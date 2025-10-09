ETV Bharat / entertainment

WATCH: यशराज स्टूडियो में बैठ ब्रिटेन के PM ने सुना DDLJ का ये गाना, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर बुधवार को यशराज स्टूडियो पहुंचे. यशराज मेकर ने स्टूडियो के अंदर से पीएम का एक वीडियो साझा किया है.

British PM Keir Yash Raj
यशराज स्टूडियो में बैठ ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 2:08 PM IST

मुंबई: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को बुधवार, 8 अक्टूबर को मुंबई में यशराज स्टूडियो पहुंचे. इस दौरान उन्हें 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (डीडीएलजे) का मशहूर लव सॉन्ग 'तुझे देखा तो ये जाना सनम' सुनाया गया. इस दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण एलान किया.

बॉलीवुड एक बार फिर ब्रिटेन जाने के लिए तैयार है. ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर को बुधवार को मुंबई में यशराज स्टूडियो पहुंचे और ब्रिटेन-भारत के सहयोग को बढ़ावा देते हुए एलान किया कि यशराज फिल्म्स (YRF) 2026 की शुरुआत से ब्रिटेन में तीन प्रमुख परफॉर्मेंस पर काम शुरू करेगा. इस कदम से 3000 से ज्यादा नौकरियां होंगी और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाखों पाउंड का बढ़ावा मिलेगा.

स्टारमर ने यह एलान यशराज स्टूडियो के दौरे पर की, जिसके 12 अक्टूबर को 20 साल पूरे हो रहे हैं. उनके साथ ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश फिल्म कमीशन, पाइनवुड स्टूडियो, एल्स्ट्री स्टूडियो और सिविक स्टूडियो जैसी फिल्मी दिग्गजों का एक प्रतिनिधिमंडल भी था.

वहींस, आज, 9 अक्टूबर को यशराज फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर ब्रिटेन के पीएम का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का गाना सुनते दिख रहे हैं.

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए प्रोडक्शन हाउस ने कैप्शन में लिखा है, 'कल (8 अक्टूबर को) मुंबई में यशराज फिल्म्स में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की मेजबानी करने का अवसर पाकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'ब्रिटेन और वाईआरएफ का रिश्ता बहुत पुराना है और हमें प्रधानमंत्री को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (डीडीएलजे) का मशहूर गाना "तुझे देखा तो ये जाना सनम" सुनाकर बेहद खुशी हुई, क्योंकि यह बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर अपनी 30वीं वर्षगांठ मना रही है.'

आखिरी में उन्होंने लिखा है, '2026 से शुरू होने वाले तीन फिल्मों के निर्माण समझौते के साथ ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध और भी गहरे हो गए हैं. वाईआरएफ वर्तमान में डीडीएलजे, इंग्लिश म्यूजिक ड्रामा "कम फॉल इन लव" के मंचीय रूपांतरण का निर्माण कर रहा है, ताकि दर्शकों का मनोरंजन इस खूबसूरत, बहुसांस्कृतिक, पूर्व और पश्चिम की प्रेम कहानी से किया जा सके.'

पीएम बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से भी मुलाकात की. साथ ही वाईआरएफ के निजी ऑडिटोरियम में एक छोटी सी स्क्रीनिंग में बैठे, तकनीशियनों से बातचीत की और स्टूडियो के कंसोल बोर्ड पर भी हाथ आजमाया. बता दें रानी मुखर्जी वाईआरएफ के अध्यक्ष आदित्य चोपड़ा की पत्नी हैं.

