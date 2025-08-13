हैदराबाद: टीवी से सिनेमा तक का सफर तय करने वाली मृणाल ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार इसकी वजह धनुष के साथ उनका रूमर्ड रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक पुराना वीडियो है, जिसमें वह एक वह बिपाशा बसु पर कमेंट करती नजर आई. अब उस पुराने वीडियो के बाद बिपाशा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है.
क्या है खबर?
कुछ दिनों से मृणाल ठाकुर का एक पुराने इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो तब का है, जब वह टीवी सीरियल 'कुमकुम भाग्य' की हिस्सा थी. वायरल वीडियो में उन्होंने बिपाशा बसु की काया पर टिप्पणी की थी और जिस्म स्टार को 'मर्दाना' तक कह दिया था.
वीडियो में, मृणाल ठाकुर और उनके सह-कलाकार अर्जित तनेजा, कुमकुम भाग्य के दिनों का एक इंटरव्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक मौके पर अर्जित ने मजाक में उन्हें शीर्षासन करने का चैलेंज दिया, जिस पर उन्होंने मजाक में कहा कि वह बैठ सकती हैं. वह अपने सिर पर बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करती है. इसके बाद अर्जित ने उन्हें फिर से पुश-अप्स करने की चुनौती दी.
इस पर मृणाल ने मजाक में कहा कि शायद वह किसी स्ट्रॉन्ग और मसल्स वाली महिला से शादी करना चाहेंगे. अर्जित ने भी माना कि वह अपनी जिंदगी में एक सुडौल महिला चाहते हैं. इस पर मृणाल ने कहा कि वह बिपाशा बसु को चुन सकते हैं.
मृणाल ठाकुर ने कहा, 'क्या तुम किसी मर्दाना और मसल्स लड़की से शादी करना चाहते हो? जाओ बिपाशा से शादी करो.' इस पर अर्जित हंसते हुए कहते हैं, 'अगर वो होंती तो मैं इसके लिए रोता भी नहीं.' इसी बीच मृणाल कहती हैं, 'सुनो, मैं बिपाशा से कहीं बेहतर हूं, ओके.'
pic.twitter.com/1E57VGtvS0— SatyavadiLadki (@SatyavadiLadki) August 13, 2025
Wow! The audacity. Bipasha was THE icon of fitness in that era.#MrunalThakur #BipashaBasuhot
लगभग एक दशक हो चुके इस इंटरव्यू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वीडियो वायरल होने के बाद मृणाल ठाकुर को अब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. मृणाल के आलोचनाओं के बीच, अब, बिपाशा बसु ने अपने ही अंदाज में एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है, जिसे कई लोग एक तीखी प्रतिक्रिया मान रहे हैं.
बिपाशा बसु का क्रिप्टिक पोस्ट
13 अगस्त को बिपाशा बसु ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है, जिसमें लिखा है, 'मजबूत महिलाएं एक-दूसरे को ऊपर उठाती हैं. खुद से प्यार करें. सुंदर महिलाओं, अपनी मसल्स बढ़ाओं, हमें मजबूत होना चाहिए. मसल्स आपको हमेशा के लिए अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती हैं. इस पुरानी सोच को तोड़ें कि महिलाओं को मजबूत नहीं दिखना चाहिए या शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होना चाहिए.'
सुर्खियों में मृणाल ठाकुर
बिपाशा विवाद के अलावा, मृणाल अपनी हालिया फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' को लेकर भी चर्चा में हैं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है. इस चर्चा को और बढ़ाने के लिए उनके और साउथ के सुपरस्टार धनुष के बीच संबंध होने की अफवाहें भी चल रही हैं.