बॉक्स ऑफिस पर 15 अगस्त को पलटी बाजी, 'वॉर 2' ने 'कूली' को पछाड़ा, दोनों फिल्मों की दूसरे दिन की कमाई - COOLIE AND WAR 2 BOX OFFICE DAY 2

बॉक्स ऑफिस पर कूली और वॉर 2 में 15 अगस्त वाले दिन तगड़ी भिंड़त देखने को मिली. देखिए किसका कलेक्शन कहां तक पहुंचा.

Coolie and War 2 Box Office Collection Day 2
बॉक्स ऑफिस कूली और वॉर 2 डे 2 कलेक्शन (POSTERS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 16, 2025 at 10:33 AM IST

हैदराबाद: इस स्वतंत्रता दिवस इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में कूली और वॉर 2 में तगड़ी भिड़ंत हुई. कूली में रजनीकांत, आमिर खान, नागार्जुन, उपेद्रं और श्रुति हासन थी तो वहीं दूसरी तरफ वॉर 2 की जिम्मेदारी बॉलीवुड के सुपरहीरो ऋतिक रोशन साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर पर थी. ओपनिंग डे पर कूली ने बाजी मारी और वॉर 2 एडवांस बुकिंग के साथ-साथ ओपनिंग डे कलेक्शन में भी कूली से पीछे रह गई. वहीं, 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे दोनों ही फिल्मों के लिए बड़ा दिन था. ऐसे में आजादी वाले दिन किस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा उड़ान भरी आइए जानते हैं.

दूसरे दिन डाउन हुई कूली

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म कूली ने पहले दिन (14 अगस्त) को भारत में 65 करोड़ रुपये ( तमिल- 44.5 करोड़ रु, हिंदी- 4.5 करोड़ रु, तेलुगू- 15.5 करोड़ रु, कन्नड़-0.5 करोड़ रु) का कलेक्शन किया. इसी के साथ राम चरण की गेम चेंजर (51 करोड़ रुपये ओपनिंग) कूली साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई. वहीं, दूसरे दिन कूली की कमाई जहां बढ़नी चाहिए थी. वहीं, फिल्म की कमाई में 17.69 की गिरावट हुई और फिल्म ने आजादी वाले दिन 53.5 करोड़ रुपये ( तमिल 33.5 करोड़ रु, हिंदी- 6.5 करोड़ रु, तेलुगू-13 करोड़, कन्नड़- 0.5 करोड़ रु) की कमाई की थी. कूली ने दो दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 120.43 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

वहीं, कूली ओवरसीज में सबसे बड़ी ओपनिंग (8.75 मिलियन डॉलर) लेने वाली तमिल फिल्म बन गई है. इसी के साथ कूली तमिल सिनेमा की डे 1 वर्ल्डवाइड सिनेमा पर सबसे ज्यादा कमाई (151 करोड़ रुपये) वाली फिल्म भी बन गई है.

वॉर 2 ने दूसरे दिन भरी उड़ान

सैकनिल्क के अनुसार, यशराज स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 ने पहले दिन 52 करोड़ रुपये (हिंदी 29 करोड़ रु, तमिल 0.25 करोड़, तेलुगु 22.75 करोड़ रु) से खाता खोला. यशराज स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म शाहरुख खान की पठान (57 करोड़ रुपये) है. वहीं, वॉर 2 साल 2019 में रिलीज हुई वॉर के ओपनिंग डे (53.35 करोड़ रुपये) का भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है. लेकिन वॉर 2 साल 2025 की दूसरी बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म वॉर 2 ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर छलांग लगाई और फिल्म की कमाई में 8.37 फीसदी की वृद्धि हुई. फिल्म वॉर 2 ने दूसरे दिन 56.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसकी के साथ वॉर 2 ने भी वीकेंड से पहले दो दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 108.89 करोड़ रुपये कमा लिए हैं

YRF स्‍पाई यूनिवर्स की फ‍िल्‍मों का ओपनिंग डे कलेक्‍शन

(2023) पठान- 57.00 करोड़ रुपये

(2019) वॉर- 53.35 करोड़ रुपये

(2025) वॉर 2- 52.50 करोड़ रुपये

(2023) टाइगर 3- 44.50 करोड़ रुपये

(2017) टाइगर ज‍िंदा है - 34.10 करोड़ रुपये

(2012) एक था टाइगर - 32.93 करोड़ रुपये

कूली और वॉर 2 का फर्स्ट वीकेंड

कूली और वॉर 2 के पास अभी छुट्टी के दो दिन (शनिवार-रविवार) हैं. ऐसे में दोनों फिल्मों के पास मौका है कि वह अपने चार दिनों के पहले वीकेंड में वर्ल्डवाइड कलेक्शन को 250 करोड़ रुपये से पार ले जाए. कूली अपने पहले वीकेंड पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू सकती है, लेकिन वॉर 2 के लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

COOLIE AND WAR 2 BOX OFFICECOOLIE AND WAR 2 COLLECTION DAY 2COOLIE AND WAR 2कूली और वॉर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शनCOOLIE AND WAR 2 BOX OFFICE DAY 2

