प्रियंका चोपड़ा से हिना खान तक इन बी-टाउन हसीनाओं ने मनाया करवा चौथ, न्यूलीवेड्स कपल का ऐसा रहा पहला त्योहार

हैदराबाद: बीती 10 अक्टूबर को पूरे उत्तर भारत में करवा चौथ का त्योहार मनाया गया है. इस कड़ी में बॉलीवुड स्टार्स भी पीछे नहीं रहते हैं. हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ के मौके पर पूरा बॉलीवुड जगमगाता नजर आया. बड़े से लेकर छोटे स्टार्स तक ने करवा चौथ पर शानदार सेलिब्रेशन किया और अपनी-अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस का खूब प्यार लूटा. बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी ससुराल अमेरिका में करवा चौथ का व्रत रखा और अपने फैंस के लिए खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस प्रियंका चोपड़ा ने बीती करवा चौथ की रात को विदेशी पति निक जोनस के साथ सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, इसमें प्रियंका चोपड़ा ने पति और बेटी संग यादगार तस्वीरें शेयर की हैं. प्रियंका ने तस्वीरें शेयर कर लिखा है, सरप्राइज, डैडी बैक, बिजी रूटीन के बीच, जब वो घर वापस आते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो हर साल मेरे साथ करवा चौथ मनाएं, जब मेरी सास मुझे एक दिन पहले सरगी भेजती हैं, और मेरी मां मेरा व्रत खुलवाने के लिए @bungalowny से विकास खन्ना के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना लाती हैं... मेरे सपने तो बस यही थे, मेरे सच्चे चांद होने के लिए शुक्रिया, हमेशा प्यार करती हूं निक जोनस'. परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा परिणिति चोपड़ा और राघव चड्ढा बहुत जल्द अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं. हाल ही में कपल ने प्रेग्नेंसी का एलान किया था. अब प्रेग्नेंसी में परिणीति चोपड़ा ने अपने चांद राघव चड्ढा को देखकर करवा चौथ का व्रत खोला है. परिणीति ने तस्वीरें शेयर कर लिखा है, मेरा चांद, मेरा प्यार, हैप्पी करवा चौथ'. ताहिरा और आयुष्मान