20 अगस्त को अपने पहला हफ्ता पूरा करने जा रही है. इससे पहले फिल्म की छह दिनों की कमाई सामने आ चुकी है. कभी कूली तो कभी वॉर एक-दूजे को बीट कर रही है. बीती 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई दोनों फिल्मों का इन छह दिनों में बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल है और छठे दिन दोनों फिल्मों ने कितना कमाया है और कौन सी फिल्म कमाई में आगे चल रही है, आइए जानते हैं. कूली एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, तो वॉर 2 यशराज बैनर के स्पाई यूनिवर्स की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है. कूली में रजनीकांत, आमिर खान, नागार्जुन और उपेंद्रे जैसे सुपरस्टार हैं. तो वहीं वॉर 2 में ऋतिक रोशन के साथ साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर एक्शन करते दिख रहे हैं.

कूली फिर निकली वॉर 2 से आगे

पहले आपको बता दें, कूली ने वर्ल्डवाइ़ड बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये तो वॉर 2 ने 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, कूली की छठे दिन की कमाई की बात करें तो इसने अपने पहले मंगलवार को 9.51 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ कूली की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई 216.05 करोड़ रुपये हो गई है. कूली ने सोमवार को 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था मंगलवार को फिल्म की कमाई में 20.75 फीसदी की गिरावट हुई है.

कूली और वॉर 2 का डे वाइज कलेक्शन

डे कूली (घरेलू बॉक्स ऑफिस)वॉर 2 (घरेलू बॉक्स ऑफिस)
165 करोड़ रुपये52 करोड़ रुपये
254.75 करोड़ रुपये57.85 करोड़ रुपये
339.5 करोड़ रुपये33.25 करोड़ रुपये
432.25 करोड़ रुपये32.65 करोड़ रुपये
512 करोड़ रुपये8.75 करोड़ रुपये
69.51 करोड़ रुपये8.35 करोड़ रुपये
कुल 216.05 करोड़ रुपये 192.3 करोड़ रुपये

200 करोड़ से चूकी वॉर 2

बात करें वॉर 2 की तो अपने पहले सोमवार 8.75 करोड़ रुपये कमाए थे और मंगलवार को 4.57 फीसदी की हल्की गिरावट के साथ फिल्म ने छठे दिन 8.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. वॉर 2 ने वर्ल्डवाइड भले ही 300 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली है, लेकिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 196.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. ओवरसीज में फिल्म ने 60.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

