ETV Bharat / entertainment

मिस वर्ल्ड कॉन्ट्रोवर्सी: कई सुंदरियों के छीने ताज तो एक की हुई हत्या, जानें ब्यूटी पेजेंट के अब तक के सबसे बड़े विवाद - MISS WORLD 2025

मिस वर्ल्ड पेजेंट कॉन्ट्रोवर्सी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 27, 2025 at 1:03 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 1:10 PM IST 5 Min Read

हैदराबाद: मिस वर्ल्ड 2025 की मेजबानी भारत कर रहा है. देश के तेलंगाना राज्य में इस ब्यूटी पेजेंट का आयोजन किया जा रहा है. 31 मार्च को हैदराबाद के हाईटेक्स में इस साल की मिस वर्ल्ड चुनी जाएगी. लेकिन इन सबके बीच इस पेजेंट के बीच कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई जिसके तहत मिस इंग्लैंड ने इस प्रतियोगिता को बीच में ही छोड़ दिया. उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान हैरसमेंट के आरोप लगाए हैं. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कोई कॉन्ट्रोवर्सी हुई है पहले भी इस ब्यूटी पेजेंट में कई कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं. जिनमें कई सुंदरियों का ताज वापस ले लिया गया. तो आइए जानते हैं इन कॉन्ट्रोवर्सीज को.

1970: 20 नवंबर, 1970 को वुमन लिबरेशन मूमेंट के सदस्यों ने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता में बाधा डाली, जिसमें फिजिकल अपीयरेंस पर फोकस करने पर आपत्ति जताई गई.

1973: 1973 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनने वाली मार्जोरी वालेस से 8 मार्च, 1974 को ताज छीन लिया गया. जिसकी वजह थी कि वे मिस वर्ल्ड बनने के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रही थीं. 1973 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली अमेरिकी रिप्रेजेंटेटर मार्जोरी वालेस के बहुत से हाई-प्रोफाइल पुरुषों के साथ संबंध पता चले, जिसके बाद उनका ताज छीन लिया गया.

1974: हेलेन मॉर्गन ने 1974 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, लेकिन चार दिन बाद ही उन्हें वापस देना पड़ा क्योंकि अखबारों में खुलासा हुआ कि वह अविवाहित मां हैं, साथ ही उन पर शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध होने का भी आरोप लगाया गया. हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया लेकिन जब यह खुलासा हुआ कि 22 वर्षीय मॉर्गन ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक बच्चा पैदा किया है, तो मीडिया में तूफान मच गया.

1976: दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीतियों के कारण 1976 की प्रतियोगिता का कई देशों ने बहिष्कार किया क्योंकि इसमें अश्वेत और श्वेत प्रतिभागी अलग-अलग थे.

1980: 1980 की चैंपियन जर्मनी की गैब्रिएला ब्रूम ने जीत के अगले दिन ही प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया, शुरू में उन्होंने कहा कि उनके बॉयफ्रेंड इसके खिलाफ हैं. कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्होंने एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाया था, इसीलिए उन्हें रिजाइन देना होगा.

1982: मिस बरमूडा 1982 की विजेता हीथर रॉस को एम्स्टर्डम से लंदन में कोकीन की तस्करी करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था. अदालत ने सुना कि उन्होंने सूटकेस में ड्रग्स छिपाए थे. मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के एक सप्ताह बाद ही उसे हीथ्रो हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया. रीडिंग क्राउन कोर्ट में पेश होने के बाद, उन्हें बाद में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई.

2002: धार्मिक दंगों के बाद 2002 की मिस वर्ल्ड को नाइजीरिया से यू.के. में ट्रांसफर होना पड़ा.

2013: इंडोनेशिया में इस्लाम कम्यूनिटी के विरोध के कारण मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को हिंदू द्वीप बाली में स्थानांतरित कर दिया गया था. प्रतियोगिता शुरू होने से कई सप्ताह पहले शुरू हुए इन विरोधों के कारण फिनाले और प्रतियोगिता से पहले की सभी गतिविधियां केवल बाली में ही आयोजित की गईं.

2014: 19 वर्षीय मारिया जोस अल्वाराडो को 2014 की प्रतियोगिता में होंडुरास को रीप्रजेंट करना था, लेकिन कुछ ही दिन पहले उसकी बहन के बॉयफ्रेंड ने उनकी और उनकी बहन की हत्या कर दी. मिस होंडुरास और उनकी बहन सोफिया की हत्या के बाद सितंबर 2017 में प्लूटार्को रुइज को 45 साल की जेल की सजा सुनाई गई.

2022: रुआन यू का मिस चाइना वर्ल्ड 2022 का खिताब उनके व्यवहार के कारण रद्द कर दिया गया. उनकी जगह किन जेवेन को नियुक्त किया गया, जिन्हें बाद में उनकी एजुकेशन और जॉब को कथित तौर पर गलत बताने के कारण पद से हटा दिया गया. इसके बाद चीन ने एक नए रिप्रजेंटेटर को चुनने के लिए एक और प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें जू शिन को विजेता घोषित किया गया. मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मिस इंग्लैंड मिला मैगी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. मिस इंगलैंड मिला मैगी, इस प्रतियोगिता को बीच में ही छोड़कर वापस लौट गई. इंग्लैंड में दिये एक बयान में उन्होंने मिस वर्ल्ड के ऑर्गनाइजर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए. मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मिला को लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. मिला मैगी के जाने के बाद मिस इंग्लैंड की रनर-अप रहीं चार्लेट ग्रांट ने उन्हें रिप्लेस किया है. इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए महिला सुरक्षा विभाग ने जांच टीम बनाई है. इस मामले को उजागर करने के लिए टीम ने जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: मिस वर्ल्ड 2025 विवाद: कितने सच हैं मिस इंग्लैंड के आरोप? सामने आया पर्यटन विभाग का बयान - MISS WORLD 2025 CONTROVERSY

