इस ब्लॉकबस्टर हाइएस्ट ग्रॉसिंग उड़िया फिल्म का रीमेक बनाएंगे करण जौहर, खरीदे मेकिंग राइट्स, जानें क्या है इसकी कहानी?

करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस ने उड़िया फिल्म बो भुट्टू भूत का रीमेक बनाने का एलान किया है, योजना की घोषणा की है . एक सार्वजनिक सूचना में पुष्टि की है कि धर्मा प्रोडक्शंस ने सभी भारतीय भाषाओं के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी 'बो भुट्टू भूत' के रीमेक अधिकार हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस अधिग्रहण में व्युत्पन्न अधिकार भी शामिल हैं, जिससे प्रोडक्शन हाउस फिल्म को कई प्लेटफार्मों पर निर्मित, वितरित और रिलीज कर सकेगा.

भुवनेश्वर: बाबूसन मोहंती की फिल्म 'बो भुट्टू भूत' एक बार फिर सुर्खियों में हैं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और अपार लोकप्रियता हासिल की. इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपये कमाने वाली पहली उड़िया फिल्म भी बनी. अब फिल्म को एक और सफलता मिली है. 'बो भुट्टू भूत' का रीमेक बनने जा रहा है. बॉलीवुड के लोकप्रिय फिल्म निर्माता करण जौहर इस फिल्म का रीमेक बनाएंगे.

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि ओरिजिनल फिल्म के अधिकार बाबूशन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं और फिल्म की बौद्धिक संपत्ति पर किसी और का कोई दावा नहीं है. धर्मा का यह कदम एक ऐसी सशक्त क्षेत्रीय कहानी खोजने का हिस्सा है जिसे देशभर के लोगों तक पहुंचाया जा सके. रीमेक अधिकार प्राप्त करने में रुचि रखने वाले सभी पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अपने दावे लिखित रूप में प्रस्तुत करें.

जगदीश मिश्रा की निर्देशित, 'बो बुट्टू भूटा' एक हॉरर-थ्रिलर-कॉमेडी है जो एक मछली पालक की कहानी कहती है जिस पर एक भूत का साया पड़ जाता है और उसके गांव में अफरा-तफरी मच जाती है. इस फिल्म में बाबूशान मोहंती, अर्चिता साहू और अपराजिता मोहंती मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसकी अनूठी कहानी, आकर्षक किरदारों और ग्रामीण परिवेश के लिए इसकी खूब प्रशंसा हुई है.

यह फिल्म 12 जून (राज) को रिलीज हुई थी. यह फिल्म सिनेमाघरों में 50 दिनों से ज्यादा चली, जिससे उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में एक बदलाव आया. बॉलीवुड फिल्मों हाउसफुल 5 और सितारे जमीन पर जैसी बड़ी फिल्मों से प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद, यह हॉरर-थ्रिलर-कॉमेडी फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली उड़िया फिल्म बन गई.

मेकर्स के अनुसार, फिल्म ने 20 करोड़ (20.1) करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. मेकर्स ने एक पोस्टर के जरिए जानकारी दी और फिल्म की सफलता के लिए दर्शकों का आभार व्यक्त किया. अब, एक उड़िया फिल्म वैश्विक स्तर पर रिलीज होने जा रही है, वो भी एक रीमेक, जो उड़िया फिल्म इंडस्ट्री और हॉलीवुड के लिए गर्व की बात है.