हैदराबाद: मूवी लवर्स के लिए सितंबर का महीना बेहद रोमांचक साबित होने वाला है. महीने का पहला सप्ताह ही काफी दमदार होने वाला है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई फिल्में क्लैश होने वाली हैं. जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा से लेकर एक्शन से भरपूर और सुपरनैचुरल तक, दर्शकों को पूरे महीने सिनेमाघरों से बांधे रखने के लिए बहुत कुछ है. तो चलिए 5 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली बड़ी हिंदी फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

'बागी 4'

इस महीने की शुरुआत एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर के साथ हो रही है. टाइगर श्रॉफ के साथ 'बागी 4' वापस आ गई है. टाइगर एक बार फिर निडर हीरो की भूमिका में नजर आएंगे. इस फ्रेंचाइजी फिल्म का निर्देशन ए. हर्षा ने किया है, जो बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर रहे हैं. वहीं, इसका निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने अपने बैनर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत किया है.

'बागी 4' की एडवांस बुकिंग की शुरुआत अच्छी हो रही हैं. सैकनिल्क के अनुसार, 4 सितंबर दोपहर 1 बजे तक देशभर में फिल्म के लगभग 7300 शो के लिए 127014 टिकट बिके हैं. इसके साथ ही, पहले दिन की एडवांस बुकिंग का कुल योग (ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर) 3.07 करोड़ रुपये हो गया है. ब्लॉक की गई सीटों के साथ इसने लगभग 5.64 करोड़ रुपये की कमाई की है. उम्मीद है कि फिल्म पहले दिन 10 करोड़ रुपये ज्यादा की कमाई कर सकती हैं.

'द बंगाल फाइल्स'

'द कश्मीर फाइल्स' और 'द वैक्सीन वॉर' के बाद, निर्देशक विवेक अग्निहोत्री 'द बंगाल फाइल्स' लेकर लौट रहे हैं. यह राजनीतिक ड्रामा 1946 के महान कलकत्ता हत्याकांड और नोआखली दंगों पर आधारित है. फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में बात करें तो इसकी रफ्तार धीमी दिख रही है.

सैकनिल्क के मुताबिक, 4 सितंबर दोपहर 1 बजे तक पहले दिन के लिए फिल्म के 989 शो के लिए 6324 टिकट बिक हैं. एडवांस बुकिंग से फिल्म ने 1 करोड़ रुपये का भी आंकड़ा छू नहीं पाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लॉक सीटों को लेकर फिल्म ने 51.01 लाख रुपये की एडवांस बुकिंग की है.

'घाटी'

टॉलीवुड से अनुष्का शेट्टी की एक्शन फिल्म 'घाटी' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'घाटी' ने अपने यूएसए प्रीमियर स्क्रीनिंग के लिए 18,460 अमेरिकी डॉलर (16.25 लाख रुपये) की एडवांस बुकिंग की है. यह फिल्म 123 स्थानों पर रिलीज होने वाली है और इसके 1200 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं.

'दिल मद्रासी'

'दिल मद्रासी' शिवकार्तिकेयन, रुक्मिणी वसंत और विद्युत जामवाल अभिनीत हाई ऑक्टेन एक्शन-ड्रामा है. यह फिल्म कल यानी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.