पटना : मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी बिहार की बेटी सुप्रिया ने एक भावनात्मक फैसला लिया है, उन्होंने मां के अधूरे सपने को पूरा करते हुए अपना नाम बदलकर आयशा एस ऐमन रख लिया है.

बिहार की सुप्रिया बनी आयशा : नवादा जिले की रहने वाली सुप्रिया ने फिल्मों और मॉडलिंग की दुनिया में खास मुकाम हासिल किया है. अब वह अपने नए नाम आयशा एस ऐमन से जानी जाएंगी और बिहार का नाम रोशन करती रहेंगी.

ट्रेडिशनल ड्रेस में आयशा (Ayesha Instagram)

फिल्मों और खिताबों की लंबी लिस्ट : आयशा एस ऐमन ने 'इंस्पेक्टर अविनाश' जैसी वेब सीरिज में काम किया है. 2016 में वे मिस इंडिया इंटरनेशनल का ताज जीत चुकी हैं. आने वाले दिनों में उनकी रवि किशन के साथ 'एके-47' और 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' फिल्में रिलीज होंगी.

मां की ख्वाहिश बनी प्रेरणा : आयशा बताती हैं कि उनका जन्म के समय का नाम 'सुप्रिया' था. इस नाम ने उन्हें पढ़ाई, मॉडलिंग और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया. लेकिन मां हमेशा उन्हें 'आयशा' नाम देना चाहती थीं, जो 'आशा सा' का प्रतीक है.

आएशा का ग्लैमरस लुक (Ayesha Instagram)

''जब मां ने ये बात चौथी बार कही, वो मुंबई में थीं, और उनकी आंखें नम हो गईं. मैंने उनके चेहरे की गहराई में देखा और उसी पल तय कर लिया मैं उनकी ख्वाहिश पूरा करूंगी. यह नाम परिवर्तन किसी करियर प्लान का हिस्सा नहीं था, यह सिर्फ एक बेटी का अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए है.''- आयशा एस ऐमन, एक्ट्रेस

मां की खुशी के लिए बदला नाम : आयशा ने कहा कि यह नाम परिवर्तन किसी करियर रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक बेटी का अपनी मां की इच्छा पूरी करने का संकल्प था. यह उनके प्रेम और त्याग का प्रतीक है.

पर्दे पर बनाई पहचान (Ayesha Instagram)

नए नाम का विशेष अर्थ : 'आयशा' मां के सपने का प्रतिनिधित्व करता है. 'S' सुप्रिया के संघर्षों की पहचान है और 'ऐमन' पारिवारिक जड़ों का प्रतीक है. यह बदलाव उनके लिए भावनात्मक उपलब्धि है.

मां की आंखों की नमी ही इनाम : आयशा ने बताया कि जब मां को नाम बदलने की जानकारी मिली, तो उनकी आंखों में नमी और चेहरे पर गर्व था. उनके लिए यह किसी पुरस्कार से कम नहीं था.

बड़े पर्दे पर आयशा की दिलकश अदाएं (Ayesha Instagram)

“जब मैंने पूर्ण रूप से नाम बदल दिया और मां को पता चला, उनकी आंखों में नमी थी और मेरे दिल में गहरी संतुष्टि. लगा जैसे मैंने कोई मुकुट नहीं, मां का आशीर्वाद पा लिया हो.''- आयशा, एक्ट्रेस

