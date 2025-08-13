ETV Bharat / entertainment

मृणाल ठाकुर के 'मर्दाना मसल्स' वाले वायरल वीडियो के बीच बिपाशा बसु का क्रिप्टिक पोस्ट- इस पुरानी सोच को... - BIPASHA BASU ON MRUNAL THAKUR

मृणाल ठाकुर के एक पुराना वीडियो वायरल होने के बाद बॉलीवुड की 'बिल्लो रानी' उर्फ बिपाशा बसु ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है.

MRUNAL THAKUR BIPASHA BASU
मृणाल ठाकुर/बिपाशा बसु (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2025 at 6:55 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: टीवी से सिनेमा तक का सफर तय करने वाली मृणाल ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार इसकी वजह धनुष के साथ उनका रूमर्ड रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक पुराना वीडियो है, जिसमें वह एक वह बिपाशा बसु पर कमेंट करती नजर आई. अब उस पुराने वीडियो के बाद बिपाशा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है.

क्या है खबर?
कुछ दिनों से मृणाल ठाकुर का एक पुराने इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो तब का है, जब वह टीवी सीरियल 'कुमकुम भाग्य' की हिस्सा थी. वायरल वीडियो में उन्होंने बिपाशा बसु की काया पर टिप्पणी की थी और जिस्म स्टार को 'मर्दाना' तक कह दिया था.

वीडियो में, मृणाल ठाकुर और उनके सह-कलाकार अर्जित तनेजा, कुमकुम भाग्य के दिनों का एक इंटरव्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक मौके पर अर्जित ने मजाक में उन्हें शीर्षासन करने का चैलेंज दिया, जिस पर उन्होंने मजाक में कहा कि वह बैठ सकती हैं. वह अपने सिर पर बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करती है. इसके बाद अर्जित ने उन्हें फिर से पुश-अप्स करने की चुनौती दी.

इस पर मृणाल ने मजाक में कहा कि शायद वह किसी स्ट्रॉन्ग और मसल्स वाली महिला से शादी करना चाहेंगे. अर्जित ने भी माना कि वह अपनी जिंदगी में एक सुडौल महिला चाहते हैं. इस पर मृणाल ने कहा कि वह बिपाशा बसु को चुन सकते हैं.

मृणाल ठाकुर ने कहा, 'क्या तुम किसी मर्दाना और मसल्स लड़की से शादी करना चाहते हो? जाओ बिपाशा से शादी करो.' इस पर अर्जित हंसते हुए कहते हैं, 'अगर वो होंती तो मैं इसके लिए रोता भी नहीं.' इसी बीच मृणाल कहती हैं, 'सुनो, मैं बिपाशा से कहीं बेहतर हूं, ओके.'

लगभग एक दशक हो चुके इस इंटरव्यू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वीडियो वायरल होने के बाद मृणाल ठाकुर को अब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. मृणाल के आलोचनाओं के बीच, अब, बिपाशा बसु ने अपने ही अंदाज में एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है, जिसे कई लोग एक तीखी प्रतिक्रिया मान रहे हैं.

बिपाशा बसु का क्रिप्टिक पोस्ट
13 अगस्त को बिपाशा बसु ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है, जिसमें लिखा है, 'मजबूत महिलाएं एक-दूसरे को ऊपर उठाती हैं. खुद से प्यार करें. सुंदर महिलाओं, अपनी मसल्स बढ़ाओं, हमें मजबूत होना चाहिए. मसल्स आपको हमेशा के लिए अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती हैं. इस पुरानी सोच को तोड़ें कि महिलाओं को मजबूत नहीं दिखना चाहिए या शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होना चाहिए.'

Bipasha Basu
बिपाशा बसु का पोस्ट (Instagram)

सुर्खियों में मृणाल ठाकुर
बिपाशा विवाद के अलावा, मृणाल अपनी हालिया फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' को लेकर भी चर्चा में हैं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है. इस चर्चा को और बढ़ाने के लिए उनके और साउथ के सुपरस्टार धनुष के बीच संबंध होने की अफवाहें भी चल रही हैं.

