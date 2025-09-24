ETV Bharat / entertainment

इस ब्लॉकबस्टर हाइएस्ट ग्रॉसिंग उड़िया फिल्म का रीमेक बनाएंगे करण जौहर, खरीदे मेकिंग राइट्स, जानें क्या है इसकी कहानी?

बाबूसन मोहंती की फिल्म 'बो भुट्टू भूत' एक बार फिर चर्चा में है. फिल्म मेकर करण जौहर इस फिल्म का रीमेक बनाने जा रहे हैं.

Karan Johar Bou Buttu Bhuta
करण जौहर/'बो भुट्टू भूत' (IANS/Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 3:42 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 4:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर: बाबूसन मोहंती की फिल्म 'बो भुट्टू भूत' एक बार फिर सुर्खियों में हैं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और अपार लोकप्रियता हासिल की. इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपये कमाने वाली पहली उड़िया फिल्म भी बनी. अब फिल्म को एक और सफलता मिली है. 'बो भुट्टू भूत' का रीमेक बनने जा रहा है. बॉलीवुड के लोकप्रिय फिल्म निर्माता करण जौहर इस फिल्म का रीमेक बनाएंगे.

करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस ने उड़िया फिल्म बो भुट्टू भूत का रीमेक बनाने का एलान किया है, योजना की घोषणा की है . एक सार्वजनिक सूचना में पुष्टि की है कि धर्मा प्रोडक्शंस ने सभी भारतीय भाषाओं के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी 'बो भुट्टू भूत' के रीमेक अधिकार हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस अधिग्रहण में व्युत्पन्न अधिकार भी शामिल हैं, जिससे प्रोडक्शन हाउस फिल्म को कई प्लेटफार्मों पर निर्मित, वितरित और रिलीज कर सकेगा.

odia film bou buttu bhuta remake
सार्वजनिक सूचना (ETV Bharat)

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि ओरिजिनल फिल्म के अधिकार बाबूशन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं और फिल्म की बौद्धिक संपत्ति पर किसी और का कोई दावा नहीं है. धर्मा का यह कदम एक ऐसी सशक्त क्षेत्रीय कहानी खोजने का हिस्सा है जिसे देशभर के लोगों तक पहुंचाया जा सके. रीमेक अधिकार प्राप्त करने में रुचि रखने वाले सभी पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अपने दावे लिखित रूप में प्रस्तुत करें.

जगदीश मिश्रा की निर्देशित, 'बो बुट्टू भूटा' एक हॉरर-थ्रिलर-कॉमेडी है जो एक मछली पालक की कहानी कहती है जिस पर एक भूत का साया पड़ जाता है और उसके गांव में अफरा-तफरी मच जाती है. इस फिल्म में बाबूशान मोहंती, अर्चिता साहू और अपराजिता मोहंती मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसकी अनूठी कहानी, आकर्षक किरदारों और ग्रामीण परिवेश के लिए इसकी खूब प्रशंसा हुई है.

यह फिल्म 12 जून (राज) को रिलीज हुई थी. यह फिल्म सिनेमाघरों में 50 दिनों से ज्यादा चली, जिससे उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में एक बदलाव आया. बॉलीवुड फिल्मों हाउसफुल 5 और सितारे जमीन पर जैसी बड़ी फिल्मों से प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद, यह हॉरर-थ्रिलर-कॉमेडी फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली उड़िया फिल्म बन गई.

मेकर्स के अनुसार, फिल्म ने 20 करोड़ (20.1) करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. मेकर्स ने एक पोस्टर के जरिए जानकारी दी और फिल्म की सफलता के लिए दर्शकों का आभार व्यक्त किया. अब, एक उड़िया फिल्म वैश्विक स्तर पर रिलीज होने जा रही है, वो भी एक रीमेक, जो उड़िया फिल्म इंडस्ट्री और हॉलीवुड के लिए गर्व की बात है.

यह भी पढ़ें:

Last Updated : September 24, 2025 at 4:34 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BOU BUTTU BHUTAKARAN JOHARBOU BUTTU BHUTA REMAKEबो भुट्टू भूत रीमेकBOU BUTTU BHUTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.