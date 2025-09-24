ETV Bharat / entertainment

मुख्यमंत्री आवास में सुरीली झंकार, शिल्पा राव और कल्पना सोरेन ने साथ में गाया गाना, सीएम हेमंत ने नेशनल अवॉर्ड के लिए दी बधाई

रांची: झारखंड की बेटी और बॉलीवुड गायिका शिल्पा राव से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भेंट की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वगायिका के सम्मान के लिए हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की बेटियों ने कई बार राष्ट्रीय मंच पर राज्य का नाम रोशन किया है. उन्होंने कहा कि शिल्पा राव की यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि यह पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है.

कल्पना सोरेन और शिल्पा राव का गाना (ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस पुरस्कार से झारखंड की युवा पीढ़ियों को अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने शिल्पा राव से कहा कि उन्हें मिला यह सम्मान राज्य का भी सम्मान है और यह उन्हें और राज्य के युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा.

मुलाकात का सबसे खास पल

इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं. मुलाकात का सबसे खास और यादगार पल तब आया जब शिल्पा राव ने कल्पना सोरेन के साथ मिलकर गाना गुनगुनाया. इस दौरान कल्पना सोरेन ने ताल से ताल मिलाकर गीत में भाग लिया, जिससे कार्यालय का माहौल संगीत और उमंग से भर गया. उपस्थित लोगों ने इस आत्मीय और खुशनुमा पल का खूब आनंद लिया और इसका वीडियो और फोटो लेकर इस यादगार मौके को कैद किया.