यह भी पढ़ें:

हैदराबाद: टीवी से सिनेमा तक का सफर तय करने वाली मृणाल ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार इसकी वजह धनुष के साथ उनका रूमर्ड रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक पुराना वीडियो है, जिसमें वह एक वह बिपाशा बसु पर कमेंट करती नजर आई. अब उस पुराने वीडियो के बाद बिपाशा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है.

क्या है खबर?
कुछ दिनों से मृणाल ठाकुर का एक पुराने इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो तब का है, जब वह टीवी सीरियल 'कुमकुम भाग्य' की हिस्सा थी. वायरल वीडियो में उन्होंने बिपाशा बसु की काया पर टिप्पणी की थी और जिस्म स्टार को 'मर्दाना' तक कह दिया था.

वीडियो में, मृणाल ठाकुर और उनके सह-कलाकार अर्जित तनेजा, कुमकुम भाग्य के दिनों का एक इंटरव्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक मौके पर अर्जित ने मजाक में उन्हें शीर्षासन करने का चैलेंज दिया, जिस पर उन्होंने मजाक में कहा कि वह बैठ सकती हैं. वह अपने सिर पर बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करती है. इसके बाद अर्जित ने उन्हें फिर से पुश-अप्स करने की चुनौती दी.

इस पर मृणाल ने मजाक में कहा कि शायद वह किसी स्ट्रॉन्ग और मसल्स वाली महिला से शादी करना चाहेंगे. अर्जित ने भी माना कि वह अपनी जिंदगी में एक सुडौल महिला चाहते हैं. इस पर मृणाल ने कहा कि वह बिपाशा बसु को चुन सकते हैं.

मृणाल ठाकुर ने कहा, 'क्या तुम किसी मर्दाना और मसल्स लड़की से शादी करना चाहते हो? जाओ बिपाशा से शादी करो.' इस पर अर्जित हंसते हुए कहते हैं, 'अगर वो होंती तो मैं इसके लिए रोता भी नहीं.' इसी बीच मृणाल कहती हैं, 'सुनो, मैं बिपाशा से कहीं बेहतर हूं, ओके.'

लगभग एक दशक हो चुके इस इंटरव्यू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वीडियो वायरल होने के बाद मृणाल ठाकुर को अब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. मृणाल के आलोचनाओं के बीच, अब, बिपाशा बसु ने अपने ही अंदाज में एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है, जिसे कई लोग एक तीखी प्रतिक्रिया मान रहे हैं.

बिपाशा बसु का क्रिप्टिक पोस्ट
13 अगस्त को बिपाशा बसु ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है, जिसमें लिखा है, 'मजबूत महिलाएं एक-दूसरे को ऊपर उठाती हैं. खुद से प्यार करें. सुंदर महिलाओं, अपनी मसल्स बढ़ाओं, हमें मजबूत होना चाहिए. मसल्स आपको हमेशा के लिए अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती हैं. इस पुरानी सोच को तोड़ें कि महिलाओं को मजबूत नहीं दिखना चाहिए या शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होना चाहिए.'

Bipasha Basu
बिपाशा बसु का पोस्ट (Instagram)

सुर्खियों में मृणाल ठाकुर
बिपाशा विवाद के अलावा, मृणाल अपनी हालिया फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' को लेकर भी चर्चा में हैं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है. इस चर्चा को और बढ़ाने के लिए उनके और साउथ के सुपरस्टार धनुष के बीच संबंध होने की अफवाहें भी चल रही हैं.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

MRUNAL THAKUR BODY SHAMING BIPASHAMRUNAL THAKUR ON BIPASHA BASUBIPASHA BASU ON MRUNAL THAKURमृणाल ठाकुर बिपाशा बसुBIPASHA BASU ON MRUNAL THAKUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.