ETV Bharat / entertainment

मुख्यमंत्री आवास में सुरीली झंकार, शिल्पा राव और कल्पना सोरेन ने साथ में गाया गाना, सीएम हेमंत ने नेशनल अवॉर्ड के लिए दी बधाई

नेशनल अवार्ड पाने के बाद शिल्पा राव रांची पहुंची, जहां सीएम आवास में सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेने ने उन्हें बधाई दी.

Shilpa Rao National Award
सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करतीं शिल्पा राव (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड की बेटी और बॉलीवुड गायिका शिल्पा राव से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भेंट की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वगायिका के सम्मान के लिए हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की बेटियों ने कई बार राष्ट्रीय मंच पर राज्य का नाम रोशन किया है. उन्होंने कहा कि शिल्पा राव की यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि यह पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है.

कल्पना सोरेन और शिल्पा राव का गाना (ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस पुरस्कार से झारखंड की युवा पीढ़ियों को अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने शिल्पा राव से कहा कि उन्हें मिला यह सम्मान राज्य का भी सम्मान है और यह उन्हें और राज्य के युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा.

मुलाकात का सबसे खास पल

इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं. मुलाकात का सबसे खास और यादगार पल तब आया जब शिल्पा राव ने कल्पना सोरेन के साथ मिलकर गाना गुनगुनाया. इस दौरान कल्पना सोरेन ने ताल से ताल मिलाकर गीत में भाग लिया, जिससे कार्यालय का माहौल संगीत और उमंग से भर गया. उपस्थित लोगों ने इस आत्मीय और खुशनुमा पल का खूब आनंद लिया और इसका वीडियो और फोटो लेकर इस यादगार मौके को कैद किया.

Shilpa Rao National Award
सीएम हेमंत से मुलाकात करती शिल्पा राव (ईटीवी भारत)

शिल्पा राव ने इस अवसर पर अपने गायिकी जीवन की शुरुआत, चुनौतियां और बॉलीवुड में नेशनल अवॉर्ड तक की यात्रा के अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार उन्हें और भी मेहनत करने और झारखंड का नाम देश-विदेश में ऊंचा करने के लिए प्रेरित करेगा.

इस मुलाकात ने न केवल राज्य के लिए गर्व का पल प्रस्तुत किया, बल्कि संगीत और कला के इस अनोखे संगम ने इसे और भी यादगार बना दिया. उपस्थित लोगों ने शिल्पा राव और कल्पना सोरेन के इस संगम को बेहद सराहा और इसे झारखंड की सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रतीक बताया.

यह भी पढ़ें:

71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के सम्मान, शाहरुख खान को मिला करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड

नेशनल अवॉर्ड्स इवेंट में विक्रांत मैसी संग दिखेंगे रियल-लाइफ मनोज कुमार शर्मा?, यहां जानें

एकता कपूर की हैट्रिक: पद्म श्री, एमी और अब नेशनल अवॉर्ड से मिला नया सम्मान

For All Latest Updates

TAGGED:

SHILPA RAO NATIONAL AWARDSHILPA RAO IN RANCHIHEMANT SOREN MET SHILPA RAOकल्पना सोरेन और शिल्पा राव का गानाSHILPA RAO AND KALPANA SOREN SONG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.