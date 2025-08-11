ETV Bharat / entertainment

कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार फायरिंग के बाद सतर्क हुई पुलिस, कॉमेडियन के लिए उठाया ये कदम - KAPIL SHARMA

कुछ दिन पहले कॉडियन कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार गोलीबारी हुई थी. इसके बाद मुंबई पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है.

Published : August 11, 2025 at 8:48 PM IST

मुंबई: कुछ दिन पहले देश के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर दूसरी बार गोलीबारी हुई. यह घटना एक महीने के हुई है. इस घटना की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है. साथ ही उन्होंने कपिल शर्मा को धमकी भी दी है. इसे गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस कपिल के घर पहुंची थी. अब खबर है कि कपिल को मुंबई पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा.

7 अगस्त को कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने हमला किया था, जिसके कपिल को धमकियों का सामना भी करना पड़ रहा है. दूसरी गोलीबारी की घटना के बाद, मुंबई पुलिस ने अब कॉमेडियन कपिल शर्मा के लिए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर दिया है. हालिया अपडेट्स से पता चलता है कि सुरक्षा के लिहाज से कपिल के परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

पीटीआई के मुताबिक, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि कनाडा स्थित कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा के कैफे में हुई गोलीबारी के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई है. पुलिस ने कपिल शर्मा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई है. हालांकि, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

अधिकारी ने कहा, 'हम शहर में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पूरी सावधानी बरत रहे हैं.' यह पूछे जाने पर कि क्या कपिल शर्मा के परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा प्रदान की गई है, अधिकारी ने कहा कि वह इस बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं कर सकते.

सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताने वाले एक व्यक्ति ने कैफे पर हमले की जिम्मेदारी ली है, अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित 50 प्रतिशत से अधिक पोस्ट सत्यापन के अधीन हैं, चाहे वे वास्तविक हों या एआई का इस्तेमाल करके बनाई गई हों. उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें अक्सर मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए की जाती हैं.

8 अगस्त को, ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में शर्मा के हाल ही में खुले कप्स कैफे पर एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार गोलीबारी हुई. 10 जुलाई को भी हमलावरों ने इस कैफे को अपना निशाना बनाया था. इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने ओशिवारा स्थित कॉमेडियन के आवास का दौरा किया था. हालांकि, कैफे की ओपनिंग 4 जुलाई को हुई थी.