हैदराबाद: मिस वर्ल्ड 2025 की मेजबानी भारत कर रहा है. देश के तेलंगाना राज्य में इस ब्यूटी पेजेंट का आयोजन किया जा रहा है. 31 मार्च को हैदराबाद के हाईटेक्स में इस साल की मिस वर्ल्ड चुनी जाएगी. लेकिन इन सबके बीच इस पेजेंट के बीच कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई जिसके तहत मिस इंग्लैंड ने इस प्रतियोगिता को बीच में ही छोड़ दिया. उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान हैरसमेंट के आरोप लगाए हैं. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कोई कॉन्ट्रोवर्सी हुई है पहले भी इस ब्यूटी पेजेंट में कई कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं. जिनमें कई सुंदरियों का ताज वापस ले लिया गया. तो आइए जानते हैं इन कॉन्ट्रोवर्सीज को. 1970: 20 नवंबर, 1970 को वुमन लिबरेशन मूमेंट के सदस्यों ने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता में बाधा डाली, जिसमें फिजिकल अपीयरेंस पर फोकस करने पर आपत्ति जताई गई.

1973: 1973 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनने वाली मार्जोरी वालेस से 8 मार्च, 1974 को ताज छीन लिया गया. जिसकी वजह थी कि वे मिस वर्ल्ड बनने के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रही थीं. 1973 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली अमेरिकी रिप्रेजेंटेटर मार्जोरी वालेस के बहुत से हाई-प्रोफाइल पुरुषों के साथ संबंध पता चले, जिसके बाद उनका ताज छीन लिया गया.

1974: हेलेन मॉर्गन ने 1974 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, लेकिन चार दिन बाद ही उन्हें वापस देना पड़ा क्योंकि अखबारों में खुलासा हुआ कि वह अविवाहित मां हैं, साथ ही उन पर शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध होने का भी आरोप लगाया गया. हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया लेकिन जब यह खुलासा हुआ कि 22 वर्षीय मॉर्गन ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक बच्चा पैदा किया है, तो मीडिया में तूफान मच गया.

1976: दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीतियों के कारण 1976 की प्रतियोगिता का कई देशों ने बहिष्कार किया क्योंकि इसमें अश्वेत और श्वेत प्रतिभागी अलग-अलग थे.

1980: 1980 की चैंपियन जर्मनी की गैब्रिएला ब्रूम ने जीत के अगले दिन ही प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया, शुरू में उन्होंने कहा कि उनके बॉयफ्रेंड इसके खिलाफ हैं. कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्होंने एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाया था, इसीलिए उन्हें रिजाइन देना होगा.

1982: मिस बरमूडा 1982 की विजेता हीथर रॉस को एम्स्टर्डम से लंदन में कोकीन की तस्करी करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था. अदालत ने सुना कि उन्होंने सूटकेस में ड्रग्स छिपाए थे. मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के एक सप्ताह बाद ही उसे हीथ्रो हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया. रीडिंग क्राउन कोर्ट में पेश होने के बाद, उन्हें बाद में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई.

2002: धार्मिक दंगों के बाद 2002 की मिस वर्ल्ड को नाइजीरिया से यू.के. में ट्रांसफर होना पड़ा.

2013: इंडोनेशिया में इस्लाम कम्यूनिटी के विरोध के कारण मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को हिंदू द्वीप बाली में स्थानांतरित कर दिया गया था. प्रतियोगिता शुरू होने से कई सप्ताह पहले शुरू हुए इन विरोधों के कारण फिनाले और प्रतियोगिता से पहले की सभी गतिविधियां केवल बाली में ही आयोजित की गईं.

2014: 19 वर्षीय मारिया जोस अल्वाराडो को 2014 की प्रतियोगिता में होंडुरास को रीप्रजेंट करना था, लेकिन कुछ ही दिन पहले उसकी बहन के बॉयफ्रेंड ने उनकी और उनकी बहन की हत्या कर दी. मिस होंडुरास और उनकी बहन सोफिया की हत्या के बाद सितंबर 2017 में प्लूटार्को रुइज को 45 साल की जेल की सजा सुनाई गई.

2022: रुआन यू का मिस चाइना वर्ल्ड 2022 का खिताब उनके व्यवहार के कारण रद्द कर दिया गया. उनकी जगह किन जेवेन को नियुक्त किया गया, जिन्हें बाद में उनकी एजुकेशन और जॉब को कथित तौर पर गलत बताने के कारण पद से हटा दिया गया. इसके बाद चीन ने एक नए रिप्रजेंटेटर को चुनने के लिए एक और प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें जू शिन को विजेता घोषित किया गया. मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मिस इंग्लैंड मिला मैगी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. मिस इंगलैंड मिला मैगी, इस प्रतियोगिता को बीच में ही छोड़कर वापस लौट गई. इंग्लैंड में दिये एक बयान में उन्होंने मिस वर्ल्ड के ऑर्गनाइजर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए. मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मिला को लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. मिला मैगी के जाने के बाद मिस इंग्लैंड की रनर-अप रहीं चार्लेट ग्रांट ने उन्हें रिप्लेस किया है. इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए महिला सुरक्षा विभाग ने जांच टीम बनाई है. इस मामले को उजागर करने के लिए टीम ने जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: मिस वर्ल्ड 2025 विवाद: कितने सच हैं मिस इंग्लैंड के आरोप? सामने आया पर्यटन विभाग का बयान - MISS WORLD 2025 CONTROVERSY

Last Updated : May 27, 2025 at 1:10 PM IST