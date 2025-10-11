ETV Bharat / entertainment

प्रियंका चोपड़ा से हिना खान तक इन बी-टाउन हसीनाओं ने मनाया करवा चौथ, न्यूलीवेड्स कपल का ऐसा रहा पहला त्योहार

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने अपनी ससुराल अमेरिका में करवा चौथ का व्रत रख अपने फैंस के लिए खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.

Bollywood Celebs Karwa Chauth 2025
बॉलीवुड सेलेब्स करवा चौथ 2025 (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 11, 2025 at 11:15 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बीती 10 अक्टूबर को पूरे उत्तर भारत में करवा चौथ का त्योहार मनाया गया है. इस कड़ी में बॉलीवुड स्टार्स भी पीछे नहीं रहते हैं. हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ के मौके पर पूरा बॉलीवुड जगमगाता नजर आया. बड़े से लेकर छोटे स्टार्स तक ने करवा चौथ पर शानदार सेलिब्रेशन किया और अपनी-अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस का खूब प्यार लूटा. बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी ससुराल अमेरिका में करवा चौथ का व्रत रखा और अपने फैंस के लिए खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस

प्रियंका चोपड़ा ने बीती करवा चौथ की रात को विदेशी पति निक जोनस के साथ सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, इसमें प्रियंका चोपड़ा ने पति और बेटी संग यादगार तस्वीरें शेयर की हैं. प्रियंका ने तस्वीरें शेयर कर लिखा है, सरप्राइज, डैडी बैक, बिजी रूटीन के बीच, जब वो घर वापस आते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो हर साल मेरे साथ करवा चौथ मनाएं, जब मेरी सास मुझे एक दिन पहले सरगी भेजती हैं, और मेरी मां मेरा व्रत खुलवाने के लिए @bungalowny से विकास खन्ना के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना लाती हैं... मेरे सपने तो बस यही थे, मेरे सच्चे चांद होने के लिए शुक्रिया, हमेशा प्यार करती हूं निक जोनस'.

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा

परिणिति चोपड़ा और राघव चड्ढा बहुत जल्द अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं. हाल ही में कपल ने प्रेग्नेंसी का एलान किया था. अब प्रेग्नेंसी में परिणीति चोपड़ा ने अपने चांद राघव चड्ढा को देखकर करवा चौथ का व्रत खोला है. परिणीति ने तस्वीरें शेयर कर लिखा है, मेरा चांद, मेरा प्यार, हैप्पी करवा चौथ'.

ताहिरा और आयुष्मान

बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप भी कपल गोल सेट करते रहते हैं. करवा चौथ के मौके पर इस खूबसूरत कपल ने अपने करवा चौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. कपल ने लिखा है, दोनों ने उपवास रखा, एक-दूजे के बराबर सम्मान का एहसास रहा'.

रकुल प्रीति और जैकी भगनानी

बॉलीवुड का खूबसूरत कपल रकुल प्रीति और जैकी भगनानी ने भी करवा चौथ पर अपने फैंस को तस्वीरों का खूबसूरत तोहफ दिया. रकुल और जैकी एथनिक लुक में बेहद सुंदर दिख रहे हैं. करवा चौथ की तस्वीरें शेयर कर रकुल ने लिखा है, तीसरी और छठी तस्वीर'.

शीतल और व्रिकांत मैसी

फिल्म 12वीं फेल के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाले एक्टर विक्रांत मैसी ने भी करवा चौथ पर अपनी पत्नी के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर की है. कपल ने अपनी तस्वीरें शेयर कर लिखा है, सभी चीजें प्यारी हैं'.

मौनी रॉय -सूरज नंबियार

टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय ने पति सूरज नंबियार के साथ अपने करवा चौथ सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. मौनी ने पति को छलनी से देखते हुए लिखा है, वरमिलन करवाचौथ.

इन स्टार्स ने भी मनाया करवा चौथ

करवा चौथ सेलिब्रेशन में चंकी पांडे-भावना पांडे, संजय कपूर-महीप कपूर, अनिल कपूर के घर करवा चौथ सेलिब्रेशन में कई स्टार्स नजर आए, जिसमें जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी पहुंचे थे. मीरा राजपूत-शाहिद कपूर, नताशा दलाल-वरुण धवन, पुलकित सम्राट-कृति खरबंदा, आदर जैन-अलेखा आडवाणी, शिल्पा शेट्टी- राज कुंद्रा, रवीना टंडन- अनिल थडानी, कियारा आडवाणी- सिद्धार्थ मल्होत्रा, दीपिका पादुकोम- रणवीर सिंह,

न्यूलीवेड्स का पहला करवा चौथ

अरमान मलिक-आशना श्रॉफ, दर्शन रावल-धरल सुरेला, रफ्तार-मनराज, प्रतीक बब्बर-प्रिया बनर्जी, प्राजक्ता कोली-वृशंक कलन और आदर जैन-अलेखा आडवाणी न्यूलीवेड्स कपल ने इस साल पहला अपना पहला करवा चौथ सेलिब्रेट किया था.

ये भी पढ़ें:

अरमान मलिक-आशना श्रॉफ से 'बालिका वधू' तक, ये न्यूली वेड सेलेब्स कपल मनाएंगे पहला करवा चौथ

For All Latest Updates

TAGGED:

बॉलीवुड करवा चौथBOLLYWOOD KARWA CHAUTHBOLLYWOOD KARWA CHAUTH 2025BOLLYWOOD CELEBS KARWA CHAUTHBOLLYWOOD CELEBS KARWA CHAUTH 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.