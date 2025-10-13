'अल्फा' से बॉबी देओल का फर्स्ट लुक आउट?, एक्टर ने शेयर किया पोस्टर तो फैंस ने लगाए कयास
बॉबी ने आज 12 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम पर एक सरप्राइज पोस्ट शेयर किया है.
Published : October 13, 2025 at 4:23 PM IST
हैदराबाद: एनिमल (2023) से कमबैक करने के बाद 90 के दशक के सुपररस्टार बॉबी देओल ने एक बार फिर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा लिया है. फिलहाल एक्टर नेटफ्लिक्स पर देखी जा रही है सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आ रहे हैं. सीरीज में वह अहम रोल में हैं और दर्शकों को खूब इंप्रेस कर रहे हैं. एनिमल की हिट के बाद वह साउथ सिनेमा में भी डेब्यू कर चुके हैं और कई फिल्मों में बतौर विलेन नजर आ चुके हैं. अब बॉबी ने अपने फैंस को एक और तोहफा दिया है.
बॉबी ने आज 12 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम पर एक सरप्राइज पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में बॉबी ने अपना एक लुक शेयर किया है, जिसमें वह बड़े-बड़े बालों में नजर आ रहे हैं. इस पोस्टर में बॉबी एकदम नए अवतार में दिख रहे हैं. बॉबी ने आंखों पर चश्म चढ़ाया हुआ है, सफेद दाढ़ी है. पर्पल रंग की शर्ट पर उसी कलर का ब्लैजर भी डाला हुआ है. बॉबी का यह लुक पोस्टर उनके फैंस के लिए एक सरप्राइज से कम नहीं है.
क्योंकि उनके फैंस जानना चाहते हैं आखिर बॉबी अब क्या धमाका करने जा रहे हैं. बॉबी ने इस पोस्ट को शेयर कर लिख इसके कैप्शन में लिखा है, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न ले आओ, शो शुरू होने वाला है'. पोस्टर पर बॉबी के रोल का नाम प्रोफेसर व्हाइट नॉस भी लिखा है, साथ ही लिखा है कमिंग सून. 19 अक्टूबर आग लगा दे.
अब बॉबी के टीजिंग पोस्ट ने उनके फैंस की बेचैनी बढ़ा दी है और अब वह सोचने पर मजबूर है कि आखिर एक्टर अब क्या धमाका करने जा रहे हैं. हालांकि, कई फैंस का मानना है कि बॉबी का यह लुक यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म अल्फा से उनका फर्स्ट लुक है, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाग साथ में एक्शन करती नजर आएंगी. अब 19 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि आखिर बॉबी देओल का यह लुक किस फिल्म का है. बता दें, अल्फा क्रिसमस 2025 के मौके पर रिलीज होने जा रही है.